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Mit diesem Treffer hat er mehr WM-Tore als jeder andere
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Messi macht sich unsterblich:Mit diesem Treffer hat er mehr WM-Tore als jeder andere

«Der Beste aller Zeiten»
Entthronter Klose verneigt sich vor WM-Tor-König Messi

Zwölf Jahre lang gehörte Miroslav Klose der Titel als WM-Rekordtorschütze. Am vergangenen Dienstag zog Lionel Messi mit ihm gleich – und seit dem Österreich-Match steht der Argentinier nun allein an der Spitze der ewigen WM-Torjägerliste.
Publiziert: 22.06.2026 um 23:02 Uhr
|
Aktualisiert: 22.06.2026 um 23:17 Uhr
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Ihm gehört auch gegen Österreich die grosse Bühne: Lionel Messi.
Foto: AP Photo/Jessica Tobias
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Die Fussball-WM ist seine Bühne: Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag erzielt Lionel Messi beim 2:0-Sieg von Titelverteidiger Argentinien gegen Österreich seine WM-Tore 17 und 18. Jetzt gehört der lebenden argentinischen Fussballlegende Rang eins in dieser Kategorie ganz alleine – Miroslav Klose (16 Goals) ist definitiv abgehängt.

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«Lionel Messi ist für mich der beste Fussballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion! Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter», richtet der 48-jährige Deutsche Klose via der «Süddeutschen Zeitung» Glückwünsche aus.

Miroslav Klose erzielte sein 16. und zugleich letztes WM-Tor am 8.7.2014 beim legendären 7:1-Halbfinalsieg von Deutschland gegen Brasilien.
Foto: imago/AFLOSPORT

Man traut es sich kaum zu schreiben: Messi ist bezüglich WM-Tore ein echter Langsamstarter. Zwar traf er bei seinem WM-Debüt am 16. Juni 2006 gegen Serbien-Montenegro sogleich, ein weiteres Goal kam beim Turnier in Deutschland jedoch nicht hinzu. 2010 in Südafrika blieb «La Pulga» sogar komplett torlos.

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2014 in Brasilien erzielte er vier, 2018 in Russland einen und 2022 in Katar beim WM-Titel Argentiniens sieben Treffer. Beim Turnier in Nordamerika steht er momentan nach zwei Einsätzen bei fünf.

Messi hat seit dem Achtelfinal gegen Australien vor dreieinhalb Jahren in sechs aufeinanderfolgenden WM-Spielen mindestens einmal getroffen. Das ist sonst nur dem Franzosen Just Fontaine (†89) und dem Brasilianer Jairzinho (81) geglückt.

Erschöpfter Messi

Auf die Frage nach einem möglichen Lieblings-WM-Tor direkt nach Spielschluss antwortet Messi: «Ich bin müde und habe kaum noch Kraft. Es fällt mir schwer, klar zu denken. Also geniesse ich einfach diesen Moment.»

Wie bereits gegen Algerien hätte Messi auch in Arlington bei Dallas gegen Österreich einen Hattrick erzielen können. In der neunten Minute versagen dem Ausnahmekönner bei einem Foulpenalty jedoch die Nerven. Messi schiesst den Ball am Tor vorbei, womit er zum ersten Spieler der WM-Historie avanciert, der drei Penaltyfehlversuche vorzuweisen hat.

Aus dem Albtraum-Start wird letztlich dennoch eine WM-Sternstunde – und ein weiteres Kapitel Messi-Geschichte.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
1:0
2
3
6
2
Norwegen
Norwegen
1
3
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
0:1
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Argentinien
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