Das WM-Aus gegen Paraguay sorgt in Deutschland für Diskussionen. Wird Julian Nagelsmann Bundestrainer bleiben? Der 38-Jährige zeigt sich kämpferisch und schliesst einen Rücktritt von seiner Seite aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutschland scheitert bei der WM 2026 im Elfmeterschiessen gegen Paraguay

Trainer Julian Nagelsmann schliesst Rücktritt aus, will bis EM 2028 bleiben

Experten fordern, dass sich alle hinterfragen

Cédric Heeb Redaktor Sport

«Suchst du noch einen Job, Christian?» Diese Frage stellt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein der Freiburger Trainerlegende Christian Streich (61), der als Experte im Studio sitzt. Damit spielt sie auf das blamable Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay an – und darauf, dass nun wohl um die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) diskutiert wird.

«Julian Nagelsmann ist als Bundestrainer gescheitert», schreibt die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» – und ist damit nicht das einzige Medium, das dies bilanziert. Ganz Fussball-Deutschland stellt sich die Frage: Wie gehts mit Julian Nagelsmann weiter?

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Christoph Kramer (35), Weltmeister von 2014, sagt im ZDF-Studio, dass sich «jeder hinterfragen muss», auch der Trainer: «Am Ende ist der Trainer, der alles lenkt. Er ist immer der Stärkste. Er bestimmt die Stimmung, er bestimmt die Spielweise, er bestimmt alles. Er hat die Verantwortung.» Wenn man gegen einen Gegner wie Paraguay rausfliegt, sei aber klar, dass sich alle hinterfragen müssen.

Streich: «Ist nicht immer nur der Trainer»

Streich, der übrigens die Frage von Müller-Hohenstein nur mit verdrehten Augen und einem Kopfschütteln kommentiert, pflichtet Kramer bei und betont: «Der Trainer muss sich hinterfragen, aber auch die Spieler. Da gehört beides dazu.» Der 61-Jährige holt dazu eine Anekdote aus seiner Trainerkarriere hervor: «Ich habe meinen Spielern immer gesagt: ‹Ich bin nicht der König, wenn wir gewinnen. Aber ich bin auch nicht der, der im Dreck liegt, wenn wir verlieren. Wir machen es gemeinsam.›»

Mehr zum deutschen WM-Aus Mit Video Eine ganze Nation geschockt «Deutscher Fussball wurde zu Boden geschmettert»

Das, was er vom deutschen Nationalteam gesehen hat, sei nicht genug gewesen. «Und dann ist es auch vom Trainer nicht genug», so Streich. Doch er stellt erneut klar: «Es ist nicht immer nur der Trainer.»

Nagelsmann schliesst Rücktritt aus

Nach Abpfiff stellt sich Nagelsmann dann auch vors ZDF-Mikrofon. Zunächst äussert er seine Enttäuschung, dann schimpft er über das aberkannte 2:1 seiner Mannschaft: «Das ist nicht nur ein Skandal, das ist ein Voll-Skandal.» Und dann spricht der 38-Jährige über sich und seine Zukunft. «Als Trainer sitzt du mit den Spielern im gleichen Boot. Das Aus kreide ich mir genauso an wie den Spielern», sagt ein angesäuerter Nagelsmann.

Sein Vertrag mit dem DFB läuft bis nach der EM 2028 und wenn es nach ihm geht, bleibt er Bundestrainer: «Ich stehe zur Verfügung. Wenn der DFB will, mache ich die EM 2028. Wenn nicht, müssen sie es mir sagen.» Einen Rücktritt schliesst er klar aus: «Ich bin keiner, der wegläuft. Das ist ausgeschlossen.»

Die Forderungen nach einem neuen Trainer werden in Deutschland aber sofort laut. So titelt die «Bild»: «Jetzt muss Klopp kommen!» Bei MagentaTV wird der langjährige BVB- und Liverpool-Coach, der als Experte tätig ist, auf ein mögliches Engagement als Bundestrainer angesprochen. Seine Antwort: «Ich verstehe, dass wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, dass mein Name genannt wird. Aber es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, vor allem nicht mit mir.»

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagt nach dem WM-Aus: «Ich bin nicht der DFB alleine. Jeder weiss, wie ich zu Julian stehe. Er ist immer noch ein absoluter Top-Trainer. Ich bin überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, weiterzumachen. Wir setzen uns noch mal zusammen in den nächsten ein, zwei Tagen und dann wird man sehen.»