In aller Bescheidenheit: In ihrer Gruppe B ist die Nati die stärkste Nation und daher Favorit auf den 1. Platz. Doch ein Selbstläufer wird das keineswegs, schliesslich sind die bisherigen Resultate gegen Katar, Bosnien und Kanada zum Haareraufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati startet am Samstag gegen Katar ihre WM-Kampagne

Gegen alle drei Gruppengegner einziges Duell verloren

YB-Bosnier Gigovic anerkennt Qualität der Schweizer Mannschaft

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die WM ist lanciert und lieferte bereits im Startspiel zwischen Mexiko und Südafrika mit gleich drei direkten Roten Karten ordentlich Gesprächsstoff. Am Samstagabend um 21 Uhr lanciert auch die Nati ihre WM-Kampagne und misst sich dabei mit Katar. Ein sicherer Sieg? Vorsicht!

Einziges Katar-Duell liegt acht Jahre zurück

An der Weltmeisterschaft 2022 in Katar war die Schweiz zwar dabei, auf den Gastgeber traf man damals allerdings nicht. So ist das erste Duell gegen die Araber von 2018 bis heute das einzige. Damals wurde die Nations League gerade frisch eingeführt und auf dem Platz standen Spieler wie Loris Benito, Mario Gavranovic oder Edimilson Fernandes. Und diese Truppe kassierte in einem Testspiel kurz vor Schluss tatsächlich den Treffer zum 0:1-Endstand. Von den Rängen hagelte es umgehend Pfiffe, Blick sprach von der «Schande von Lugano».

0:48 2018 – die Blamage von Lugano: Katar gewinnt gegen die Schweiz mit 1:0

Auch gegen Bosnien und Kanada zog die Nati den Kürzeren

Noch etwas länger zurück liegt das ebenfalls bislang einzige Kräftemessen mit Bosnien und Herzegowina. Im März 2016 stand man sich in einem Freundschaftsspiel in Zürich gegenüber und musste eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Auf den damaligen Captain und Torschützen Edin Dzeko könnte die Schweizer Abwehrreihe auch zehn Jahre später wieder treffen. Einzig Rodriguez verbleibt von der damaligen Viererkette.

An die erste und bis heute letzte Begegnung mit Kanada hat aber auch der Nati-Oldie keine Erinnerungen. 24 Jahre ists her, als die beiden Nationen im Espenmoos dem Ball hinterherjagten – und die Schweiz wieder nur die Rolle des Gratulanten blieb. Bei der 1:3-Pleite stand mit Murat Yakin der aktuelle Coach in der Innenverteidigung. Aus seinem diesjährigen WM-Kader waren fünf Spieler hingegen noch nicht einmal geboren (Keller, Amenda, Jaquez, Jashari, Manzambi).

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Startsieg wäre gleich doppelt wichtig

Vergangenheit hin oder her: Die Nati ist dieses Jahr erster Anwärter auf den Gruppensieg. Und dies aus gutem Grund. In der Quali zum laufenden Turnier blieb sie in sechs Partien ungeschlagen, traf 14 Mal und kassierte bloss zwei Gegentreffer. Bei der WM-Generalprobe gegen Australien schaute letzten Sonntag zwar nur ein maues 1:1 heraus, doch bereits vor der letztlich erfolgreichen EM 2024 gab die Nati beim 0:2 gegen Ghana kein gutes Bild ab, wie Yakin an der PK nach dem Remis erinnerte.

Am Samstagabend spielt weder die bisherige Bilanz noch die jüngsten Ergebnisse irgendeine Rolle. Ein Sieg wäre nicht nur punktemässig wichtig, sondern auch für das Gefühl im Team, etwas reissen zu können. An Qualität mangelt es definitiv nicht, wie auch YB-Legionär Armin Gigovic im Gespräch mit Blick erwähnte. Zeit, dies auf dem Platz zu zeigen.