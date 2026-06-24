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Alain Kunz Reporter Fussball

Auch William Shakespeare, der wohl weltgrösste Dramatiker aller Zeiten, hätte Mühe gehabt, sich ein solches Drama zu ersinnen. Es begibt sich am 5. November 2022 in Los Angeles. Der GC-Besitzerklub LAFC will im Final gegen die Philadelphia Union seinen ersten MLS-Titel. Es steht 2:2. Im Tor bei L.A. steht der Kanadier Maxime Crépeau (28). Kurz vor Ende der Verlängerung stoppt der Kanadier einen allein auf ihn zulaufenden Spieler von Philadelphia. Was heisst, er stoppt ihn! Es ist ein regelrechter Crash. Die Folgen sind heavy: Crépeau wird vom Platz gestellt – mit gebrochenem Bein. Ein paar Tage vor dem Start der WM in Katar, für die er als Nummer eins auserkoren war.

Den Titel holte L.A. dank Crépeaus Beinbruch

Doch damit nicht genug! Philadelphia geht in der Nachspielzeit der Verlängerung in Führung. Game over, denkt man in L.A.: Doch wegen Crépeaus langer Verletzungspflege dauert die Nachspielzeit ewig. Und Gareth Bale kann tatsächlich in der 128. Minute ausgleichen. Penaltyschiessen. In diesem wird ausgerechnet Crépeau-Ersatz John McCarthy zum Helden, indem er zwei Elfer hält. Der LAFC ist erstmals MLS-Sieger! Doch Crépeau bleibt zu Hause, anstatt nach Katar zu reisen.

Gegen Bosnien hält Crépeau den Punkt fest

Vier Jahre später nun gibts kurz vor dem Turnier zu Hause keinen Beinbruch, sondern die freudige Nachricht von Trainer Jesse Marsch, der Crépeau nach einem engen Rennen mit Dayne St. Clair von Inter Miami zur Nummer eins macht. Und so kann der Québécois seinen Traum doch noch wahr machen. Und wie! Gegen Stuttgart-Star Ermedin Demirovic hält er den Punkt gegen Bosnien-Herzegowina fest, indem er den Ex-St.-Galler in einem 1:1 stoppt. Diesmal regelkonform. Und ohne Beinbruch. Und gegen Katar gelingt ihm beim 6:0 der erste Shutout eines kanadischen Goalies an einer WM!

Klar ist der Mann mit dem immer akkurat gestutzten Bart nach diesem Sieg aufgekratzt. «Hey, ein Journalist aus der Schweiz! Da switche ich natürlich sofort!» Der Hinweis auf ein sicherlich grosses Spiel kommt schon auf Französisch. «Ein ganz grosses! Die Schweizer sind unglaublich gut organisiert mit Spielern von höchster Qualität. Da wird es von unserer Seite ein komplettes Spiel brauchen, um zu bestehen, um den Traum von Platz eins Realität werden zu lassen.» Oder wie die Frankophonen sagen: «C’est une très belle équipe!» Wörtlich übersetzt: eine sehr schöne Mannschaft. Sinngemäss: grossartig!

Wo wurde Crépeau zur grossen Nummer? In Vancouver!

Doch diese Schweiz hat gegen Katar nur 1:1 gespielt. Ist also Kanada zu favorisieren? «Man weiss doch, dass ein erstes Gruppenspiel nach links oder rechts gehen kann. Auch unsere erste Halbzeit gegen Bosnien ging in diese Richtung. Jeder will schnellstmöglich das Eis brechen. Doch das gelingt nicht immer.»

Crépeau hat das Rüstzeug, um gegen die Schweiz zu bestehen. Er ist ein MLS-Veteran, kennt die Liga aus dem Effeff. Und natürlich den Spielort, das BC Place Stadium in Vancouver. Denn hier, an der Heimstätte der Whitecaps, hat er 2018 den Durchbruch in der nordamerikanischen Profiliga geschafft. In seiner frankophonen Heimat Québec war ihm dies versagt geblieben. Im Ahornblatt-Team wird er 2024 zur grossen Nummer, als Kanada auch dank Crépeau sensationell den Halbfinal der Copa America schafft. Herausragend war der Kanadier beim 0:0 gegen Chile im Gruppenspiel und im Penaltyschiessen gegen Venezuela im Viertelfinal, als er zwei Elfer hält. Erst Argentinien ist zu stark. Alvarez und Messi schiessen Kanada raus.

Embolo und Manzambi statt Messi und Alvarez

Vielleicht schiessen nun Embolo und Manzambi die Co-Gastgeber ab. Nur: Raus sind sie dann nicht aus dem Turnier. Nur müssten sie das Feld in Vancouver räumen und nach L.A. dislozieren. Wo Crépeau nicht die besten Erinnerungen hat.