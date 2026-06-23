Argentinien-Star lässt Transfer-Bombe nach WM-Spiel platzen

Unmittelbar nach dem 2. WM-Spiel der Argentinier äussert Atlético-Madrid-Stürmer Julian Álvarez seinen Wechselwunsch. Das Ziel ist offenbar Barcelona. Nun wollen die Rojiblancos sogar bei der Fifa klagen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Julian Álvarez (26) ist derzeit wohl der begehrteste Stürmer auf dem Transfermarkt. Vor allem der FC Barcelona soll am Argentinier dran sein. Und dieser lässt unmittelbar nach dem 2:0-Sieg der Albiceleste gegen Österreich an der WM eine Bombe platzen: «Ich habe mit den Atlético-Leuten gesprochen und ich glaube, das Beste für alle Involvierten ist ein Transfer.»

Damit ist klar: Der 26-Jährige will die Rojiblancos verlassen. «Ich will meinen Traum erfüllen», sagt er, ohne zu erläutern, was dieser genau ist. Doch spanische Medien sagen klar: Es kann sich nur um Barça handeln.

Atlético will Barça verklagen

Bei Atlético ist man alles andere als erfreut über die neusten Entwicklungen – und kündigt gegenüber «AS» an, die Katalanen beim Fifa-Sportgerichtshof wegen der Verhandlungen mit Álvarez verklagen zu wollen. «Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie Barcelona agiert», sagt eine vereinsnahe Person der spanischen Zeitung. «Barcelona kann keine Summe für Julian zahlen, und er wird nicht zu Barcelona wechseln. Entweder sie zahlen die Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro oder gar nichts.» Der Vertrag des Stürmers läuft bis Juni 2030.

Dann folgt ein klarer Angriff auf Barça: «Jeder weiss, dass es ein unehrlicher Verein ist. Aber sie sind auf einen Verein gestossen, der ihnen das nicht durchgehen lässt.» Schon vor einigen Wochen verhöhnten die Rojiblancos den Ligakonkurrenten aus Barcelona mit einer Fotomontage – nun dürfte die Situation um den WM-Fahrer endgültig zur Schlammschlacht verkommen.

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