Der DFB will in den kommenden Tagen über die Zukunft von Julian Nagelsmann entscheiden. Zurücktreten will der Nationaltrainer nicht, auch aus finanziellen Gründen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutschland scheitert mit Julian Nagelsmann an der WM

Sein Job als Bundestrainer ist derzeit in Gefahr

Bei einem Rücktritt würde er auf viel Geld verzichten

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Zum dritten Mal in Serie scheitert Deutschland sehr früh an einer WM. Das peinliche Ausscheiden gegen Paraguay hallt auch an den Tagen danach noch nach. Beim DFB versucht man nun Schadensbegrenzung zu betreiben und verzichtet daher auf die ansonsten übliche Abschluss-Pressekonferenz. Damit nimmt man sich selbst aus der Schusslinie von kritischen Journalistenfragen. Stattdessen hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) ein offizielles Statement veröffentlicht.

«Nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay und dem Ausscheiden bei der WM in den USA, in Kanada und Mexiko habe ich gestern noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt», wird Neuendorf zitiert.

Man werde in den kommenden Tagen gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht habe abrufen können, so der Präsident weiter. «Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.»

Nagelsmann würde viel Geld liegenlassen

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) bedeutet das, dass er erst in einigen Tagen weiss, ob er noch einen Job hat. Dass er keine guten Karten und wenig Argumente auf seiner Seite hat, ist dem ehemaligen Bayern-Coach bewusst. «Ich weiss auch, dass jetzt wahrscheinlich nicht so viele dasitzen, die es freuen würde, wenn ich weitermache.»

Vor allem aus einer finanziellen Perspektive dürfte der 38-Jährige aber ein grosses Interesse an einer Fortführung haben. Immerhin verdient er beim DFB rund sieben Millionen Euro pro Jahr, sein Vertrag läuft noch bis nach der EM 2028. Würde er jetzt freiwillig zurücktreten, würden ihm stolze 14 Millionen Euro durch die Lappen gehen. Bei einer Entlassung dürfte er aber eine saftige Abfindung einstreichen.