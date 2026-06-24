«Ich bin zurück! Ich bin zurück!», ruft Cristiano Ronaldo voller Genugtuung direkt nach Spielschluss in die Kamera. Zwei Tore gegen Usbekistan, jede entscheidende Szene beeinflusst – beim 5:0-Sieg Portugals in Houston an der WM avanciert der 41-jährige Stürmerstar zum Mann des Spiels.
«Es war eine schwierige Woche, eine dunkle Woche. Es schien, als wäre ich vom Fussball bereits zurückgetreten, aber ich habe durchgehalten», gewährt Ronaldo danach gegenüber dem portugiesischen Sender Sport TV tiefe emotionale Einblicke.
Generell hätten er und seine Teamkollegen nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo viel Kritik einstecken müssen, aber die Mannschaft habe gut gearbeitet und sich deutlich verbessert. Ronaldo: «Alles Schlechte hat auch etwas Gutes.» In der Heimat wurde bereits gefordert, dass er den Jüngeren im Team Platz machen soll.
Kritik mit WM-Rekord gekontert
Als erster Spieler überhaupt trifft Ronaldo an sechs unterschiedlichen Weltmeisterschaften mindestens ein Mal. Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan überholt er zudem Landsmann Eusébio (†71, neun Goals) und ist neu mit zehn Treffern Portugals erfolgreichster Torschütze an einer WM.
Auf seine Bestmarken angesprochen, meint Ronaldo: «Es ist immer schön, Rekorde zu brechen, aber das Wichtigste ist es, dem Nationalteam zu helfen.»
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
2
0
3
3
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
2
5
4
2
Kolumbien
1
2
3
3
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
4
Usbekistan
2
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Panama
0:0
2
-1
1
4
Kroatien
0:0
2
-2
1