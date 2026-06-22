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Muheim trainiert allein
So steht es um den verletzten Nati-Verteidiger

Eigentor und dann Verletzung. Es war nicht das gewünschte WM-Debüt von Miro Muheim. Seit Tagen muss er aufgrund einer Wadenverletzung individuell trainieren – doch es gibt Hoffnung für den 28-Jährigen.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Miro Muheim schuftet allein im Gym, während die Teamkollegen auf dem Platz stehen.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Miro Muheim trainiert im Nati-Camp derzeit individuell
  • Die WM ist für den HSV-Verteidiger aber noch nicht gelaufen
  • Sogar eine Rückkehr für das Kanada-Spiel stand im Raum
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Tobias WedermannFussballchef

Es war ein trauriges Bild am Sonntagmittag in San Diego: Miro Muheim muss im Gym ganz allein Hanteln stemmen, während seine Teamkollegen nebenan trainieren und sich auf das letzte Gruppenspiel gegen Kanada vorbereiten. Seit dem Auftaktspiel gegen Katar kann der 28-jährige Linksverteidiger aufgrund von Problemen mit der Wade nicht mehr mittun und konnte auch beim Sieg gegen Bosnien und Herzegowina nur von aussen zuschauen.

Für kurze Zeit kursierte das Gerücht durch das Nati-Camp, dass für Muheim die WM aufgrund der Verletzung beendet sein könnte. Das dementiert der Schweizerische Fussballverband (SFV) aber entschieden: Spätestens mit Blick auf den Sechzehntelfinal soll Muheim wieder im Mannschaftstraining mittun. Wie schon bei der Syndesmoseverletzung im April heile Muheims Körper sehr gut und schnell. Beim Ärzteteam des SFV ist man glücklich über den Fortschritt und darüber, wie Muheim arbeitet. Zwischenzeitlich war gar eine Rückkehr des HSV-Verteidigers für das Kanada-Spiel ein Thema, doch das könnte nun zu knapp werden. Auch am Montag trainierte Muheim individuell.

In Hamburg wird über seine Zukunft spekuliert

Es wäre dem 28-jährigen Zürcher zu wünschen, dass er bei seiner ersten Weltmeisterschaft nach seinem unglücklichen WM-Debüt überhaupt nochmals zum Einsatz kommt. Zuerst sorgte er mit einem Eigentor für den späten katarischen Ausgleich, und im Anschluss wurde er als Sündenbock ausgemacht und übel angefeindet in den sozialen Medien. Blick-Experte Blerim Dzemaili (40) nahm Muheim aber stets in Schutz. «Glaub mir, wenn einer mit Wucht von hinten kommt, hast du keine Chance. Es sieht natürlich blöd aus, aber ihm kann man nicht viel vorwerfen. Die Fehler sind zuvor passiert», sagt er im «FORZA!»-Podcast nach dem Spiel der Nati.

Während Muheim für weitere Einsatzminuten an der WM schuftet, wird derweil in Hamburg über seine Zukunft spekuliert. Sein Vertrag in Hamburg läuft noch bis Sommer 2027. Heisst aus Sicht des Klubs: verlängern oder verkaufen? Im Blick-Interview vom März betonte Muheim klar seine Identifikation mit dem HSV: «Ich liebe diesen Verein, identifiziere mich mit der Stadt, den Fans und dem Klub.» Sagte aber auch: «Vielleicht ist es ein Thema, das dann im Sommer mal besprochen wird. Wer weiss, was passiert.»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1:0
2
4
6
2
Österreich
Österreich
0:1
2
1
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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