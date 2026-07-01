Wegen der Beerdigung seiner Mutter verpasste Didier Deschamps das letzte WM-Gruppenspiel gegen Norwegen am Freitag. Im Sechzehntelfinal gegen Schweden widmet Kylian Mbappé dem zurückgekehrten Frankreich-Trainer sein erstes Tor.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Einmal mehr schreibt Frankreichs Captain Kylian Mbappé die Geschichte eines Spiels. Einerseits ist da sein Doppelpack im WM-Sechzehntelfinal gegen Schweden (3:0-Sieg). Und dann ist da seine rührende Geste, als er nach seinem 1:0 direkt zu Trainer Didier Deschamps rennt und diesen innig umarmt.

«Wir halten alle zusammen. Wir wissen, dass der Trainer eine schwere Zeit durchgemacht hat. Leider muss jeder das einmal durchmachen», spricht Mbappé gegenüber dem TV-Sender M6 über Deschamps, dessen Mutter vergangene Woche verstorben ist. Mbappé: «Es ist sehr schwer. Es gibt wichtigere Dinge als Fussball.»

Deschamps verneigt sich vor Mbappé

Hinter Mbappé folgen beim emotionalen Torjubel direkt die Teamkollegen. «Er wird bei uns niemals allein sein», so der 27-Jährige.

Etwas mehr als 84 Minuten lang wirbelt Mbappé in East Rutherford, dann gönnt ihm Deschamps den verdienten Sonderabgang durch die Auswechslung. Der Trainer selbst verneigt sich dabei vor seinem Matchwinner.

Über die Mbappé-Auswechslung dürften nicht nur die überforderten Schweden froh gewesen sein, sondern auch Lionel Messi, der so fürs Erste seinen WM-Tor-Rekord (19) weiter für sich allein beanspruchen kann. Mbappé (18) sitzt dem Argentinier bedrohlich nahe im Nacken.

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