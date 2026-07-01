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«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»
1:05
Nagelsmann über WM-Out:«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»

Zukunft wird bald geklärt
Bei DFB-Trainer Nagelsmann gehts um Millionen

Der DFB will in den kommenden Tagen über die Zukunft von Julian Nagelsmann entscheiden. Zurücktreten will der Nationaltrainer nicht, auch aus finanziellen Gründen.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Julian Nagelsmann und Deutschland scheitern an der WM im Sechzehntelfinal an Paraguay.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland scheitert mit Julian Nagelsmann an der WM
  • Sein Job als Bundestrainer ist derzeit in Gefahr
  • Bei einem Rücktritt würde er auf viel Geld verzichten
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Zum dritten Mal in Serie scheitert Deutschland sehr früh an einer WM. Das peinliche Ausscheiden gegen Paraguay hallt auch an den Tagen danach noch nach. Beim DFB versucht man nun Schadensbegrenzung zu betreiben und verzichtet daher auf die ansonsten übliche Abschluss-Pressekonferenz. Damit nimmt man sich selbst aus der Schusslinie von kritischen Journalistenfragen. Stattdessen hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) ein offizielles Statement veröffentlicht.

«Nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay und dem Ausscheiden bei der WM in den USA, in Kanada und Mexiko habe ich gestern noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt», wird Neuendorf zitiert.

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DFB-Trainer Nagelsmann zittert um seinen Job

Man werde in den kommenden Tagen gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht habe abrufen können, so der Präsident weiter. «Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.»

Nagelsmann würde viel Geld liegenlassen

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) bedeutet das, dass er erst in einigen Tagen weiss, ob er noch einen Job hat. Dass er keine guten Karten und wenig Argumente auf seiner Seite hat, ist dem ehemaligen Bayern-Coach bewusst. «Ich weiss auch, dass jetzt wahrscheinlich nicht so viele dasitzen, die es freuen würde, wenn ich weitermache.»

Vor allem aus einer finanziellen Perspektive dürfte der 38-Jährige aber ein grosses Interesse an einer Fortführung haben. Immerhin verdient er beim DFB rund sieben Millionen Euro pro Jahr, sein Vertrag läuft noch bis nach der EM 2028. Würde er jetzt freiwillig zurücktreten, würden ihm stolze 14 Millionen Euro durch die Lappen gehen. Bei einer Entlassung dürfte er aber eine saftige Abfindung einstreichen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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