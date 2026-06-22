Eigentor und dann Verletzung. Es war nicht das gewünschte WM-Debüt von Miro Muheim. Seit Tagen muss er aufgrund einer Wadenverletzung individuell trainieren – doch es gibt Hoffnung für den 28-Jährigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Miro Muheim trainiert im Nati-Camp derzeit individuell

Die WM ist für den HSV-Verteidiger aber noch nicht gelaufen

Sogar eine Rückkehr für das Kanada-Spiel stand im Raum

Tobias Wedermann Fussballchef

Es war ein trauriges Bild am Sonntagmittag in San Diego: Miro Muheim muss im Gym ganz allein Hanteln stemmen, während seine Teamkollegen nebenan trainieren und sich auf das letzte Gruppenspiel gegen Kanada vorbereiten. Seit dem Auftaktspiel gegen Katar kann der 28-jährige Linksverteidiger aufgrund von Problemen mit der Wade nicht mehr mittun und konnte auch beim Sieg gegen Bosnien und Herzegowina nur von aussen zuschauen.

Für kurze Zeit kursierte das Gerücht durch das Nati-Camp, dass für Muheim die WM aufgrund der Verletzung beendet sein könnte. Das dementiert der Schweizerische Fussballverband (SFV) aber entschieden: Spätestens mit Blick auf den Sechzehntelfinal soll Muheim wieder im Mannschaftstraining mittun. Wie schon bei der Syndesmoseverletzung im April heile Muheims Körper sehr gut und schnell. Beim Ärzteteam des SFV ist man glücklich über den Fortschritt und darüber, wie Muheim arbeitet. Zwischenzeitlich war gar eine Rückkehr des HSV-Verteidigers für das Kanada-Spiel ein Thema, doch das könnte nun zu knapp werden. Auch am Montag trainierte Muheim individuell.

In Hamburg wird über seine Zukunft spekuliert

Es wäre dem 28-jährigen Zürcher zu wünschen, dass er bei seiner ersten Weltmeisterschaft nach seinem unglücklichen WM-Debüt überhaupt nochmals zum Einsatz kommt. Zuerst sorgte er mit einem Eigentor für den späten katarischen Ausgleich, und im Anschluss wurde er als Sündenbock ausgemacht und übel angefeindet in den sozialen Medien. Blick-Experte Blerim Dzemaili (40) nahm Muheim aber stets in Schutz. «Glaub mir, wenn einer mit Wucht von hinten kommt, hast du keine Chance. Es sieht natürlich blöd aus, aber ihm kann man nicht viel vorwerfen. Die Fehler sind zuvor passiert», sagt er im «FORZA!»-Podcast nach dem Spiel der Nati.

Während Muheim für weitere Einsatzminuten an der WM schuftet, wird derweil in Hamburg über seine Zukunft spekuliert. Sein Vertrag in Hamburg läuft noch bis Sommer 2027. Heisst aus Sicht des Klubs: verlängern oder verkaufen? Im Blick-Interview vom März betonte Muheim klar seine Identifikation mit dem HSV: «Ich liebe diesen Verein, identifiziere mich mit der Stadt, den Fans und dem Klub.» Sagte aber auch: «Vielleicht ist es ein Thema, das dann im Sommer mal besprochen wird. Wer weiss, was passiert.»

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