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Unterbruch dauerte 132 Minuten
Frankreich-Stars spielen Karten während XXL-Gewitter-Pause

Ein Gewitter über Philadelphia sorgt für eine 132-minütige Pause beim WM-Spiel Frankreich gegen Irak. Nach der Unterbrechung siegt Frankreich mit 3:0. Trainer Didier Deschamps bleibt gelassen, Irak-Coach Graham Arnold eher weniger.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Didier Deschamps liess sich die Laune auch von der Mega-Pause von über zwei Stunden nicht verderben.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 132 Minuten Pause wegen Gewitter beim Spiel Frankreich gegen Irak in Philadelphia
  • Didier Deschamps nimmt lange Pause gelassen
  • Irak-Trainer Graham Arnold sieht Unterbruch als mitschuldig für Fehler in 2. Halbzeit
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Bastien Feller und Cédric Heeb

Statt 15 liegen 132 Minuten zwischen der ersten und zweiten Halbzeit des Spiels zwischen Frankreich und dem Irak. Der Grund: Ein Gewitter zieht über Philadelphia auf. Das Fifa-Protokoll besagt, dass erst gespielt werden darf, wenn im Umkreis von acht Meilen (rund 13 Kilometer) kein Blitz mehr registriert wird.

Und so heisst es für die Équipe Tricolore: warten. Viel mehr habe man auch tatsächlich nicht gemacht, sagt Nationaltrainer Didier Deschamps. Dies sei allerdings nicht so schlimm: «Ich hatte tatsächlich eine gute Zeit mit den Spielern, wir haben Scherze gemacht», sagt der 57-Jährige nach dem 3:0-Sieg. Einen solchen bringt er auch zum Start der Pressekonferenz: «Wir haben Karten gespielt.»

Für ihn sei es absolut verständlich, dass in einer solchen Situation die Sicherheit vorgehe: «Man kann nicht gegen Regen und Gewitter ankämpfen. Wenn es ein Risiko gibt, muss man sich an die lokalen Gesetze halten.» Genervt habe ihn die über zweistündige Pause daher nicht. Natürlich hoffe er aber, dass es kein zweites Mal vorkommt.

«Emotional und mental sehr anstrengend»

Von einem sehr langen Abend spricht Doppeltorschütze Kylian Mbappé (27): «Wir haben viel gewartet. Das ist emotional und mental sehr anstrengend, weil wir in der Umkleidekabine voll konzentriert und bei der Sache bleiben mussten.» Die Spieler und der Staff haben viel geleistet, merkt der nun 16-fache WM-Torschütze an.

Für seinen gleichaltrigen Teamkollegen Jules Koundé sei es «wie ein neues Spiel» gewesen, als die zweite Halbzeit begonnen hat: «Wir sind etwas Velo gefahren, um aktiv zu bleiben. Dann haben wir damit aufgehört und uns ein bisschen unterhalten, bevor wir zum Warm-up gehen konnten.»

Irak-Coach hatte keine Freude an XXL-Pause

Auf der anderen Seite hatte Graham Arnold (62) etwas weniger Freude. Sein Team liegt zu diesem Zeitpunkt 0:1 hinten. «Ich konnte nicht wirklich viel tun. Ich habe den Spielern einige Szenen aus der ersten Halbzeit gezeigt, so dass sie sehen konnten, wo Frankreich uns wehtut.» Seine Spieler haben sich einfach etwas erholt, um danach wieder bereit zu sein.

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Doch die Pause scheint den Irakern nicht besonders gutgetan zu haben. Neun Minuten nach Wiederbeginn erhöht Kylian Mbappé nach einem Bock in der Abwehr Iraks auf 2:0 für die Franzosen. «Diese Pause könnte zu einigen unserer Fehler beigetragen haben», schätzt Arnold ein. Der Australier ergänzt: «Das alles hat es für die Spieler nur schwerer gemacht.»

Aimar Sher (23) will die Unterbrechung nicht als Ausrede nutzen: «Für Frankreich war es genauso.» Man habe etwas gegessen, getrunken und ein paar Übungen gemacht. «Es war sehr lang. Aber wir konnten nicht lange untätig herumsitzen, denn wir mussten irgendwann wieder auf den Platz zurückkehren.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Irak
WM 2026
WM 2026
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