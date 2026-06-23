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Norweger rudern lautstark mit den Fans
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Ödegaard, Haaland und Co.Norweger rudern lautstark mit den Fans

Lustige Szene nach dem Sieg gegen den Senegal
Haaland erklärt das neue Ruder-Ritual der Norweger

Norwegens Fans begeistern bei der WM 2026 mit einer Ruderbewegung, die sogar Stars wie Erling Haaland und Martin Ödegaard mitreisst. Nach dem 3:2-Sieg gegen Senegal rudert das ganze Team mit den Fans.
Publiziert: 08:32 Uhr
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Die norwegischen Fussballer rudern gemeinsam mit ihren Fans.
Foto: imago/Bildbyran

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Norwegens Fans führen bei der WM 2026 das virale «Ro» ein
  • Team mit Haaland und Ödegaard rudert beim 3:2-Sieg gegen Senegal mit
  • Trainer Stale Solbakken freut sich auf das Rudern während der WM
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Cédric HeebRedaktor Sport

Die Isländer hatten an der EM 2016 ihr «Hu», die Norweger haben zehn Jahre später bei der WM ihr «Ro». Statt die Hände im immer schneller werdenden Rhythmus zusammenzuklatschen, machen die Skandinavier eine Ruderbewegung. Die Synchronität der Fans auf der Tribüne ist beeindruckend.

Das reisst auch die Stars um Erling Haaland (25) und Martin Ödegaard (27) mit. Nach dem 3:2-Sieg gegen Senegal sitzt das ganze Team inklusive Staff vor den norwegischen Fans und macht bei den Ruderbewegungen mit. Ödegaard gibt als Captain auf der Trommel den Takt an.

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Wie es dazu kam, erklärt Haaland nach dem Spiel gegenüber Fox: «Ich habe es online gesehen, das ist komplett viral gegangen.» Auch Ödegaard habe es da bereits im Netz entdeckt. «Er fragte mich vor dem Spiel: ‹Findest du, wir sollten da mitmachen?›» Haalands Antwort: «Lass uns mitmachen, wenn wir gewinnen, warum auch nicht?»

Auch Stale Solbakken ruderte mit. «Die Fans haben Spass.» Doch das sei ein WM-Ding, so der 58-Jährige: «Nach der Weltmeisterschaft werden wir nicht mehr rudern, aber während des Turniers kann dies ein Blickfang sein.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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WM 2026
Norwegen
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