Granit Xhaka ist nach dem 1:1 im Testspiel gegen Australien gar nicht glücklich und hebt den Mahnfinger. Trainer Murat Yakin sieht das ganze deutlich positiver und verspricht: «Wir werden bereit sein.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach dem 1:1 gegen Australien übt Nati-Captain Xhaka Kritik

Trainer Murat Yakin sieht es nicht so eng wie sein Leader

Yakin ist sich sicher, dass seine Mannschaft bereit sein wird.

Es ist ein müder Kick, den sich die Schweiz und Australien unter der Mittagssonne in San Diego liefern. Doch nach dem 1:1 bringt der Captain höchstpersönlich nochmals Feuer rein: «So darfst du nicht auftreten, sonst reist du nach drei Spielen nach Hause. Wir müssen nun aufwachen. Das 1:1 war ein grosser Weckruf für alle», sagt Granit Xhaka am Mikrofon von SRF.

Der Nati-Anführer weiss genau, was er mit solchen Worten bewirkt – und will eine Woche vor dem WM-Start für die Schweiz offensichtlich die Zügel anziehen. «Es gab Sachen, die in dieser Woche nicht gut waren, und das wirkt sich auch auf das Spiel aus. Wenn du gut arbeitest, kommt das auf dem Platz zurück. Das war in dieser Woche nicht so.»

Yakin: «Wir werden in einer Woche bereit sein»

Xhaka schlägt WM-Alarm und sein Trainer antwortet: «Mit Granit wird es nie langweilig. Er will immer gewinnen und strebt nach Perfektion.»

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Murat Yakin sieht das Testspiel gegen Australien deutlich positiver als sein Captain und spricht von einem gelungenen Spiel mit zwei, drei Konzentrationsfehlern. «Mit Rubén Vargas und Breel Embolo haben uns zudem Stammkräfte in der Offensive gefehlt – ich bin mir sicher, dass wir in einer Woche bereit sein werden», sagt Yakin mit Blick auf das erste WM-Spiel gegen Katar.

Dass der Nati-Trainer das Testspiel-Resultat gegen Australien nicht zu hoch hängen will, bestätigt Yakin noch mit einem Scherz: «Vor vier Jahren haben wir vor der WM 0:2 gegen Ghana verloren, wir sind also auf Kurs.»

Vier-Augen-Gespräch zwischen Trainer und Captain

Dass sich Granit Xhaka derart kritisch über die Vorbereitungswoche äussert, wird am Samstagabend noch Thema in einem Vieraugengespräch zwischen Trainer und Captain sein, wie Yakin ankündigt. «Die Spieler sind unterschiedlich in die Nati-Vorbereitung gestartet, es gab Marketingevents, unterschiedliche Belastungen, die Reise in die USA, die Zeitumstellung – das gehört halt zu einer WM-Kampagne.»

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Am Sonntag nach dem Australien-Spiel wird die Intensität noch nicht wirklich erhöht werden, wie von Xhaka gewünscht, denn die Mannschaft hat frei und am Montag folgt ein Teamevent. Spätestens am Dienstag soll die Temperatur dann hochgefahren werden: «Dann werden wir im WM-Modus sein», verspricht Yakin.