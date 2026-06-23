Lionel Messi steht nach zwei WM-Partien bei fünf Toren. Die Fussball-Welt liegt dem Zauberfloh zu Füssen und huldigt ihm. Die Bezeichnungen reichen von «Gott» über «Messias» bis hin zum «Grössten aller Zeiten». Die Pressestimmen aus aller Welt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Argentinien schlägt Österreich 2:0 dank Messis Doppelpack und Rekord

Zauberfloh wird auf der ganzen Welt gefeiert

Messi als «Gott», «Messias» und «Legende der Legenden» bezeichnet

Cédric Heeb Redaktor Sport

Argentinien

«Clarín»: «Mit zwei Toren und einer weiteren kolossalen Leistung von Messi besiegt Argentinien Österreich. In dieser Nacht bewies er einmal mehr, dass er kein Verfallsdatum hat. Eine neue Symphonie von Messi mit einem Orchester, das ihn fehlerfrei begleitet. Messi wird immer mehr zur Legende.»

«La Nacion»: «Der ewige Messi. Bei der Weltmeisterschaft mit neuen Technologien, Drohnen und GPS regiert der alte Fussballer. König der Welt! Niemand kann den König stoppen.»

«Perfil»: «Messimpossible. Das tägliche Wunder eines Lionel Messi, der kurz vor seinem 39. Geburtstag weiterhin alle Gesetze der Logik und den Lauf der Zeit ausser Kraft setzt. Wir müssen Adjektive erfinden, weil uns die Worte ausgegangen sind, um ihn zu beschreiben.»

«Diario Popular»: «Mit einer weiteren Messi-Show bezwingt Argentinien Österreich und qualifiziert sich für den Sechzehntelfinal.»

Österreich

«Kronen Zeitung»: «Er kanns nicht lassen: Tore gegen ÖFB-Team! Messi bricht gleich mehrere Rekorde.»

«Kurier»: «Österreich verliert gegen Argentinien: Messi macht den Unterschied.»

Oe24.at: «Bei Messi-Rekordshow: 0:2 – ÖFB-Team verpasst WM-Sensation. Mit einem Sieg wäre das Ticket für die K.o.-Phase bereits fix gewesen. Doch am Ende hatte einmal mehr Lionel Messi das letzte Wort.»

Deutschland

«Bild»: «Shakira-Küsschen und Messi-Weltrekord! Argentinien siegt gegen Rangnick. King Messi! Lionel Messi (38) entscheidet das Spitzenspiel der Gruppe J gegen Österreich mit seinen zwei Treffern und führt den Weltmeister zu einem 2:0-Erfolg.»

Eurosport: «Auf Elfer-Frust folgt Tor-Rekord: Doppelter Messi düpiert Österreich.»

«Süddeutsche Zeitung»: «Messi denkt an die Ewigkeit. Lionel Messi vergibt gegen Österreich früh im Spiel einen Elfmeter – schüttelt dann aber schnell jede Gefahr eines Traumas ab und schreibt in Dallas Geschichte.»

«Frankfurter Allgemeine»: «Die Denkmalfabrik Messi produziert auf Hochtouren.»

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England

«The Guardian»: «Der unaufhaltsame Messi bricht den WM-Torrekord beim Sieg Argentiniens gegen Österreich. Niemand sollte etwas Geringeres erwarten, denn Messi weiss nicht, wie man aufhört. Es hat noch nie einen besseren Spieler gegeben, denn es hat noch nie einen brillanteren Fussballverstand gegeben – einen, der im Laufe einer mehr als zwei Jahrzehnte umspannenden Karriere gründlich geschult wurde, sich aber einfach weigert, an Glanz zu verlieren.»

«The Mirror»: «DER GRÖSSTE ALLER ZEITEN.»

Spanien

«Marca»: «Wieder einmal er. Wieder einmal ‹Die Zehn›. Wieder einmal Lionel Messi, der mit einem magischen Doppelpack weiterhin entschlossen ist, seinem Land den Traum von einem beispiellosen zweiten Titel in Folge zu bescheren – auch wenn es noch ein langer Weg ist.»

«Mundo Deportivo»: «Messi ist der Wahnsinn. Leo Messi ist eine Legende, der Beste aller Zeiten, aber er gibt sich nicht damit zufrieden, der Beste zu sein – er will weiterhin Spass am Fussballspielen haben.»

«AS»: «Messi – die Legende der Legenden. Die Tribünen tobten. Unter den mehr als 60'000 Argentiniern brach die Freude darüber aus, Messi an einem Tag gesehen zu haben, an den man sich für immer erinnern wird.»

Portugal

«A Bola»: «Der Anfang und das Ende von allem in Argentinien heisst Lionel Messi.»

«Público»: «Argentinien zieht dank Messis historischer Tore in die nächste Runde der Weltmeisterschaft ein.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Sieg, Qualifikation, ein Rekord und sogar eine um ein paar Tage vorgezogene Geburtstagsfeier: Leo Messi ist der unbestrittene Star dieser soliden, kompakten, wenn auch nicht überaus spektakulären, argentinischen Mannschaft. Am Mittwoch feiert die ‹Zehn› ihren 39. Geburtstag, doch er rennt wie ein Junger. Und selbst die Österreicher umarmten ihn am Ende.»

«Tuttosport»: «Messi-WM! Doppelter Rekord, Österreich besiegt und Argentinien weiter. Die argentinische Nummer 10 schreibt immer mehr Legenden.»

«Corriere dello Sport»: «Nennt ihn den Messias. Wie sonst sollte man einen Spieler beschreiben, der in zwei Spielen mit 39 Jahren (innerhalb von zwei Tagen) fünf Tore erzielt – also alle Tore, die der amtierende Weltmeister Argentinien bisher geschossen hat? Wir sprechen hier von einem Ausnahmetalent, einem Phänomen – suchen Sie sich ein passendes Adjektiv aus. Messi in seinem Alter bei einer Weltmeisterschaft so spielen zu sehen, ist wahrlich magisch.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Messi – ein Doppelpack, ein Rekord und eine Legende.»

«Le Figaro»: «Der Gott Messi verschiebt die Grenzen. Wo führt das noch hin? Nach seinem fulminanten Hattrick gegen Algerien am ersten Spieltag untermauerte Lionel Messi am Montag mit einem Doppelpack gegen Österreich seinen Legendenstatus im Fussball.»