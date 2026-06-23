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Das Turnier der Superlative
Die grössten WM-Stars sind nicht zu bremsen

Die WM 2026 ist bisher das Turnier der Superstars. Messi, Mbappé, Haaland und Kane starten alle mit Toren, Toren und noch mehr Toren.
Publiziert: 11:24 Uhr
|
Aktualisiert: 11:38 Uhr
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Mit fünf Toren startete Lionel Messi in die WM 2026.
Foto: Getty Images
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Björn LindroosRedaktor Sport

Die grössten Spieler glänzen auf der grössten Bühne! Die Superstars der Fussballwelt liefern an dieser WM bereits mächtig ab. Und an der Spitze zeichnet sich ein heisses Duell um den Torrekord ab.

Lionel Messi

Auch mit 38 Jahren liefert der Argentinier noch ab. Und wie. Hattrick gegen Algerien, Doppelpack gegen Österreich. Und mit dem ersten Treffer gegen die Ösis macht sich Messi auch gleich noch zum besten WM-Torschützen aller Zeiten. 18 WM-Tore hat noch nie jemand geschossen. 

Die Messi-Show in den USA ist in vollem Gang. In den Stadien wird er abgefeiert, von den Journalisten umgarnt. Weltmeister Argentinien steht bereits sicher in der K.o.-Phase. Dort wird Messi dann alles daran setzen, den wichtigsten Titel im Fussball zu verteidigen. Genau wie seinen Torrekord.

Kylian Mbappé

Denn hinter ihm hat Mbappé (27) die Jagd eröffnet. Der Franzose ist mit einem doppelten Doppelpack (gegen Senegal und Irak) ins Turnier gestartet und steht damit bereits bei 16 Toren an Weltmeisterschaften – nach nur drei Turnieren.

Der Real-Stürmer ist rechtzeitig in Topform und sprudelt nur so vor Spielfreude. Dass er dann noch von Bayern-Shootingstar Olise und Weltfussballer Dembélé mit Bällen versorgt wird, dürfte gegnerische Verteidiger nicht gerade ruhiger schlafen lassen. 

Auf Messi angesprochen, sagt Mbappé übrigens: «Er schiesst immer Tore. Er hat es schon immer gemacht und wird es weiter machen. Wenn ich mithalten will, muss ich mehr tun.»

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Erling Haaland

Die Tormaschine läuft auch in den USA auf Hochtouren. In seinen ersten zwei WM‑Spielen macht Haaland (25) das, was er immer macht: Tore schiessen. Was Mbappé kann, kann er schon lang: erst zwei Tore gegen den Irak, dann zwei gegen Senegal.

Damit ist er nach nur zwei WM-Partien schon der beste norwegische WM-Torschütze der Geschichte. Und am Freitagabend kommts in Boston zum Direktduell mit Sturm-Konkurrent Mbappé. Ob es dann wieder Tore regnet?

Harry Kane

Auch bei Bayerns Torgarant gabs keine Startschwierigkeiten. Gegen Kroatien brachte Kane (32) seine Engländer mit zwei Toren in der ersten Halbzeit auf Kurs. Die Lebensversicherung der Engländer steht insgesamt bei zehn WM-Toren.

Und Kane glänzt nicht nur vor dem Tor. Auch seine Defensivarbeit wird gelobt. In England feiern sie ihn ab, weil er sich in den Schlussminuten des Kroatien-Spiels in einen Ball wirft.

«Ich kann mich glücklich schätzen, mit einem Stürmer wie ihm zu spielen», schwärmt Arsenal-Star Declan Rice von seinem Captain. Am Dienstagabend (22 Uhr) will Kane im zweiten Spiel gegen Ghana nachlegen. Seine Superstar-Kollegen haben schon mal gezeigt, wie es geht.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Argentinien
Argentinien
Frankreich
Frankreich
WM 2026
WM 2026
England
England
Arsenal
Arsenal
Österreich
Österreich
Kroatien
Kroatien
FC Bayern München
FC Bayern München
Real Madrid
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        WM 2026
        WM 2026
        England
        England
        Arsenal
        Arsenal
        Österreich
        Österreich
        Kroatien
        Kroatien
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Real Madrid
        Real Madrid