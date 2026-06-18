DE
FR
Abonnieren
Harry Kane blockt Kroatiens Torschuss kurz vor Abpfiff
0:17
Engländer glänzt mit Defensive:Harry Kane blockt Kroatiens Torschuss kurz vor Abpfiff

«So viel wert wie ein Hattrick»
Für diese Mega-Aktion wird England-Star Kane gefeiert

Harry Kane ist mit zwei Treffern der Matchwinner des Auftaktsieges der Three Lions. Bei Fans und Experten bleibt aber vor allem sein Einsatz vor dem eigenen Tor hängen.
Publiziert: 07:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/5
Mit zwei Toren ist Harry Kane der Mann des Spiels gegen Kroatien.
Foto: AFP
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Stürmer misst man an Toren, das ist im Fussball auf der ganzen Welt so. Auch an der WM gilt dieser Massstab, an dem sich auch Harry Kane messen lassen muss. Im WM-Auftakt gegen Kroatien in dieser Hinsicht wie so oft über alle Zweifel erhaben, mit zwei Treffern hat er massgeblichen Anteil am 4:2-Sieg.

Doch das der englische Captain mehr ist, als nur seine Tore stellt er in der Schlussphase eindrücklich unter Beweis. Als Kroatien in den Schlussminuten auf den Anschluss drückt, kommt City-Verteidiger Josko Gvardiol im Strafraum zum Abschluss. Doch da hat er die Rechnung ohne Kane gemacht, der sich in den Schuss wirft und so verhindert, dass bei den Three Lions nochmals ins schleudern kommen.

Fans und Experten schwärmen

Im Netz wird der englische WM-Rekordtorschütze (zehn Treffer, zusammen mit Gary Lineker) für diese Aktion gefeiert. «Dieser Block ist so viel wert wie ein Hattrick», jubelt ein Fan auf X. Ein anderer Anhänger zeigt sich berührt: «Diese Aktion gab mir Gänsehaut». Doch nicht nur die Fans liebten die defensive Aktion des Torjägers. Auch Zlatan Ibrahimovic schwärmte vom Bayern-Star.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

«Was mir am besten gefallen hat, war, dass er in den letzten Minuten einen Schuss im eigenen Strafraum abgewehrt hat», sagt der Schwede beim US-TV-Sender Fox. «Wenn man sieht, wie ein Spitzenspieler so verteidigt wie er, diese Opferbereitschaft», so Ibra weiter. Man merke, er wolle einfach gewinnen, fasst es der Superstar zusammen. «Er ist bereit, Dinge zu tun, die ein Star normalerweise nicht tun würde».

Mehr zum Thema
Tausende Kroaten nehmen Dallas vor England-Spiel ein
1:16
Fans sind heiss auf Kracher
Tausende Kroaten nehmen Dallas vor England-Spiel ein
In diesen WM-Nächten musst du den Wecker stellen
Zweite Woche im Blick-Check
In diesen WM-Nächten musst du den Wecker stellen

Der Block von Kane ist der versöhnliche Abschluss einer Partie, die beinahe katastrophal gestartet wäre. In der 12. Minute scheiterte er vom Penaltypunkt, doch weil sich Kroatien-Goalie Dominik Livakovic zu früh bewegte, erhielt er nochmals eine Chance. Und das zweite Geschenk nimmt er dann dankend an.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
England
England
Kroatien
Kroatien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        England
        England
        Kroatien
        Kroatien