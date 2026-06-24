Harry Kane bleibt beim 0:0 gegen Ghana blass – hat in der Schlussphase aber den Sieg auf dem Fuss. Dass der eigentlich so treffsichere Stürmer eine solche Topchance liegen lässt, überrascht Fussball-Experten und ärgert seinen Trainer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry Kane vergibt in der 86. Minute gegen Ghana eine Grosschance

Wayne Rooney und Experten sind über den Fehlschuss sichtlich überrascht

Nach zwei Spielen hat England vier Punkte

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Meinungen sind schnell gemacht: Eine solche Chance nutzt Harry Kane (32) normalerweise im Schlaf. «Es ist ein Schock, weil man nicht erwartet, dass Harry Kane solche Chancen auslässt. Wenn es also passiert, ist es eine Überraschung», bewertet Wayne Rooney (40), Kanes Vorgänger als englischer Rekordtorschütze und nun Experte bei der BBC, die Möglichkeit in der 86. Minute.

Da steht Kane nach einem Lattenkopfball von Teamkollege Nico O'Reilly (21) eigentlich goldrichtig, hämmert den Ball dann aber aus bester Position über das Tor. Es wäre wohl der Siegtreffer für England gegen Ghana gewesen – und er hätte Kane trotz eines blassen Auftritts mit nur 19 Ballkontakten doch noch zum Helden gemacht. So aber müssen die «Three Lions» mit dem 0:0 einen Rückschlag hinnehmen.

Auch andere Experten staunen

Ähnlich wie bei Rooney tönt es nach Spielschluss bei den deutschen Ex-Fussballern. «Ich weiss nicht, was er gedacht hat. Er wollte den Ball sauber mit dem Spann treffen, trifft ihn aber nicht 100-prozentig, ist ein bisschen in Rückenlage und dann geht er halt drüber», analysiert etwa ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (41). Und Mats Hummels (37) ergänzt bei Magenta TV: «Der Abschluss von Kane – wir haben alle erwartet, dass er ihn reinnagelt. Sehr ungewöhnlich für ihn.»

Mit ihnen einig ist sich auch SRF-Experte Bruno Berner (48): «Harry Kane ist ein Weltklasse-Stürmer und absoluter Goalgetter. Normalerweise macht er diesen rein.»

«Normalerweise ein klares Tor»

Nicht aber an diesem 23. Juni in Boston, weshalb England nach zwei Spielen noch nicht sicher in den Sechzehntelfinals steht. Kanes verpasste Chance ärgert auch seinen Trainer: «Normalerweise ist es ein klares Tor für uns. Es war eine grosse Chance. Wir hätten es uns verdient, aber haben uns einfach nicht belohnt», lässt Thomas Tuchel (52) nach dem Spiel verlauten.

So aber bleibt Kane auf seinen zwei Toren aus dem überzeugenden Startspiel gegen Kroatien (4:2) sitzen – die nächste Möglichkeit, seinen Score zu erhöhen, bietet sich am kommenden Samstag gegen Panama. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht: Gegen den gleichen Gegner hat er an der WM 2018 doppelt getroffen.