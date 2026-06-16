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«Seelenlos», «Desaster», «Reinfall»
Spanien-Blamage sorgt in der Heimat für Titel-Angst

Spanien spielt gegen Kap Verde nur 0:0. Ein besorgniserregendes Resultat, finden die spanischen Medien. So sei man kein Favorit auf den WM-Titel.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Lamine Yamal und seine spanischen Teamkollegen können die Blamage gegen Kap Verde nicht verhindern.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Spanien spielt 0:0 gegen WM-Debütant Kap Verde in den USA
  • Trotz 22-fach höherem Kaderwert gelingt Europameister kein einziges Tor
  • Spanische und internationale Presse kritisieren Spanien
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Cédric HeebRedaktor Sport

1,22 Milliarden gegenüber 54,5 Millionen Euro – so ist das Marktwert-Verhältnis zwischen Spanien und Kap Verde. Und trotz des 22-fachen teuren WM-Kaders schafft es der amtierende Europameister nicht, dem WM-Debütanten ein Tor einzuschenken.

In Spanien ist man fassungslos. «Enttäuschender Start von Spanien. Was für ein schlechter Auftakt in die WM», schreibt «Mundo Deportivo». Von einem «Desaster» spricht «Marca», einen «Reinfall» nennt es «AS». Die Zeitung attestiert der Furia Roja «Seelenlosigkeit» und schreibt: «Der grosse Favorit auf den Titel? Diese Schlagzeile können wir getrost beiseitelegen.»

«Seltsam angespannt und ängstlich»

Im Radioprogramm von Cadena COPE wird das Spiel der Spanier knallhart auseinandergenommen. Das Verdikt des Journalisten Paco Gonzalez ist vernichtend: «Wir spielen schlechter als jede andere Nationalmannschaft.» Der ehemalige spanische Fussballer Poli Rincon (69) ergänzt: «Der Mannschaft ist ohne Puste.»

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Auch ausserhalb Spaniens ist das überraschende Remis die grosse Schlagzeile. «Inselgruppe blamiert Spanien», titelt die «Bild», «Spain Pain» (dt.: spanischer Schmerz) heisst es bei der englischen «Sun». Und die italienische «Gazzetta dello Sport» schreibt: «Einfach unglaublich! Spanien schiesst kein Tor und wirkt dabei seltsam angespannt und ängstlich.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1
0
1
2
Ägypten
Ägypten
1
0
1
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1:0
1
1
3
2
Spanien
Spanien
1
0
1
3
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
4
Uruguay
Uruguay
0:1
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Kap Verde
Kap Verde
WM 2026
WM 2026
Spanien
Spanien
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