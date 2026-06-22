Die Trinkpausen sorgen bei der WM für viel Aufsehen. Wird in Zukunft auch in anderen Wettbewerben in jeder Halbzeit das Spiel für drei Minuten unterbrochen? Vorerst nicht, wie es von der Uefa heisst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Während der WM sorgen Trinkpausen in der 22. und 67. Minute für Diskussionen

Kritik: Unterbrechungen stören Spielfluss, dienen Werbung mehr als Spieler-Gesundheit

Uefa erlaubt Pausen ab 35 Grad oder WBGT-Wert über 32

Julian Sigrist Redaktor Sport

Über kaum ein Thema wird während der WM mehr gesprochen als die Trinkpausen. Je drei Minuten wird das Spiel in der 22. und 67. Minute für die «Hydration Break» unterbrochen. Bei den meisten Leuten kommt das nicht wirklich gut an. Einerseits weil die Pause den Spielfluss unterbricht, andererseits weil die zusätzliche Zeit für TV-Werbung nahelegt, dass es der Fifa mehr um das Geld geht als um die Gesundheit der Spieler.

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Bei vielen Spielen sind Pfiffe und Buhrufe während der Trinkpausen deshalb üblich. Und auch Uruguay-Trainer Marcelo Bielsa (70) sagte zuletzt: «Meiner Ansicht nach bringt das nichts und nimmt viel weg. Man hat nicht darüber nachgedacht, welche Auswirkungen dies auf das haben könnte, was den Fussball zu einem so fesselnden Sport macht. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern eine allgemeine Sichtweise.»

Uefa hat klare Regelungen

Dass es nicht nur ihm so geht, zeigen Aussagen von anderen Spielern und Trainern. «Ich mag es nicht. Ich mag es nur, wenn die Bedingungen extrem sind. Ansonsten ist es unnötig», so USA-Coach Mauricio Pochettino (54). Holland-Star Virgil van Dijk (34) meint: «Wenn es wirklich heiss ist, wäre es natürlich gut, Pausen zu machen. Aber ich denke, man muss das in jedem Spiel einzeln betrachten.»

So also, wie es bislang gehandhabt wurde – und so, wie es auch in Zukunft in den meisten Wettbewerben wieder gehandhabt werden wird. In den Richtlinien der Uefa steht beispielsweise, dass obligatorische Trinkpausen erst ab Temperaturen von 35 Grad oder wenn der Hitzeindex WBGT den Wert 32 überschreitet, durchgeführt werden müssen. Ansonsten könne der Schiedsrichter eine Trinkpause anordnen, wenn er es für angebracht hält.

Diese Regelung werde sich auch nach der WM nicht ändern, wie die Uefa gegenüber der englischen Zeitung «Telegraph» bestätigt – weder in der Champions League, noch für die EM 2028. Ähnlich sieht es in den europäischen Top-Ligen aus. «Über Trinkpausen wird weiterhin je nach Wetterlage situativ entschieden», schreibt beispielsweise die DFL auf Anfrage der «Tagesschau».