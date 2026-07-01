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Mbappé rennt sofort zu Trainer Deschamps
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Nach Führungstreffer:Mbappé rennt sofort zu Trainer Deschamps

Mbappé über Torjubel mit Deschamps
«Es gibt wichtigere Dinge als Fussball»

Wegen der Beerdigung seiner Mutter verpasste Didier Deschamps das letzte WM-Gruppenspiel gegen Norwegen am Freitag. Im Sechzehntelfinal gegen Schweden widmet Kylian Mbappé dem zurückgekehrten Frankreich-Trainer sein erstes Tor.
Publiziert: 02:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Direkt nach seinem 1:0 stürmt Kylian Mbappé zu Trainer Didier Deschamps.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Einmal mehr schreibt Frankreichs Captain Kylian Mbappé die Geschichte eines Spiels. Einerseits ist da sein Doppelpack im WM-Sechzehntelfinal gegen Schweden (3:0-Sieg). Und dann ist da seine rührende Geste, als er nach seinem 1:0 direkt zu Trainer Didier Deschamps rennt und diesen innig umarmt.

«Wir halten alle zusammen. Wir wissen, dass der Trainer eine schwere Zeit durchgemacht hat. Leider muss jeder das einmal durchmachen», spricht Mbappé gegenüber dem TV-Sender M6 über Deschamps, dessen Mutter vergangene Woche verstorben ist. Mbappé: «Es ist sehr schwer. Es gibt wichtigere Dinge als Fussball.»

Deschamps verneigt sich vor Mbappé

Hinter Mbappé folgen beim emotionalen Torjubel direkt die Teamkollegen. «Er wird bei uns niemals allein sein», so der 27-Jährige.

Etwas mehr als 84 Minuten lang wirbelt Mbappé in East Rutherford, dann gönnt ihm Deschamps den verdienten Sonderabgang durch die Auswechslung. Der Trainer selbst verneigt sich dabei vor seinem Matchwinner.

Über die Mbappé-Auswechslung dürften nicht nur die überforderten Schweden froh gewesen sein, sondern auch Lionel Messi, der so fürs Erste seinen WM-Tor-Rekord (19) weiter für sich allein beanspruchen kann. Mbappé (18) sitzt dem Argentinier bedrohlich nahe im Nacken.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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