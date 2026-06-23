DE
FR
Abonnieren

Wie die Portugiesen über Ronaldo denken
«Jetzt ist es Zeit, zu gehen und Jüngeren Platz zu machen»

Cristiano Ronaldo enttäuschte gegen Kongo und spaltet die Fussballwelt. Muss Portugal seinen Superstar auf die Bank setzen? Ein portugiesischer Journalist ordnet für Blick ein.
Publiziert: vor 28 Minuten
Kommentieren
1/7
Im ersten Spiel gegen Kongo gelang Cristiano Ronaldo nichts.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Cristiano Ronaldo enttäuschte im WM-Auftaktspiel gegen Kongo (1:1)
  • Experten und Fans hinterfragen seinen Platz im Team wegen schwacher Leistungen
  • Ronaldo bleibt mit 41 Jahren fit, hat aber keinen Torschuss zu verzeichnen
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Er hadert, er schimpft, er motzt. Es hat fast schon wehgetan, Cristiano Ronaldo (41) im WM-Auftaktspiel der Portugiesen gegen Kongo (1:1) zuzusehen. Dem Superstar gelang nichts, er konnte keinen Schuss aufs Tor verzeichnen. Hat der einst beste Torjäger unserer Generation den Zenit endgültig überschritten?

In den sozialen Medien ist das einmal mehr eines der brennendsten Themen der WM – gerade auch, weil Ronaldos ewiger Konkurrent Lionel Messi (38) mit fünf Toren ins Turnier gestartet ist. Derweil läufts bei Ronaldo nicht. «Wenn Portugal wirklich die WM gewinnen will, muss man, glaube ich, eine unangenehme Diskussion führen. Die Zeit holt jeden Spieler ein, egal, wie gut sie sind», sagte TV-Experte Jamie Carragher (48) zuletzt.

Zweifel auch in Portugal

Auch in der Heimat sieht man CR7 mittlerweile kritisch. João Pimpim, Journalist bei der portugiesischen Sportzeitung «A Bola», sagt gegenüber Blick: «Viele Portugiesen sind dankbar für das, was er geleistet hat. Aber sie sind der Meinung, dass es jetzt Zeit ist, zu gehen und jüngeren Spielern Platz zu machen.»

Mehr zur WM 2026
«Beckham fragt mich oft, ob ich in die USA wechseln will»
Frankreich-Star Mbappé
«Beckham fragt mich oft, ob ich in die USA wechseln will»
Belgien-Stars nach Iran-Remis heftig in der Kritik
«Das war Müll!»
Belgien-Stars nach Iran-Remis heftig in der Kritik
Gibt es nun auch in der Champions League Trinkpausen?
Das ist der Plan der Uefa
Gibt es nun auch in der Champions League Trinkpausen?
Frankreich-Star fällt gegen den Irak wohl aus
«Spieler sind keine Roboter»
Frankreich-Star fällt gegen den Irak wohl aus

Für den Journalisten gehört Ronaldo aber weiterhin in die Startaufstellung: «Seine Zahlen sprechen für ihn. Er ist immer noch der beste portugiesische Scorer.» Zum anderen seien die Alternativen aus seiner Sicht nicht zwingend stärker: «Auf seiner Position kann Gonçalo Ramos spielen. Ramos ist aber nicht einmal Stammspieler bei seinem Klub PSG. Daher ist es schwierig, ihn vor Ronaldo spielen zu lassen.»

Eine weitere Möglichkeit, die in Portugal aktuell intensiv diskutiert werde, sei, mit einer falschen Neun statt eines richtigen Stürmers zu spielen. «João Félix, Rafael Leão oder Pedro Neto könnten auf dieser Position spielen», so Pimpim.

«Glaube nicht, dass Martinez Angst hat»

Würde eine Degradierung Ronaldos aber noch mehr Unruhen ins portugiesische Lager bringen? Gemäss der englischen Sturmlegende Alan Shearer (55) traut sich Trainer Roberto Martinez (52) sowieso nicht, den Superstar rauszunehmen: «Ob Martinez überhaupt mit ihm sprechen und ihn tatsächlich auswechseln darf – so mächtig ist Cristiano. Wenn er nicht bereit ist, zu verstehen, dass er nicht jede Minute spielen kann, dann wird es nicht funktionieren», sagt er gegenüber Betfair.

Journalist Pimpim, der die portugiesische Mannschaft hautnah in den USA begleitet, widerspricht dem Engländer. «Ich glaube definitiv nicht, dass ein Trainer mit der Erfahrung von Roberto Martinez Angst vor Ronaldo hat. Martinez sieht ihn als die beste Wahl. Ich höre auch intern nur positive Dinge über den Trainer.»

Im Training sei Ronaldo weiter einer der fittesten Spieler. «Es ist unglaublich, mit 41 Jahren», so der Portugiese über die Trainingsintensität des Superstars.

Gute Trainingsleistungen bringen Ronaldo jetzt aber nichts mehr. Denn der Superstar muss auf dem Platz liefern, will er die lauten kritischen Stimmen verstummen lassen. Die nächste Chance dazu gibts am Dienstagabend. Dann trifft Portugal auf Usbekistan.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Portugal
Portugal
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Portugal
        Portugal
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain