Haaland erklärt das neue Ruder-Ritual der Norweger

Darum gehts
- Norwegens Fans führen bei der WM 2026 das virale «Ro» ein
- Team mit Haaland und Ödegaard rudert beim 3:2-Sieg gegen Senegal mit
- Trainer Stale Solbakken freut sich auf das Rudern während der WM
Die Isländer hatten an der EM 2016 ihr «Hu», die Norweger haben zehn Jahre später bei der WM ihr «Ro». Statt die Hände im immer schneller werdenden Rhythmus zusammenzuklatschen, machen die Skandinavier eine Ruderbewegung. Die Synchronität der Fans auf der Tribüne ist beeindruckend.
Das reisst auch die Stars um Erling Haaland (25) und Martin Ödegaard (27) mit. Nach dem 3:2-Sieg gegen Senegal sitzt das ganze Team inklusive Staff vor den norwegischen Fans und macht bei den Ruderbewegungen mit. Ödegaard gibt als Captain auf der Trommel den Takt an.
Wie es dazu kam, erklärt Haaland nach dem Spiel gegenüber Fox: «Ich habe es online gesehen, das ist komplett viral gegangen.» Auch Ödegaard habe es da bereits im Netz entdeckt. «Er fragte mich vor dem Spiel: ‹Findest du, wir sollten da mitmachen?›» Haalands Antwort: «Lass uns mitmachen, wenn wir gewinnen, warum auch nicht?»
Auch Stale Solbakken ruderte mit. «Die Fans haben Spass.» Doch das sei ein WM-Ding, so der 58-Jährige: «Nach der Weltmeisterschaft werden wir nicht mehr rudern, aber während des Turniers kann dies ein Blickfang sein.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
2
0
3
3
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0