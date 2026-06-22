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Kap-Verde-Goalie Vozinha feiert mit der Mama
Aber Mega-Wirbel um Uruguays Ausgleich

Nach seiner überragenden Leistung zum WM-Auftakt gegen Spanien vergoss Kap-Verde-Keeper Vozinha Tränen – auch, weil seine Mutter nicht im Stadion sein konnte. Dies ist beim zweiten Spiel anders gewesen.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Fiebert auf der Tribüne mit: Ana Candida Evora, die Mutter von Kap-Verde-Torhüter Vozinha.
Foto: FIFA via Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Sie hat es geschafft: Ana Candida Evora, Mutter von Kap-Verde-Goalie Vozinha (40), ist beim zweiten WM-Auftritt ihres Sohnes im Stadion von Miami live mit dabei – und kann sich beim 2:2 gegen Uruguay gleich über den nächsten Punktgewinn des WM-Neulings freuen. Das erste Spiel Kap Verdes gegen Spanien (0:0) hat sie noch verpasst.

Darüber hat Vozinha nach seiner überragenden Leistung im Startspiel unter Tränen sein Bedauern ausgedrückt: «Ich habe auch geweint, weil meine Mama aufgrund des Visums nicht einreisen konnte. Weil uns das Geld gefehlt hat, das wir hätten zahlen müssen, lief uns die Zeit davon. Wir haben es nicht mehr geschafft.» Die Kaution, die Staatsbürger aus Kap Verde für ein Visum hinterlegen müssen, sei zu teuer gewesen.

Vozinhas Fehler wird nicht bestraft

Die Einreiseprobleme haben in den vergangenen Tagen viel Aufmerksamkeit erregt – und sich auch dank der Bemühungen hochrangiger US-Politiker mittlerweile geklärt: Vozinhas Mutter ist am Freitag in Miami gelandet, um dem Spiel ihres Sohnes vom Sonntagnachmittag Ortszeit beizuwohnen.

Dabei sieht sie einen nicht mehr ganz so perfekten Auftritt von Vozinha wie noch gegen Spanien. Der Kap-Verde-Torhüter ist zwar bei beiden Gegentreffern seines Teams machtlos, wirkt aber in gewissen Situationen etwas unsicher – und hat Glück, dass sein grösster Fehler des Spiels folgenlos bleibt.

Nach 68 Minuten landet ein harmloser Schuss via Pfosten eigentlich direkt in seinen Händen. Vozinha lässt den Ball aber abprallen, woraufhin Maxi Araujo das vermeintliche 3:2 erzielt. Weil der Szene aber ein Abseits vorausgegangen ist, zählt das Tor nicht. Vozinha kann aufatmen – und den nächsten überraschenden Coup seiner Nation nun endlich auch mit seiner Mutter feiern.

Der Aufreger der ersten Halbzeit

Eine Szene aber gibt auch nach dem Schlusspfiff noch zu reden – es ist der Aufreger der ersten Halbzeit: Kurz vor der Pause geht Arcanjo mit Schmerzen im Oberschenkel zu Boden. Krämpfe? Gegenspieler Federico Vinas will ihm zunächst helfen, entscheidet sich dann aber wie der Rest seines Teams, die Partie fortzusetzen. Wenige Sekunden später fällt der Ausgleich für Uruguay – aufgrund von Arcanjos Problemen nicht ganz auf die feine Art.

Während Gegenspieler hinkt: Uruguays Araujo gleicht aus
0:19
Fairplay sieht anders aus:Während Gegenspieler hinkt: Uruguays Araujo gleicht aus
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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