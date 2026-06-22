Lionel Messi erzielt gegen Österreich seinen 17. WM-Treffer. Damit löst der Superstar Miroslav Klose als Rekordtorschützen ab.

Mit diesem Treffer hat er mehr WM-Tore als jeder andere

Mit diesem Treffer hat er mehr WM-Tore als jeder andere

In der 38. Minute des zweiten WM-Spiels von Argentinien ist es soweit. Lionel Messi wird 15 Meter vor dem Tor freigespielt, eine Einladung die der Weltmeister von 2022 dankend annimmt. Mit einem platzierten Schuss überwindet Messi Alexander Schlager im österreichischen Tor. Es ist nicht nur die argentinische Führung, sondern auch ein Rekord-Tor.

Für Messi ist es das 17. WM-Tor, damit ist er der alleinige Rekordtorschütze des Turniers. Er löst damit den Deutschen Miroslav Klose ab, der 2014 seinen 16. und letzten WM-Treffer erzielte. Messi kann im Verlauf des Turniers seinen Vorsprung noch weiter ausbauen. Mit Kylian Mbappé (14 Tore) lauert bereits der nächste noch aktive Spieler auf Messi's Rekord.