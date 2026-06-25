Die grosse WM-Party läuft. Und im letzten Gruppenspiel kämpft die Nati gegen Kanada um den Gruppensieg. Wer sich das Spektakel mit anderen Fussballfans anschauen möchte, findet hier eine Übersicht über die wichtigsten Public Viewings, geordnet nach Kantonen.

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Auf das Remis gegen Katar reagierte die Nati mit einem 4:1-Sieg über Bosnien, wodurch sich ihr im letzten Spiel gegen Kanada die Chance auf den Gruppensieg bietet. Dieser wäre nicht nur von sportlicher Wichtigkeit, sondern auch wegen einer Reihe weiterer Faktoren von Vorteil. Doch erst einmal muss gegen den Co-Gastgeber ein Sieg her, mit einem Unentschieden bliebe man auf dem aktuellen zweiten Gruppenrang. In der ganzen Schweiz zeigen diverse Lokale das heutige Duell, um die schönste Nebensache der Welt mit Gleichgesinnten zu feiern.

Hinweis: Aufgrund der Zeitverschiebung finden viele Partien mitten in der Nacht statt. Die meisten Orte zeigen deshalb nur die Spiele, die vor Mitternacht Schweizer Zeit angepfiffen werden. Auch wenn die WM nun wieder im Sommer stattfindet, kann es natürlich auch mal regnen oder zu einem Sommergewitter kommen. Damit du weisst, ob der Veranstaltungsort deiner Wahl überdacht ist, haben wir bei allen gedeckten Locations das ☂️-Emoji eingefügt.

Tickets und/oder Infos jeweils direkt auf den verlinkten Websites.

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Aargau

☂️ Aeschbachhalle AHA: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau

☂️ Musigburg: Bahnhofstrasse 50, 4663 Aarburg

☂️ Henry's Bar: Schlossbergplatz 4, 5400 Baden

☂️ Wyn's Pub Wynental: Mitteldorfstrasse 11, 5722 Gränichen

☂️Werk7: Dörrmattweg 29, 5070 Frick

☂️WMagazin 2026: Hauptstrasse, 4315 Zuzgen

Restaurant Bahnhof Muhen: Hauptstrasse 26, 5037 Muhen

☂️Cinema Scala: Untere Grabenstrasse, 4800 Zofingen

☂️Cinema 8: Feldackerstrasse 1, 5040 Schöftland

YOU coffee & bar: Nordstrasse 14, 4665 Oftringen

Appenzell (AI/AR)

☂️ Pub Appenzell: Bankgasse 8, 9050 Appenzell

☂️ Stau Public Viewing: Gaiserau 19, 9056 Gais

☂️imTREFFPUNKT & Amadeus Bar: Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau

Basel-Land

☂️ Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil

☂️ Swiss Mega Park: Bächliackerstrasse 8, 4402 Frenkendorf

Elefantehuus: Mühlemattstrasse 4, 4410 Liestal



☂️ Birtel Fahrbar: Frankfurt-Strasse 21, 4142 Münchenstein



☂️ Bredella Village: Wasenstrasse 10, 4133 Pratteln



Sandoase Arena: Hegenheimermattweg 130, 4123 Allschwil

Basel-Stadt

☂️Didi Offensiv: Erasmusplatz 12, 4057 Basel

1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel



☂️ Viertel Dach: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel



☂️ Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basel



☂️ Bar du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel; nur Spiele mit Beteiligung der Schweiz und von Deutschland

Bern

Grosse Schanze Summer Beach: Parkterrasse, 3012 Bern



☂️ bar 99: Moserstrasse 20, 3014 Bern



☂️ Stellwerk: Parkterrasse 16, 3012 Bern

☂️GOAL- Die Berner Fussball Bar: Junkerngasse 1, 3011 Bern

Schlawiner: Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld



Joker's Pub & Sportsbar: Bettenhausenstrasse 2, 3360 Herzogenbuchsee



☂️ Fernweh Badi Langnau: Schützenweg 253, 3550 Langnau



Seemätteli: Mühlerunsweg, 2560 Nidau

Freiburg

☂️ Woodball Arena: Le Buro, Rue de la Sionge 29, 1630 Bulle

Graubünden



Radio Grischa: Sommeraustrasse 32, 7000 Chur; Schweiz gegen Katar



☂️ Hotel Kurhaus Lenzerheide: Voa Principala 40, 7078 Lenzerheide/Lai



Rockresort Lounge: Rocks Resort, 7032 Laax Murschetg

Jura

☂️ Fanzone Jura: Patinoire de Delémont, Rue de la Jeunesse 10, 2500 Delémont

La Plage: Rue Emile-Boéchat 71, 2800 Delémont

Liechtenstein

☂️ WM-Meile Vaduz: Rathausplatz im Städtle, FL-9490 Vaduz

Luzern

Badi Baldegg: Seebadstrasse, 6283 Baldegg



☂️ Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Luzern



☂️ LUZ Seebistro: Schifflandungsbrücke, 6002 Luzern



☂️ Crazy Cactus: Baselstrasse 24, 6003 Luzern



Minigolf Lido Public Viewing: Lidostrasse, 6006 Luzern



☂️ Anfield Pub: Seehofstrasse 7, 6004 Luzern



☂️ Konzerthaus Schüür: Tribschenstrasse 1, 6005 Luzern



Ufschötti: Ufschötti, 6005 Luzern

Hotel Château Gütsch: Kanonenstrasse, 6003 Luzern



☂️ Strandbad Sursee: Merkurstrasse 20, 6210 Sursee

Neuenburg

☂️ Fanzone du Mini: Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel

Obwalden

☂️ Hirschen Sarnen: Seestrasse 1, 6060 Sarnen

Schaffhausen

☂️ Heini's WM-Garten: Moserstrasse, 8200 Schaffhausen



Rhy-Arena: Salzstadel-Area, 8200 Schaffhausen

Schwyz

☂️ WM 2026 Public Viewing: Auslandschweizerplatz, Föhnhafen 1, 6440 Brunnen

☂️ Kult-WM: Kult-Turm, Franzosenstrasse 72, 6423 Seewen; nur Spiele mit Schweizer Beteiligung

☂️ Gaswerk Eventbar: Bahnhofstrasse 180 B, 6423 Seewen; nur Spiele mit Schweizer Beteiligung

Solothurn

☂️ Beach Style: Dornacherplatz, 4500 Solothurn

☂️ Kulturraum im Uferbau und im Solheure: Solheure Bar Restaurant Lounge, Ritterquai 10, 4500 Solothurn

St. Gallen

☂️ D'Gass: Metzgergasse, 9470 Buchs

Affekt: Brühlgasse 21, 9000 St. Gallen

☂️ Waaghaus Arena: Waaghaus St.Gallen, Marktplatz am Bohl, 9000 St.Gallen

☂️ BBC Gossau: Güterschuppen, Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau

Gonzen-Kick: Bahnhofplatz, Sargans

Tessin

Public Viewing Lugano: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano

Parco Urbano: Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona

Thurgau

☂️ Peggy's: Metzgerstrasse 1, 8500 Frauenfeld

☂️ Dreiegg: Metzgerstrasse 4, 8500 Frauenfeld

☂️ Bodensee-Arena: Seestrasse 11b, 8280 Kreuzlingen

Waadt

☂️ Fan Arena 2026: Route de l'Etraz 8, 1267 Vich



Fanzone Aigle: Avenue des Glariers, 1860 Aigle



☂️ Autonova Fanzone: Impasse des Cerisiers 27, 1585 Bellerive



Fanzone Vevey: Jardin du Rivage, Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey

Wallis

Public Viewing Fiesch: Nellenboden beim Hôtel du Glacier, 3984 Fiesch



Fanzone Fully: Rue de Prévent 7, 1926 Fully



☂️ Public Viewing Naters: Belalpstrasse 24, 3904 Naters



WM Public Viewing: Obere Dorfstrasse 2, 3906 Saas-Grund



Jugi Zermatt: Obere Matten, Zermatt



☂️ Restaurant Ribis & Stibis: Kantonsstrasse 171, 3929 Täsch

Zug

Braui Markt Ennetsee: Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg

☂️Freiruum: Aabachstrasse 16, 6300 Zug

Zürich

☂️ WM-Public Viewing im aff: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis



☂️ Caverno Bülach: Feldstrasse 86, 8180 Bülach



☂️ Silo Bar: Kemptpark 2, 8310 Kemptthal; ausgewählte Spiele



☂️ Freizeitanlage Sunnemetzg: Ludwig-Snell-Weg 1, 8700 Küsnacht



☂️ Chesselhuus: Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon



☂️ Böllebar: Parkplatz Zwischenbächen beim Zentrum Spitzacker, 8902 Urdorf



☂️ Winti-Arena: Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur



Turmareal Pop-Up: Theaterstrasse 18, 8400 Winterthur

Fussballfabrik: Vitus Areal Töss, 8406 Winterthur

☂️ Bännebrett-Restaurant: der Tennisarena Rümikon: Rümikerstrasse 5B, 8352 Elsau



☂️ Zum glatten Köbi: Kochstrasse 2, 8004 Zürich



Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zürich



☂️ Maag Halle Public Viewing: Hardstrasse 219, 8005 Zürich



☂️ The Studio: Dufourstrasse 23, 8008 Zürich; nur Spiele mit Schweizer Beteiligung



Fusio: Max-Bill-Platz 15, 8050 Zürich



Sihlcity: Kalanderplatz 1, 8045 Zürich



☂️ Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zürich



Café Europa: Lagerstrasse 22, 8004 Zürich



☂️ Exil: Hardstrasse 245, 8005 Zürich; nur Spiele mit Schweizer Beteiligung

☂️FIFA Museum: Seestrasse 27, 8002 Zürich

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zuletzt aktualisiert wurde sie am 24. Juni 2026.