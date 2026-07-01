Am Freitagmorgen um 5 Uhr trifft die Nati bei der WM auf Algerien. Von den Public-Viewing-Anbietern erfordert die ungewöhnliche Anstosszeit Kreativität. Wir zeigen dir, bei welchem Public Viewing du auch als Frühaufsteher auf deine Kosten kommst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati trifft bei der WM in den frühen Morgenstunden auf Algerien

Einige Public Viewings zeigen den Match trotz der frühen Anstosszeit

Public Viewings mit Frühstücksangeboten: Gipfeli, Käsefondue und Weisswürste locken Fans

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Kaffee und Gipfeli statt Bratwurst und Bier. Die frühe Anstosszeit des Sechzehntelfinals der Nati gegen Algerien bei der WM stellt Public-Viewing-Anbieter vor neue Herausforderungen.

Dennoch gibt es einige, die der frühen Anstosszeit trotzen und die Fans mit kreativen Angeboten locken. Hier kannst du in deinem Kanton den Match beim Public Viewing verfolgen.

Kanton Zürich

Im Kanton Zürich ist das Angebot an Public Viewings ohnehin schon gross. Einige öffnen auch für den Match der Nati gegen Algerien zu den frühen Morgenstunden bereits ihre Pforten.

Zu diesen zählt unter anderem das Caverno in Bülach. «Natürlich zeigen wir auch dieses Spiel der Nati», teilt Michèle Büchler vom Caverno mit. «Damit sich das Aufstehen auch richtig lohnt, gibt es bei uns ein tolles Frühstück zum Public Viewing. Für alle, die finden, dass Käsefondue auch im Sommer und zu jeder Tageszeit eine gute Idee ist, gibt es das tatsächlich auch.» Frühstück und Fondue müssten allerdings bis um 10 Uhr am 2. Juli vorbestellt werden.

Ob jemand um diese Uhrzeit lieber Kaffee oder Bier trinken mag, ist im Caverno egal: «Wir urteilen nicht und freuen uns über jeden Gast, der dieses spezielle Fussballerlebnis gemeinsam mit uns zelebriert», so Büchler. Für Frühaufsteher stehen über 300 gedeckte Sitzplätze zur Verfügung und der Eintritt ins Caverno ist kostenlos.

Auch die Maag-Halle an der Hardstrasse in Zürich öffnet für den Match bereits um 4.30 Uhr ihre Tore. Der Eintritt ist gratis und es werden Kaffee und Gipfeli angeboten, teilt Sprecher Cyril Schneider mit. Diejenigen, die es etwas komfortabler haben wollen, kommen in der Maag-Halle auf ihre Kosten: «Wir verkaufen auch Tische in unserer Lounge.» Hier kostet ein Platz 42 Franken pro Person, im Preis inbegriffen sind für die Partie ein Frühstück und unbegrenzter Zugriff auf Getränke.

«Selbstverständlich überträgt die Winti-Arena den Match», erklärt Sprecher Matthias Bühler. Mit einer Kapazität von bis zu 3000 Fans ist die Winti-Arena in Winterthur eines der grössten Public Viewings der Schweiz. Beim Match am Freitagmorgen erhält jeder Gast zudem gratis ein Gipfeli und einen Energy-Milk-Drink.

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In Grüningen kommen Frühaufsteher ebenfalls auf ihre Kosten. In der Stedtlischüür wird der Match übertragen. Zudem werden ein Büetzer-Zmorge mit Kaffee und Gipfeli, Wienerli mit Brot und auf Vorbestellung auch Fleisch- und Käseplättli angeboten, wie Thomas von Allmen vom Veranstalter mitteilt.

Kanton Thurgau

Auch am Bodensee gibt es für Fans der Elf von Murat Yakin die Gelegenheit, den Match bei einem Public Viewing zu geniessen. In der Bodensee-Arena in Kreuzlingen wird die Partie auf Grossleinwand übertragen. Sprecherin Gabi Rucht teilte auf Anfrage mit: «Wir bieten an diesem Morgen zusätzlich eine Kaffee-Ecke mit Gipfeli sowie Weisswürste und Bretzeln an.»

Kanton Bern

Die Sportbar Bern hat den Match in den frühen Morgenstunden ebenfalls im Angebot. Dazu steht den Fans ein Frühstücksbuffet für 27.50 Franken zur Verfügung, wie Rolf Bühler von der Sportbar Bern auf Anfrage mitteilt.

Kanton Solothurn

In Solothurn hat die Stadt eine Ausnahmebewilligung unter Auflagen erteilt. Das Beachstyle Public Viewing auf dem Dornacherplatz darf deshalb ab 4.30 Uhr seine Türen öffnen. Allerdings gibt es keine Musik vor und während des Events und keinen Ton und keine Musik während der Pausen. Trotz der Auflagen ist die Veranstaltung sehr gut in den Vorverkauf gestartet, wie Sprecher Michel von Burg mitteilt. «Wir erwarten zwischen 1500 und 1800 Gäste», sagt er. Jeder Besucher erhält zudem beim Check-in einen Kaffee und ein Gipfeli. Der Eintritt kostet 14 Franken.

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Kanton St. Gallen

Unter dem Motto «Nati-Sunrise – Gemeinsam stehen wir für die Nati auf» wirbt das Waaghaus in St. Gallen für sein Public Viewing am Freitagmorgen. Der Eintritt ins Waaghaus ist frei, es gibt eine Kaffeebar, frische Gipfeli und belegte Brötli. Wer ein noch reichhaltigeres Frühstück wünscht, kann auch einen Platz für den «Sunrise-Brunch» reservieren.

Kanton Basel-Land

Im Zic Zac in Allschwil fängt der frühe Vogel ebenfalls den Wurm. Ab 4.30 Uhr gehen hier die Türen auf. «Wir bieten unseren Gästen ein grosses Frühstücksbuffet», sagt Betreiber Urs Kohler.

Kanton Appenzell

Für die WM machen das Restaurant im Treffpunkt und die Amadeusbar in Herisau gemeinsame Sache. Am Freitagmorgen öffnet das Public Viewing für das Nati-Spiel bereits um 4.30 Uhr. In Herisau wird es ein Frühstücksangebot geben, wie die Betreiber auf Anfrage mitteilen. Es gibt «ein klassisches Schweizer Frühstück mit Spiegelei und Co.»

Hinweis: Die Liste ist lediglich eine Auswahl und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.