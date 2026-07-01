Darum gehts
- Gonçalo Ramos wechselt für 64 Millionen Franken von PSG zum AC Milan
- Er ist der teuerste Transfer in Milans Geschichte, Vertrag bis 2031
- Benfica erhält beinahe 3 Mio. Franken Solidaritätszahlung
Der portugiesische Nationalspieler Gonçalo Ramos (25) hat einen Rekordwechsel vollzogen: Er verlässt Paris Saint-Germain und schliesst sich für umgerechnet 64 Millionen Franken der AC Milan an. Damit ist der Portugiese der teuerste Transfer in der Geschichte des italienischen Traditionsklubs und übertrifft die bisherigen 45 Millionen Franken für Rafael Leao (27).
Ramos, der einen Vertrag bis 2031 unterzeichnet hat, wurde von Milan-Trainer Ruben Amorim (41) als Wunschspieler für die Offensive angefordert. Der 25-Jährige, der in Paris 45 Tore in 131 Spielen erzielte und zwei Champions-League-Titel holte, sucht nun mehr Spielzeit.
Beim Transfer zwischen Mailand und PSG profitiert auch Ramos' Jugendklub Benfica. Durch den Fifa-Solidaritätsmechanismus wird dem Verein aus Lissabon eine Summe von beinahe 3 Millionen Franken ausbezahlt.
Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.