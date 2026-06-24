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«Wir reden von der Grösse?»
Nati-Coach Yakin rettet sich mit Humor aus Basketball-Frage

NBA-Legende Steve Nash (52) drückt Kanada gegen die Schweiz die Daumen. Vom ehemaligen Superstar der Phoenix Suns scheint Murat Yakin (51) aber noch nie gehört zu haben.
Publiziert: 13:35 Uhr
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Lucas WerderReporter Fussball

Zwei MVP-Awards, dazu acht Nominierungen für das NBA-Allstar-Team – Steve Nash (52) ist womöglich der grösste Basketballer in der Geschichte Kanadas. Vor dem abschliessenden WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz hat der ehemalige NBA-Superstar den kanadischen Fussballern eine Video-Botschaft zukommen lassen. «Bei der Nachricht von Nash ging es um das richtige Mindset, um solche Spiele anzugehen. Es geht um die richtige Mischung aus Anspannung und Freiheit», erzählt Trainer Jesse Marsch (52).

Murat Yakin (51) scheint dagegen nicht allzu viel mit Basketball am Hut zu haben. Zumindest lässt der Nati-Coach, als er auf Nash angesprochen wird, durchblicken, dass er nicht so richtig weiss, um wen es sich beim ehemaligen Point Guard der Phoenix Suns wirklich handelt. «Wir hatten ja auch einen Basketballer bei uns. Ist er noch einmal grösser als er?», fragt Yakin.

Yakin zu Steve Nashs Motivationsrede für Kanada
1:11
«Ist er grösser als Yanic?»:Yakin zu Steve Nashs Motivationsrede für Kanada

Am Sonntag hatte der Schweizer NBA-Profi Yanic Niederhäuser (23) der Nati in San Diego einen Besuch abgestattet. Im Gegensatz zu Nash hat der Fribourger gerade erst seine erste NBA-Saison abgeschlossen. In der vergangenen Saison kam er als Rookie aber immerhin zu 41 Einsätzen für die L. A. Clippers.

Grussbotschaft auch für die Nati?

Als Yakin im Medienraum des BC Place Stadions in Vancouver den einen oder anderen Schmunzler wahrnimmt, rettet er sich gewohnt souverän aus der Affiche. «Also wir reden von der Grösse, oder?», so der Nati-Coach mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich überragt Niederhäuser mit seinen 213 Zentimetern NBA-Legende Nash (191 cm) deutlich.

Im Gegensatz zu den Kanadiern wird die Nati vor dem letzten Gruppenspiel ohne Grussbotschaft eines Prominenten auskommen müssen. «Grundsätzlich bin ich offen für solche Ideen», sagt Yakin. Gleichzeitig sei er aber kein Fan davon, solche Aktionen vor jedem Spiel einzuplanen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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