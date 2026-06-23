Die WM 2026 ist bisher das Turnier der Superstars. Messi, Mbappé, Haaland und Kane starten alle mit Toren, Toren und noch mehr Toren.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die grössten Spieler glänzen auf der grössten Bühne! Die Superstars der Fussballwelt liefern an dieser WM bereits mächtig ab. Und an der Spitze zeichnet sich ein heisses Duell um den Torrekord ab.

Lionel Messi

Auch mit 38 Jahren liefert der Argentinier noch ab. Und wie. Hattrick gegen Algerien, Doppelpack gegen Österreich. Und mit dem ersten Treffer gegen die Ösis macht sich Messi auch gleich noch zum besten WM-Torschützen aller Zeiten. 18 WM-Tore hat noch nie jemand geschossen.

Die Messi-Show in den USA ist in vollem Gang. In den Stadien wird er abgefeiert, von den Journalisten umgarnt. Weltmeister Argentinien steht bereits sicher in der K.o.-Phase. Dort wird Messi dann alles daran setzen, den wichtigsten Titel im Fussball zu verteidigen. Genau wie seinen Torrekord.

Kylian Mbappé

Denn hinter ihm hat Mbappé (27) die Jagd eröffnet. Der Franzose ist mit einem doppelten Doppelpack (gegen Senegal und Irak) ins Turnier gestartet und steht damit bereits bei 16 Toren an Weltmeisterschaften – nach nur drei Turnieren.

Der Real-Stürmer ist rechtzeitig in Topform und sprudelt nur so vor Spielfreude. Dass er dann noch von Bayern-Shootingstar Olise und Weltfussballer Dembélé mit Bällen versorgt wird, dürfte gegnerische Verteidiger nicht gerade ruhiger schlafen lassen.

Auf Messi angesprochen, sagt Mbappé übrigens: «Er schiesst immer Tore. Er hat es schon immer gemacht und wird es weiter machen. Wenn ich mithalten will, muss ich mehr tun.»

Erling Haaland

Die Tormaschine läuft auch in den USA auf Hochtouren. In seinen ersten zwei WM‑Spielen macht Haaland (25) das, was er immer macht: Tore schiessen. Was Mbappé kann, kann er schon lang: erst zwei Tore gegen den Irak, dann zwei gegen Senegal.

Damit ist er nach nur zwei WM-Partien schon der beste norwegische WM-Torschütze der Geschichte. Und am Freitagabend kommts in Boston zum Direktduell mit Sturm-Konkurrent Mbappé. Ob es dann wieder Tore regnet?

Harry Kane

Auch bei Bayerns Torgarant gabs keine Startschwierigkeiten. Gegen Kroatien brachte Kane (32) seine Engländer mit zwei Toren in der ersten Halbzeit auf Kurs. Die Lebensversicherung der Engländer steht insgesamt bei zehn WM-Toren.

Und Kane glänzt nicht nur vor dem Tor. Auch seine Defensivarbeit wird gelobt. In England feiern sie ihn ab, weil er sich in den Schlussminuten des Kroatien-Spiels in einen Ball wirft.

«Ich kann mich glücklich schätzen, mit einem Stürmer wie ihm zu spielen», schwärmt Arsenal-Star Declan Rice von seinem Captain. Am Dienstagabend (22 Uhr) will Kane im zweiten Spiel gegen Ghana nachlegen. Seine Superstar-Kollegen haben schon mal gezeigt, wie es geht.