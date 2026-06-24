Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Zwei MVP-Awards, dazu acht Nominierungen für das NBA-Allstar-Team – Steve Nash (52) ist womöglich der grösste Basketballer in der Geschichte Kanadas. Vor dem abschliessenden WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz hat der ehemalige NBA-Superstar den kanadischen Fussballern eine Video-Botschaft zukommen lassen. «Bei der Nachricht von Nash ging es um das richtige Mindset, um solche Spiele anzugehen. Es geht um die richtige Mischung aus Anspannung und Freiheit», erzählt Trainer Jesse Marsch (52).

Murat Yakin (51) scheint dagegen nicht allzu viel mit Basketball am Hut zu haben. Zumindest lässt der Nati-Coach, als er auf Nash angesprochen wird, durchblicken, dass er nicht so richtig weiss, um wen es sich beim ehemaligen Point Guard der Phoenix Suns wirklich handelt. «Wir hatten ja auch einen Basketballer bei uns. Ist er noch einmal grösser als er?», fragt Yakin.

1:11 «Ist er grösser als Yanic?»: Yakin zu Steve Nashs Motivationsrede für Kanada

Am Sonntag hatte der Schweizer NBA-Profi Yanic Niederhäuser (23) der Nati in San Diego einen Besuch abgestattet. Im Gegensatz zu Nash hat der Fribourger gerade erst seine erste NBA-Saison abgeschlossen. In der vergangenen Saison kam er als Rookie aber immerhin zu 41 Einsätzen für die L. A. Clippers.

Grussbotschaft auch für die Nati?

Als Yakin im Medienraum des BC Place Stadions in Vancouver den einen oder anderen Schmunzler wahrnimmt, rettet er sich gewohnt souverän aus der Affiche. «Also wir reden von der Grösse, oder?», so der Nati-Coach mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich überragt Niederhäuser mit seinen 213 Zentimetern NBA-Legende Nash (191 cm) deutlich.

Im Gegensatz zu den Kanadiern wird die Nati vor dem letzten Gruppenspiel ohne Grussbotschaft eines Prominenten auskommen müssen. «Grundsätzlich bin ich offen für solche Ideen», sagt Yakin. Gleichzeitig sei er aber kein Fan davon, solche Aktionen vor jedem Spiel einzuplanen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen