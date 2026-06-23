An der Weltmeisterschaft in Nordamerika tragen die Stürmerstars einen eigenen Kampf um die begehrte Trophäe als Torschützenkönig des Turniers aus. Lionel Messi liegt nach der jüngsten Gala gegen Österreich alleine auf Rang 1.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Auf dem Weg zum ersehnten Titel bauen die Nationaltrainer auf eine kompetitive Mannschaft, die auf allen Positionen überzeugen soll. Unabdingbar auf dieser Mission sind natürlich die Stürmer, die ihren Ländern mit Toren zum Sieg verhelfen. Und die Weltelite auf dieser Position legte los wie die Feuerwehr. Erling Haaland und Kylian Mbappé stehen nach zwei Spielen bei bereits vier Treffern. Überflügelt werden sie nur vom neuen Rekordtorschützen der WM-Geschichte, Lionel Messi.

Die Toptorschützen der WM 2026