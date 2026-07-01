Darum gehts
- Collina verteidigt VAR-Entscheid zur Aberkennung von Jonathan Tahs Tor gegen Paraguay
- Anton behinderte Torhüter laut VAR-Entscheid absichtlich, trotz vorheriger Warnung
- Fifa betont klare Regeln: VAR greift bei gezielten Behinderungen ein
Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collini hat die umstrittene Aberkennung des Tores von Jonathan Tah im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay als korrekt verteidigt.
Nach einer Ecke hatte Tah per Kopf getroffen, doch der Videoassistent (VAR) griff wegen eines Stosses von Waldemar Anton gegen Paraguays Torhüter Orlando Gill ein. Schiedsrichter Jalal Jayed überprüfte die Szene und entschied auf Foulspiel.
Während Blick-Schiedsrichterexperte Urs Meier den VAR-Entscheid als falsch kritisierte, betont Collina, dass solche Situationen im Vorfeld mit Teams besprochen worden seien und daher keine Überraschung darstellen sollten.
Taktische Aktionen
In einer von Fifa veröffentlichten Erklärung nannte Collina den deutschen Innenverteidiger Anton nicht beim Namen. Collina erklärte grundsätzlich, dass Schiedsrichter besonders auf taktische Aktionen achten sollen, bei denen Angreifer Gegenspieler absichtlich behindern – auch verteidigende, aber vor allem Torhüter. Zwar sei das blosse Positionieren kein Foul, doch gezielte Behinderungen ohne Ballinteresse müssen geahndet werden.
Anton war gewarnt
Collina: Der VAR müsse eingreifen, «wenn ein Angreifer kein Interesse am Ball hat und sich absichtlich, selbst minimal, bewegt, um die gegnerische Bewegung zu behindern und ihn am Verteidigen zu hindern».
«Dies ist insbesondere dann der Fall», schreibt Collina, «wenn die Taktik darauf abzielt, den gegnerischen Torwart daran zu hindern, das Tor zu verteidigen.»
Vor einem Eckball für die Deutschen kurz vor der fraglichen Szene hatte der Schiedsrichter Anton diesbezüglich bereits gewarnt. Der Unparteiische Jayed aus Marokko unterbrach das Spiel und eilte durch den Sechzehner auf Anton zu, der sich mit Paraguays Goalie ein Gerangel lieferte.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0