Darum gehts
- Spanien spielt 0:0 gegen WM-Debütant Kap Verde in den USA
- Trotz 22-fach höherem Kaderwert gelingt Europameister kein einziges Tor
- Spanische und internationale Presse kritisieren Spanien
1,22 Milliarden gegenüber 54,5 Millionen Euro – so ist das Marktwert-Verhältnis zwischen Spanien und Kap Verde. Und trotz des 22-fachen teuren WM-Kaders schafft es der amtierende Europameister nicht, dem WM-Debütanten ein Tor einzuschenken.
In Spanien ist man fassungslos. «Enttäuschender Start von Spanien. Was für ein schlechter Auftakt in die WM», schreibt «Mundo Deportivo». Von einem «Desaster» spricht «Marca», einen «Reinfall» nennt es «AS». Die Zeitung attestiert der Furia Roja «Seelenlosigkeit» und schreibt: «Der grosse Favorit auf den Titel? Diese Schlagzeile können wir getrost beiseitelegen.»
«Seltsam angespannt und ängstlich»
Im Radioprogramm von Cadena COPE wird das Spiel der Spanier knallhart auseinandergenommen. Das Verdikt des Journalisten Paco Gonzalez ist vernichtend: «Wir spielen schlechter als jede andere Nationalmannschaft.» Der ehemalige spanische Fussballer Poli Rincon (69) ergänzt: «Der Mannschaft ist ohne Puste.»
Auch ausserhalb Spaniens ist das überraschende Remis die grosse Schlagzeile. «Inselgruppe blamiert Spanien», titelt die «Bild», «Spain Pain» (dt.: spanischer Schmerz) heisst es bei der englischen «Sun». Und die italienische «Gazzetta dello Sport» schreibt: «Einfach unglaublich! Spanien schiesst kein Tor und wirkt dabei seltsam angespannt und ängstlich.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
1
0
1
3
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
1
1
3
2
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
1
3
3
2
Australien
1
2
3
3
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
1
0
1
2
Ägypten
1
0
1
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Saudi Arabien
1:0
1
1
3
2
Spanien
1
0
1
3
Kap Verde
1
0
1
4
Uruguay
0:1
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0