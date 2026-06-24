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Cristiano Ronaldo holt sich nächsten WM-Rekord
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Sechste WM in Folge getroffen:Cristiano Ronaldo holt sich nächsten WM-Rekord

Genugtuung für Ronaldo
«Es war eine dunkle Woche, aber ich habe durchgehalten»

Cristiano Ronaldo spricht nach dem 5:0-Sieg an der WM gegen Usbekistan offen über die Kritik, die nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo auf ihn eingeprasselt ist.
Publiziert: 00:06 Uhr
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Portugals Matchwinner gegen Usbekistan: Cristiano Ronaldo.
Foto: imago/UPI Photo
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

«Ich bin zurück! Ich bin zurück!», ruft Cristiano Ronaldo voller Genugtuung direkt nach Spielschluss in die Kamera. Zwei Tore gegen Usbekistan, jede entscheidende Szene beeinflusst – beim 5:0-Sieg Portugals in Houston an der WM avanciert der 41-jährige Stürmerstar zum Mann des Spiels.

«Es war eine schwierige Woche, eine dunkle Woche. Es schien, als wäre ich vom Fussball bereits zurückgetreten, aber ich habe durchgehalten», gewährt Ronaldo danach gegenüber dem portugiesischen Sender Sport TV tiefe emotionale Einblicke.

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Generell hätten er und seine Teamkollegen nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo viel Kritik einstecken müssen, aber die Mannschaft habe gut gearbeitet und sich deutlich verbessert. Ronaldo: «Alles Schlechte hat auch etwas Gutes.» In der Heimat wurde bereits gefordert, dass er den Jüngeren im Team Platz machen soll. 

Kritik mit WM-Rekord gekontert

Als erster Spieler überhaupt trifft Ronaldo an sechs unterschiedlichen Weltmeisterschaften mindestens ein Mal. Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan überholt er zudem Landsmann Eusébio (†71, neun Goals) und ist neu mit zehn Treffern Portugals erfolgreichster Torschütze an einer WM.

Auf seine Bestmarken angesprochen, meint Ronaldo: «Es ist immer schön, Rekorde zu brechen, aber das Wichtigste ist es, dem Nationalteam zu helfen.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
5
4
2
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Panama
Panama
0:0
2
-1
1
4
Kroatien
Kroatien
0:0
2
-2
1
K.o.-Phase
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Portugal
Portugal
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