Nach seiner überragenden Leistung zum WM-Auftakt gegen Spanien vergoss Kap-Verde-Keeper Vozinha Tränen – auch, weil seine Mutter nicht im Stadion sein konnte. Dies ist beim zweiten Spiel anders gewesen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Sie hat es geschafft: Ana Candida Evora, Mutter von Kap-Verde-Goalie Vozinha (40), ist beim zweiten WM-Auftritt ihres Sohnes im Stadion von Miami live mit dabei – und kann sich beim 2:2 gegen Uruguay gleich über den nächsten Punktgewinn des WM-Neulings freuen. Das erste Spiel Kap Verdes gegen Spanien (0:0) hat sie noch verpasst.

Darüber hat Vozinha nach seiner überragenden Leistung im Startspiel unter Tränen sein Bedauern ausgedrückt: «Ich habe auch geweint, weil meine Mama aufgrund des Visums nicht einreisen konnte. Weil uns das Geld gefehlt hat, das wir hätten zahlen müssen, lief uns die Zeit davon. Wir haben es nicht mehr geschafft.» Die Kaution, die Staatsbürger aus Kap Verde für ein Visum hinterlegen müssen, sei zu teuer gewesen.

Vozinhas Fehler wird nicht bestraft

Die Einreiseprobleme haben in den vergangenen Tagen viel Aufmerksamkeit erregt – und sich auch dank der Bemühungen hochrangiger US-Politiker mittlerweile geklärt: Vozinhas Mutter ist am Freitag in Miami gelandet, um dem Spiel ihres Sohnes vom Sonntagnachmittag Ortszeit beizuwohnen.

Dabei sieht sie einen nicht mehr ganz so perfekten Auftritt von Vozinha wie noch gegen Spanien. Der Kap-Verde-Torhüter ist zwar bei beiden Gegentreffern seines Teams machtlos, wirkt aber in gewissen Situationen etwas unsicher – und hat Glück, dass sein grösster Fehler des Spiels folgenlos bleibt.

Nach 68 Minuten landet ein harmloser Schuss via Pfosten eigentlich direkt in seinen Händen. Vozinha lässt den Ball aber abprallen, woraufhin Maxi Araujo das vermeintliche 3:2 erzielt. Weil der Szene aber ein Abseits vorausgegangen ist, zählt das Tor nicht. Vozinha kann aufatmen – und den nächsten überraschenden Coup seiner Nation nun endlich auch mit seiner Mutter feiern.

Der Aufreger der ersten Halbzeit

Eine Szene aber gibt auch nach dem Schlusspfiff noch zu reden – es ist der Aufreger der ersten Halbzeit: Kurz vor der Pause geht Arcanjo mit Schmerzen im Oberschenkel zu Boden. Krämpfe? Gegenspieler Federico Vinas will ihm zunächst helfen, entscheidet sich dann aber wie der Rest seines Teams, die Partie fortzusetzen. Wenige Sekunden später fällt der Ausgleich für Uruguay – aufgrund von Arcanjos Problemen nicht ganz auf die feine Art.

0:19 Fairplay sieht anders aus: Während Gegenspieler hinkt: Uruguays Araujo gleicht aus