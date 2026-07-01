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Tah-Tor in der Verlängerung zählt nicht
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Umstrittene Entscheidung:Tah-Tor in der Verlängerung zählt nicht

«Der VAR musste eingreifen»
Schiedsrichter-Boss Collina verteidigt Tor-Entscheid gegen Deutschland

Die Aberkennung von Deutschlands Kopfballtor gegen Paraguay sorgt weiter für Diskussionen. Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina stellt sich jetzt klar hinter die Entscheidung – und verweist auf eine bereits angekündigte Linie.
Publiziert: 02:07 Uhr
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Fifa-Schiedsrichterboss Pierluigi Collina hat sich zur umstritten Aberkennung des Deutschland-Treffers in der 102. Minute gegen Paraguay geäussert.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Collina verteidigt VAR-Entscheid zur Aberkennung von Jonathan Tahs Tor gegen Paraguay
  • Anton behinderte Torhüter laut VAR-Entscheid absichtlich, trotz vorheriger Warnung
  • Fifa betont klare Regeln: VAR greift bei gezielten Behinderungen ein
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Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collini hat die umstrittene Aberkennung des Tores von Jonathan Tah im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay als korrekt verteidigt.

Nach einer Ecke hatte Tah per Kopf getroffen, doch der Videoassistent (VAR) griff wegen eines Stosses von Waldemar Anton gegen Paraguays Torhüter Orlando Gill ein. Schiedsrichter Jalal Jayed überprüfte die Szene und entschied auf Foulspiel.

Während Blick-Schiedsrichterexperte Urs Meier den VAR-Entscheid als falsch kritisierte, betont Collina, dass solche Situationen im Vorfeld mit Teams besprochen worden seien und daher keine Überraschung darstellen sollten. 

Taktische Aktionen

In einer von Fifa veröffentlichten Erklärung nannte Collina den deutschen Innenverteidiger Anton nicht beim Namen. Collina erklärte grundsätzlich, dass Schiedsrichter besonders auf taktische Aktionen achten sollen, bei denen Angreifer Gegenspieler absichtlich behindern – auch verteidigende, aber vor allem Torhüter. Zwar sei das blosse Positionieren kein Foul, doch gezielte Behinderungen ohne Ballinteresse müssen geahndet werden.

Anton war gewarnt

Collina: Der VAR müsse eingreifen, «wenn ein Angreifer kein Interesse am Ball hat und sich absichtlich, selbst minimal, bewegt, um die gegnerische Bewegung zu behindern und ihn am Verteidigen zu hindern».

«Dies ist insbesondere dann der Fall», schreibt Collina, «wenn die Taktik darauf abzielt, den gegnerischen Torwart daran zu hindern, das Tor zu verteidigen.»

Vor einem Eckball für die Deutschen kurz vor der fraglichen Szene hatte der Schiedsrichter Anton diesbezüglich bereits gewarnt. Der Unparteiische Jayed aus Marokko unterbrach das Spiel und eilte durch den Sechzehner auf Anton zu, der sich mit Paraguays Goalie ein Gerangel lieferte.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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