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Mit diesem Treffer hat er mehr WM-Tore als jeder andere
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Messi macht sich unsterblich
Mit diesem Treffer hat er mehr WM-Tore als jeder andere

Lionel Messi erzielt gegen Österreich seinen 17. WM-Treffer. Damit löst der Superstar Miroslav Klose als Rekordtorschützen ab.
Publiziert: 20:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
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Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Tim_Oppliger_Praktikant Video_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Dominik Mani und Tim Oppliger

In der 38. Minute des zweiten WM-Spiels von Argentinien ist es soweit. Lionel Messi wird 15 Meter vor dem Tor freigespielt, eine Einladung die der Weltmeister von 2022 dankend annimmt. Mit einem platzierten Schuss überwindet Messi Alexander Schlager im österreichischen Tor. Es ist nicht nur die argentinische Führung, sondern auch ein Rekord-Tor.

Für Messi ist es das 17. WM-Tor, damit ist er der alleinige Rekordtorschütze des Turniers. Er löst damit den Deutschen Miroslav Klose ab, der 2014 seinen 16. und letzten WM-Treffer erzielte. Messi kann im Verlauf des Turniers seinen Vorsprung noch weiter ausbauen. Mit Kylian Mbappé (14 Tore) lauert bereits der nächste noch aktive Spieler auf Messi's Rekord. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Argentinien
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