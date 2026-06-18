Für diese Mega-Aktion wird England-Star Kane gefeiert

Harry Kane ist mit zwei Treffern der Matchwinner des Auftaktsieges der Three Lions. Bei Fans und Experten bleibt aber vor allem sein Einsatz vor dem eigenen Tor hängen.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Stürmer misst man an Toren, das ist im Fussball auf der ganzen Welt so. Auch an der WM gilt dieser Massstab, an dem sich auch Harry Kane messen lassen muss. Im WM-Auftakt gegen Kroatien in dieser Hinsicht wie so oft über alle Zweifel erhaben, mit zwei Treffern hat er massgeblichen Anteil am 4:2-Sieg.

Doch das der englische Captain mehr ist, als nur seine Tore stellt er in der Schlussphase eindrücklich unter Beweis. Als Kroatien in den Schlussminuten auf den Anschluss drückt, kommt City-Verteidiger Josko Gvardiol im Strafraum zum Abschluss. Doch da hat er die Rechnung ohne Kane gemacht, der sich in den Schuss wirft und so verhindert, dass bei den Three Lions nochmals ins schleudern kommen.

Fans und Experten schwärmen

Im Netz wird der englische WM-Rekordtorschütze (zehn Treffer, zusammen mit Gary Lineker) für diese Aktion gefeiert. «Dieser Block ist so viel wert wie ein Hattrick», jubelt ein Fan auf X. Ein anderer Anhänger zeigt sich berührt: «Diese Aktion gab mir Gänsehaut». Doch nicht nur die Fans liebten die defensive Aktion des Torjägers. Auch Zlatan Ibrahimovic schwärmte vom Bayern-Star.

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«Was mir am besten gefallen hat, war, dass er in den letzten Minuten einen Schuss im eigenen Strafraum abgewehrt hat», sagt der Schwede beim US-TV-Sender Fox. «Wenn man sieht, wie ein Spitzenspieler so verteidigt wie er, diese Opferbereitschaft», so Ibra weiter. Man merke, er wolle einfach gewinnen, fasst es der Superstar zusammen. «Er ist bereit, Dinge zu tun, die ein Star normalerweise nicht tun würde».

Der Block von Kane ist der versöhnliche Abschluss einer Partie, die beinahe katastrophal gestartet wäre. In der 12. Minute scheiterte er vom Penaltypunkt, doch weil sich Kroatien-Goalie Dominik Livakovic zu früh bewegte, erhielt er nochmals eine Chance. Und das zweite Geschenk nimmt er dann dankend an.