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Darum hat WM-Held Vozinha geweint
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«Wie soll ich das sagen»:Darum hat WM-Held Vozinha geweint

Einreise-Drama um Mutter
Die traurige Geschichte hinter diesen Tränen

Vozinha hat sich mit seiner Leistung beim WM-Spiel gegen Spanien unsterblich gemacht. Nach dem Spiel brechen die Emotionen aus ihm heraus. Dahinter steckt eine traurige Familien-Geschichte.
Publiziert: 07:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Vozinha (M.) hat mit Kap Verde Geschichte geschrieben.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kap Verdes Goalie Vozinha lässt gegen Spanien kein Gegentor zu
  • Vozinha gewinnt «Man of the Match»-Award, Instagram-Follower steigen auf über 3,5 Mio.
  • Seine Mutter verpasste Karriere-Highlight wegen Einreise-Drama
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Cédric HeebRedaktor Sport

Amiclar Cabral (1924 bis 1973) ist in Kap Verde ein Nationalheld. Sein politisches Engagement führte dazu, dass der Inselstaat 1975 – zwei Jahre nach seiner Ermordung – die Unabhängigkeit von Portugal erlangte. Sein Todestag, der 20. Januar, wird jedes Jahr zu seinen Ehren gefeiert. Ob der 15. Juni künftig auch zu einem nationalen Feiertag wird?

Denn an diesem ist ein neuer Nationalheld geboren: Josimar José Évora Dias, kurz Vozinha. Der 40-jährige Goalie hext sein Land gegen Europameister und den grossen WM-Favoriten Spanien zum sensationellen 0:0. Der Keeper wird zu Recht zum besten Spieler der Partie gekürt. «Ich wurde zwar zum Man of the Match ausgezeichnet, aber das ist für alle meine Mitspieler – ohne sie wäre nichts möglich«, sagt er.

Und bei den Fans scheint er sich in die Herzen gespielt zu haben: Zählte sein Instagram-Account vor dem grössten Spiel seiner Karriere weniger als 100'000 Follower, sind es wenige Stunden nach dem Spiel schon über 3,5 Millionen. Eine Reporterin zeigt Vozinha nach dem Spiel, dass ihm da bereits fast zwei Millionen folgen. Ungläubig sagt der kapverdische Goalie: «Das ist verrückt». Seinem Mitspieler Ryan Mendes (36) wird die neue Follower-Zahl ebenfalls gezeigt. Auch der kann es nicht fassen und kann sich das Lachen nicht verkneifen.

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Mama konnte wegen Visum-Kaution nicht einreisen

Seine Emotionen kann Vozinha kurz nach dem Abpfiff nicht verbergen. Mit Tränen in den Augen saugt er die Atmosphäre auf. Doch es sind nicht nur Freudentränen, wie er im Anschluss an die Partie verrät. «Ich habe geweint, weil ich bei meinen Grosseltern aufgewachsen bin und sie nicht hier sein können. Sie sind vor ein paar Jahren gestorben. Sie waren alles für mich.» Doch da steckt noch mehr dahinter.

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Seine Mutter konnte nicht einreisen und verpasste das Karriere-Highlight des 40-Jährigen. «Ich habe auch geweint, weil meine Mama aufgrund des Visums nicht einreisen konnte. Weil uns das Geld gefehlt hat, das wir hätten zahlen müssen, lief uns die Zeit davon. Wir haben es nicht mehr geschafft.» Seit Januar müssen kapverdische Staatsbürger zusätzlich zur Visumsgebühr eine rückzahlbare Kaution von bis zu 15'000 US-Dollar entrichten. «Ich hätte sie gerne hier gehabt.»

«Tränen der Widerstandskraft»

Dann spricht er aber doch noch darüber, wie glücklich er ist. Mit 25 Jahren habe er angefangen, professionell Fussball zu spielen. Immer wieder dachte er aber auch an den Rücktritt. Aber da war eben dieser WM-Traum: «Ich habe mein ganzes Leben dafür gearbeitet.»

Sein Trainer Bubista (56) sagt über den Torhüter: «Vozinha ist von den Emotionen überwältigt. Er hat enorme Anstrengungen unternommen, um hier zu sein, und das waren Tränen der Widerstandskraft.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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