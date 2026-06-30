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«Deutscher Fussball am Boden»
DFB-Aus schockt eine ganze Nation

Das Aus im WM-Sechzehntelfinal schockt Deutschland. Die Presse haut auf das Team von Julian Nagelsmann drauf – und sieht den Bundestrainer als gescheitert. Auch international ist man überrascht.
Publiziert: 03:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Was für ein Bild: Paraguay jubelt und Deutschland fährt nach Hause.
Foto: imago/Moritz Müller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland scheidet an der WM 2026 im Elfmeterschiessen gegen Paraguay aus
  • Deutsche Presse stellt DFB-Team an den Pranger
  • Auch international sorgt das überraschende Aus für Aufsehen
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Cédric HeebRedaktor Sport

Deutschland ist raus. Die WM endet für den vierfachen Champion im Penaltyschiessen gegen Paraguay. Das letzte K.o.-Spiel, das die deutsche Nationalmannschaft an einer WM gewonnen hat? Der WM-Final 2014.

Die «Bild» titelt: «Nächster Deutscher Fussball-Albtraum!» Und führt aus: «Peinliches Aus gegen Paraguay. Wir versagen im Elfmeterschiessen. Drei Stars verballern.»

«Deutscher Fussball am Boden»

Sport1 nennt es das «nächste WM-Debakel», «Blamables WM-Aus», heisst es bei Eurosport. Der TV-Sender haut aufs DFB-Team drauf und spricht von «traurigen WM-Verlierern» und einem «gescheiterten Bundestrainer Julian Nagelsmann», die «nach dem nächsten riesigen Turnierdesaster» um Fassung ringen: «Ein dramatisches Elfmeter-Fiasko in Foxborough hat den deutschen Fussball mal wieder zu Boden geschmettert.» Rumms!

Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schreibt: «Die Elfmeter-Lotterie endete im nächsten WM-Debakel.» Und sagt ebenfalls: «Julian Nagelsmann ist als Bundestrainer gescheitert.» Die grosse Schlagzeile beim «Spiegel» lautet: «Wer gegen diesen Gegner ausscheidet, hat in der Weltspitze nichts zu suchen.»

«Was für ein Flop!»

Auch international schlägt das deutsche Aus hohe Wellen. «WM-Schocker. Die Deutschen sind nach der ersten Niederlage nach Penaltyschiessen überhaupt raus aus der WM», liest man bei der englischen Boulevard-Zeitung «The Sun». In Frankreich, dem möglicherweise nächsten Gegner der Südamerikaner, schreibt «L'Équipe»: «Die Paraguay-Sensation: Das Ausscheiden im Sechzehntelfinal spiegelt die Gesamtleistung Deutschlands während des Turniers wider – mit zu vielen Schwächen.»

«Was für ein Flop!» So reagiert die italienische «Gazzetta dello Sport» auf das frühe Aus. Die spanische «Marca» fragt sich: «Was ist aus Deutschland geworden?» Und liefert die Antwort: «Deutschland ist nicht mehr das, was es einmal war.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
0:0
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0:0
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Deutschland
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