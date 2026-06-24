Nach dem 2. WM-Spiel ist in England die Euphorie etwas abhandengekommen. Während Thomas Tuchel gelassen bleibt, äussern die Medien Kritik – und Jude Bellingham sorgt gleich zweimal für Aufsehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft England spielt 0:0 gegen Ghana bei der WM 2026 in Boston

Harry Kane vergibt Top-Chance, Bellingham entgeht Roter Karte nach Regelverstoss

England gab 19 Schüsse ab, nur drei gingen aufs Tor

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wie gross war doch die WM-Euphorie bei England nach dem 4:2-Sieg gegen den stärksten Gruppengegner Kroatien. Der Fan-Gesang «It's Coming Home» wird hervorgeholt. Doch dann kommt Ghana mit dem Betonmischer: Ein 0:0, bei dem von 19 Schüssen nur drei aufs Tor kommen.

Starstürmer Harry Kane (32) hat einen schweren Stand, kommt aber kurz vor Schluss aus fünf Metern zu einer Top-Chance – und jagt den Ball in die dritte Etage. «Wenn der Ball jemandem so vor die Füsse fallen sollte, dann vor jene von Harry», sagt Trainer Thomas Tuchel (52) danach im TV-Interview. «Wir hätten das Tor verdient. Wenn du nicht früh ein Tor schiesst, wird es ein Geduldsspiel. Wir haben unseren Rhythmus zwar gefunden, aber wir konnten uns nicht belohnen.» Und er sagt: «Es ist alles gut.»

Englische Presse haut auf Three Lions drauf

Englische Medien sind da weniger gut drauf. «Die Three Lions erhalten nach frustrierendem Unentschieden in Boston einen Realitätscheck für die Weltmeisterschaft», titelt «The Independent». Ähnlich klingt es beim «Mirror»: «Sie wurden an einem frustrierenden Abend wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.»

Die Boulevard-Blätter «Sun» und «Daily Mail» greifen wieder tief in die Wortspiel-Kiste. Erstere titelt in Anspielung auf Kanes vergebene Grosschance: «No, he Kan't.» (dt.: Nein, er kann nicht) Und die «Daily Mail» schreibt: «Yawn in the USA.» (dt.: Gähnen in den USA)

Bellingham zofft sich – und entgeht Rot

Dass Ghana nur hinten rein steht und so die Engländer in der ersten Halbzeit zu keinem einzigen Schuss aufs Tor kommen, sorgt für Frust bei den Three Lions. Zumindest scheint Jude Bellingham (22) alles andere als glücklich zu sein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff mäht er Jerome Opoku um. Als sich die Teams in die Kabinen begeben, knöpft sich Ghanas Co-Trainer John Paintsil (45) den Real-Star vor. Englischen Medien zufolge sollen sich die beiden mehrmals «F*** dich!» und Ver**** dich!» an den Kopf geworfen haben. Auch Carlos Queiroz (73), Cheftrainer der Black Stars, hat dem Engländer noch ein paar Worte zu sagen.

Und dann sorgt auch noch eine andere Szene von Bellingham, der zum jüngsten Spieler mit 50 Länderspielen avanciert ist, für Diskussionen: Als er mit Jordan Ayew ein paar Worte wechselt, hält er sich die Hand vor den Mund. Nach neusten Fifa-Regeln ist dies nicht gestattet und führt eigentlich zu einer Roten Karte, so wie es dem Paraguayer Miguel Almiron passiert ist. Doch weder der Schiedsrichter noch der VAR melden sich.