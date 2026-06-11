Ganz egal, wie gut oder schlecht die Spiele herauskommen: Die WM in Amerika wird für schlaflose Nächte sorgen. Blick zeigt dir, welche Partien du in der ersten Runde sicher nicht verpassen solltest. Und wann versteckte Highlights warten.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Donnerstag auf Freitag

Blick-Tipp: Energiesparmodus.

Nostalgische Gefühle kommen auf. Der Auftakt zu dieser WM ist die Neuauflage des Eröffnungsspiels der WM 2010. Was sind die neuen Vuvuzelas? Gibts wieder einen Hit wie Waka Waka? Und tanzen nach einem Traumtor nun die Mexikaner statt der Südafrikaner? Der Auftakt gehört ins Programm eines jeden Fussballfans. Danach kann man im Sinne einer optimalen Energieeinteilung ab ins Bett. Südkorea hat mit Ex-Tottenham-Spieler Heung-min Son (Los Angeles), Min-jae Kim (Bayern) und Kang-in Lee (PSG) zwar mehrere Stars im Kader und Tschechien hält mit einem starken Kollektiv dagegen. Doch ob die Teams die Fans wirklich mitreissen können, müssen sie im ersten Gruppenspiel erst beweisen. Es sollen ja nicht bereits vor dem ersten Nati-Spiel Augenringe entstehen. Durchschlafen gut möglich.

Schweizer Zeit Gruppe Match 21 Uhr A Mexiko – Südafrika 4 Uhr A Südkorea – Tschechien

Freitag auf Samstag

Blick-Tipp: Wecker stellen.

Hast du gewusst, dass US-Präsident Donald Trump (79) einst Fussball spielte? Es war 1963/64 im Abschlussjahr an der New York Military Academy. Ob er die Regeln noch kennt? Ob er überhaupt vor Ort ist, wenn die ganze Welt nach Los Angeles schaut – am Tag vor seinem 80. Geburtstag? Aktuell sieht es nicht danach aus. Wie auch immer: Die Amis rühren mit der grossen Kelle an. Für die Eröffnungssause haben sie mit Los Angeles extra «die Unterhaltungshauptstadt der Welt» als Ort ausgewählt, wie sie ganz unbescheiden herausposaunen. Superstars wie Katy Perry werden auftreten. Show, Spektakel und viele Fettnäpfchen im Land, wo «Football» eigentlich etwas anderes bedeutet – und ganz nebenbei ein Spiel von zwei Teams auf ähnlicher Flughöhe. Dafür sollte man den Wecker stellen.

Schweizer Zeit Gruppe Match 21 Uhr B Kanada – Bosnien 3 Uhr D USA – Paraguay

Samstag auf Sonntag

Blick-Tipp: Durchhalten nach dem Nati-Match.

Um Mitternacht spielt der Vierte der letzten WM – und es ist nicht Brasilien. Die Marokkaner sind mit ihren Stars, die bei Topklubs in Europa spielen, erneut ein Geheimfavorit. Bei Brasilien wird spannend zu sehen sein, ob es Star-Trainer Carlo Ancelotti (66) geschafft hat, aus dem talentierten Haufen eine Einheit zu formen. Wer Underdogs mag, ist in dieser Nacht für Haiti (im Team ist zum Beispiel YB-U21-Spieler Keeto Thermoncy). Schottland ist bestimmt wieder Topfavorit für den inoffiziellen Titel für die besten Fans. «Tartan Army» lautet der Übername für die «freundlichste Armee der Welt» – sofern die Fans denn einreisen dürfen. Die BBC berichtete von vielen abgelehnten ESTA-Gesuchen und Visumsanträgen. Sind die Schotten im Land, kann fast passieren, was will. Sie sorgen für Stimmung. Doch Videos von ihren Aktionen in den Städten, Bars und Pubs, öffentlichen Verkehrsmitteln und rund ums Spiel werden auch am Morgen noch im Netz kursieren. So kommt man doch noch zu einigen Stunden Schlaf.

Schweizer Zeit Gruppe Match 21 Uhr B Katar – Schweiz 0 Uhr C Brasilien – Marokko 3 Uhr C Haiti – Schottland 6 Uhr D Australien – Türkei

Sonntag auf Montag

Blick-Tipp: Wach bleiben.

Arsenal, PSG, Chelsea, Milan: Das sind nicht etwa die Klubs der Spieler von Gruppenfavorit Deutschland, sondern jene von Geheimtipp Ecuador. Moises Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapie und Pervis Estupinan sind die Aushängeschilder der Südamerikaner. Das Team ist gespickt mit Talent und beendete die WM-Quali auf dem zweiten Platz – vor Kolumbien, Uruguay und Brasilien. Gegenüber steht die Elfenbeinküste mit nicht weniger Talent. Leipzig-Senkrechtstarter Yan Diomande (19) zum Beispiel hat das Zeug, eine grosse Figur dieser WM zu werden. Wer die beiden starken Herausforderer Deutschlands schon einmal vorab sehen will, sollte nach dem Holland-Match unbedingt wach bleiben.

Schweizer Zeit Gruppe Match 19 Uhr E Deutschland – Curacao 22 Uhr F Holland – Japan 1 Uhr E Elfenbeinküste – Ecuador 4 Uhr F Schweden – Tunesien

Montag auf Dienstag

Blick-Tipp: Schlummermodus.

Die Saudis als Stolperstein für Südamerikaner? Da war doch was. Im November 2022 verlor Argentinien zum WM-Auftakt 1:2 – und wurde später Weltmeister. Sind die Saudis nun ein gutes Omen für Uruguay? Das südamerikanische Land mit nur 3,4 Millionen Einwohnern gehört traditionell zu den heissen Anwärtern für die fortgeschrittene K.o.-Phase. Real-Star Federico Valverde (27) ist der Dreh- und Angelpunkt. Schaffst du es, mit einem Auge wach und in Lauerstellung zu bleiben, sofern die Partie heiss wird? Dann wäre diese Nacht die optimale Gelegenheit dazu.

Schweizer Zeit Gruppe Match 18 Uhr H Spanien – Kap Verde 21 Uhr G Belgien – Ägypten 0 Uhr H Saudi-Arabien – Uruguay 3 Uhr G Iran – Neuseeland

Dienstag auf Mittwoch

Blick-Tipp: Wecker stellen.

Wer hat Lionel Messi vier Jahre lang nicht mehr spielen gesehen? Der WM-Final 2022 war einer seiner letzten grossen Auftritte auf der Weltbühne. Skoren kann der 38-Jährige immer noch. In der laufenden US-Saison hat die lebende Fussballlegende in 14 Spielen für Inter Miami schon 12 Tore erzielt und 7 Assists beigesteuert. Nach seiner Oberschenkelverletzung scheint er rechtzeitig wieder fit zu sein. So oder so ist die Affiche es wert, den Wecker zu stellen. Nur schon deshalb, weil der Weltmeister ins Rennen steigt. Und auf der Gegenseite steht mit Algerien nicht nur ein Team mit Topstars wie Rayan Aït-Nouri (Man City) und Riyad Mahrez (Al-Ahli) oder YB-Verteidiger Jaouen Hadjam auf dem Platz, sondern auch mit Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic an der Seitenlinie, der bei den Nordafrikanern ein hohes Standing geniesst.

Schweizer Zeit Gruppe Match 21 Uhr I Frankreich – Senegal 0 Uhr I Irak – Norwegen 3 Uhr J Argentinien – Algerien 6 Uhr J Österreich – Jordanien

Mittwoch auf Donnerstag

Blick-Tipp: Energiesparmodus.

Der Kracher zwischen England und Kroatien ist um Mitternacht fertig. Bevor es am Tag darauf in die zweite Runde der Gruppenphase geht, kannst du noch einmal durchatmen. Auch alle Ostschweizer, die darauf brennen, FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi in Aktion zu sehen. Denn immer noch fraglich ist, ob der Top-Goalie der vergangenen Super-League-Saison trotz überschaubarer Konkurrenz im Ghana-Tor die Nummer eins sein wird. Immerhin sieht es unter dem neuen Trainer Carlos Queiroz nun danach aus. Doch von Underdog Panama werden wohl kaum viele gefährliche Schüsse auf das Ghana-Tor fliegen. Und Neuling Usbekistan? Das Land hat einen starken Nachwuchs, ist bei Junioren-Weltmeisterschaften mittlerweile regelmässig dabei und hat mit Man-City-Verteidiger Abdukodir Chusanow (22) einen Nationalhelden in den eigenen Reihen. Aber die Usbeken gibts auch zu humaneren Zeiten zu sehen, zum Beispiel in Runde zwei am 23. Juni um 19 Uhr gegen Portugal.

Schweizer Zeit Gruppe Match 19 Uhr K Portugal – DR Kongo 22 Uhr L England – Kroatien 1 Uhr L Ghana – Panama 4 Uhr K Usbekistan – Kolumbien



