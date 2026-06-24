Cristiano Ronaldo spricht nach dem 5:0-Sieg an der WM gegen Usbekistan offen über die Kritik, die nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo auf ihn eingeprasselt ist.

«Es war eine dunkle Woche, aber ich habe durchgehalten»

«Es war eine dunkle Woche, aber ich habe durchgehalten»

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

«Ich bin zurück! Ich bin zurück!», ruft Cristiano Ronaldo voller Genugtuung direkt nach Spielschluss in die Kamera. Zwei Tore gegen Usbekistan, jede entscheidende Szene beeinflusst – beim 5:0-Sieg Portugals in Houston an der WM avanciert der 41-jährige Stürmerstar zum Mann des Spiels.

«Es war eine schwierige Woche, eine dunkle Woche. Es schien, als wäre ich vom Fussball bereits zurückgetreten, aber ich habe durchgehalten», gewährt Ronaldo danach gegenüber dem portugiesischen Sender Sport TV tiefe emotionale Einblicke.

Generell hätten er und seine Teamkollegen nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo viel Kritik einstecken müssen, aber die Mannschaft habe gut gearbeitet und sich deutlich verbessert. Ronaldo: «Alles Schlechte hat auch etwas Gutes.» In der Heimat wurde bereits gefordert, dass er den Jüngeren im Team Platz machen soll.

Kritik mit WM-Rekord gekontert

Als erster Spieler überhaupt trifft Ronaldo an sechs unterschiedlichen Weltmeisterschaften mindestens ein Mal. Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan überholt er zudem Landsmann Eusébio (†71, neun Goals) und ist neu mit zehn Treffern Portugals erfolgreichster Torschütze an einer WM.

Auf seine Bestmarken angesprochen, meint Ronaldo: «Es ist immer schön, Rekorde zu brechen, aber das Wichtigste ist es, dem Nationalteam zu helfen.»