Darum gehts
- Deutschland scheidet an der WM 2026 im Elfmeterschiessen gegen Paraguay aus
- Deutsche Presse stellt DFB-Team an den Pranger
- Auch international sorgt das überraschende Aus für Aufsehen
Deutschland ist raus. Die WM endet für den vierfachen Champion im Penaltyschiessen gegen Paraguay. Das letzte K.o.-Spiel, das die deutsche Nationalmannschaft an einer WM gewonnen hat? Der WM-Final 2014.
Die «Bild» titelt: «Nächster Deutscher Fussball-Albtraum!» Und führt aus: «Peinliches Aus gegen Paraguay. Wir versagen im Elfmeterschiessen. Drei Stars verballern.»
«Deutscher Fussball am Boden»
Sport1 nennt es das «nächste WM-Debakel», «Blamables WM-Aus», heisst es bei Eurosport. Der TV-Sender haut aufs DFB-Team drauf und spricht von «traurigen WM-Verlierern» und einem «gescheiterten Bundestrainer Julian Nagelsmann», die «nach dem nächsten riesigen Turnierdesaster» um Fassung ringen: «Ein dramatisches Elfmeter-Fiasko in Foxborough hat den deutschen Fussball mal wieder zu Boden geschmettert.» Rumms!
Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schreibt: «Die Elfmeter-Lotterie endete im nächsten WM-Debakel.» Und sagt ebenfalls: «Julian Nagelsmann ist als Bundestrainer gescheitert.» Die grosse Schlagzeile beim «Spiegel» lautet: «Wer gegen diesen Gegner ausscheidet, hat in der Weltspitze nichts zu suchen.»
«Was für ein Flop!»
Auch international schlägt das deutsche Aus hohe Wellen. «WM-Schocker. Die Deutschen sind nach der ersten Niederlage nach Penaltyschiessen überhaupt raus aus der WM», liest man bei der englischen Boulevard-Zeitung «The Sun». In Frankreich, dem möglicherweise nächsten Gegner der Südamerikaner, schreibt «L'Équipe»: «Die Paraguay-Sensation: Das Ausscheiden im Sechzehntelfinal spiegelt die Gesamtleistung Deutschlands während des Turniers wider – mit zu vielen Schwächen.»
«Was für ein Flop!» So reagiert die italienische «Gazzetta dello Sport» auf das frühe Aus. Die spanische «Marca» fragt sich: «Was ist aus Deutschland geworden?» Und liefert die Antwort: «Deutschland ist nicht mehr das, was es einmal war.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
0:0
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0:0
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0