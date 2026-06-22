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Nati am Mittwoch im Einsatz
Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick

Fürs letzte Gruppenspiel gehts für die Nati nach Vancouver, wo das Duell mit Co-Gastgeber Kanada wartet. Hier gibts den kompletten Spielplan als PDF zum Ausdrucken und Resultate ausfüllen.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Spielplan zum Ausdrucken: Einfach unten auf den roten Button mit «Download Spielplan WM 2026» klicken.
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan WM 2026 als PDF

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Download Spielplan WM 2026

In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Bevors für die Nati mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der K.o.-Phase weitergeht, steht am Mittwoch zum Abschluss der Gruppenphase das Kräftemessen mit Kanada an.

Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

  • Montag, 22. Juni
    19 Uhr: Argentinien – Österreich (Gruppe J)
    23 Uhr: Frankreich – Irak (Gruppe I)
  • Dienstag, 23. Juni
    2 Uhr: Norwegen – Senegal (Gruppe I)
    5 Uhr: Jordanien – Algerien (Gruppe J)
    19 Uhr: Portugal – Usbekistan (Gruppe K)
    22 Uhr: England – Ghana (Gruppe L)
  • Mittwoch, 24. Juni
    1 Uhr: Panama – Kroatien (Gruppe L)
    4 Uhr: Kolumbien – DR Kongo (Gruppe K)
    🇨🇭21 Uhr: Schweiz – Kanada (Gruppe B)
    21 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Katar (Gruppe B)

Resultate vergangener Spiele

  • Donnerstag, 11. Juni
    Mexiko – Südafrika (2:0)
  • Freitag, 12. Juni
    Südkorea – Tschechien (2:1)
    Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)
  • Samstag, 13. Juni
    USA – Paraguay (4:1)
    🇨🇭Katar – Schweiz (1:1)
  • Sonntag, 14. Juni
    Brasilien – Marokko (1:1)
    Haiti – Schottland (0:1)
    Australien – Türkei (2:0)
    Deutschland – Curaçao (7:1)
    Niederlande – Japan (2:2)
  • Montag, 15. Juni
    Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)
    Schweden – Tunesien (5:1)
    Spanien – Kap Verde (0:0)
    Belgien – Ägypten (1:1)

  • Dienstag, 16. Juni
    Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)
    Iran – Neuseeland (2:2)
    Frankreich – Senegal (3:1)

  • Mittwoch, 17. Juni
    Irak – Norwegen (1:4)
    Argentinien – Algerien (3:0)
    Österreich – Jordanien (3:1)
    Portugal – DR Kongo (1:1)
    England – Kroatien (4:2)

  • Donnerstag, 18. Juni
    Ghana – Panama (1:0)
    Usbekistan – Kolumbien (1:3)
    Tschechien – Südafrika (1:1)
    🇨🇭Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)

  • Freitag, 19. Juni
    Kanada – Katar (6:0)
    Mexiko – Südkorea (1:0)
    USA – Australien (2:0)

  • Samstag, 20. Juni
    Schottland – Marokko (0:1)
    Brasilien – Haiti (3:0)
    Türkei – Paraguay (0:1)
    Niederlande – Schweden (5:1)
    Deutschland – Elfenbeinküste (2:1)
  • Sonntag, 21. Juni
    Ecuador – Curaçao (0:0)
    Tunesien – Japan (0:4)
    Spanien – Saudi-Arabien (4:0)
    Belgien – Iran (0:0)
  • Montag, 22. Juni
    Uruguay – Kap Verde (2:2)
    Neuseeland – Ägypten (1:3)

Total 104 Spiele – Nati-Spielplan in Gruppenphase verzückt mit Primetime

Bereits vor dem ersten Anpfiff war klar: Diese WM ist die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase sind 72 Duelle zu sehen, danach gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.

DatumStartzeitEvent
13. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Katar (San Francisco)
18. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
24. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Kanada (Vancouver)

Aufgrund der geographischen Lage stehen einige Nationen für ihre Fans in der Heimat zu ungünstigen Zeiten im Einsatz, die Schweiz hatte jedoch Glück. So finden sämtliche Gruppenspiele um 21 Uhr Schweizer Zeit statt und bieten sich dadurch perfekt für ein gemütliches Beisammensein an einem WM-Public-Viewing an. Alles, was es für einen unvergesslichen Fussballsommer braucht. Hopp Schwiiz!

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Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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