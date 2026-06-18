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Happy End nach Tränen
Mutter von Kap-Verde-Held darf nun doch in die USA reisen

Nach seiner Fabel-Leistung beim 0:0 gegen Spanien berichtete Kap-Verde-Held Vozinha emotional von den Einreiseproblemen seiner Mutter. Diese sind nun behoben – auch dank des Eingreifens hochrangiger US-Politiker.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Kap-Verde-Goalie Vozinha zeigte beim Auftaktspiel des WM-Neulings ein überragendes Spiel.
Foto: Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Tränen von Vozinha nach dem sensationellen 0:0 gegen Spanien waren nicht nur solche der Freude: Der Torhüter von WM-Debütant Kap Verde bedauerte auch, dass seine Mutter in Atlanta nicht dabei sein konnte.

«Ich habe auch geweint, weil meine Mama aufgrund des Visums nicht einreisen konnte. Ich hätte sie gerne hier gehabt», erzählte der 40-Jährige nach Schlusspfiff. Die für kapverdische Staatsbürger notwendige Kaution von rund 12'000 Franken sei zu teuer gewesen.

Kaution gilt nicht für Angehörige der Spieler

Die traurige Botschaft hat im Nachgang auch die höchsten Kreise der US-Politik erreicht. Hakeem Jeffries (55), demokratischer Fraktionsvorsitzender im Repräsentantenhaus, schreibt auf seinem X-Account: «Ich habe mit Aussenminister Marco Rubio gesprochen und ihn darum gebeten, alles Mögliche zu tun, dass seine Mutter am nächsten Spiel von Kap Verde dabei sein kann. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Vozinhas Mutter rechtzeitig ein Visum erhalten wird.»

Wie ein Beamter des Aussenministeriums gegenüber CNN bestätigt, laufen die dafür notwendigen Prozesse nun auf Hochtouren. Gleichzeitig erklärt er, dass die Kaution für Angehörige der Spieler eigentlich erlassen werde. Vozinhas Mutter habe allerdings gar nie versucht, ein Visum für die USA zu erlangen.

Das Missverständnis ist nun offenbar aus der Welt geschafft worden – gerade rechtzeitig für Vozinhas zweiten WM-Auftritt mit dem kapverdischen Nationalteam gegen Uruguay in Miami (Montag um 0.00 Uhr MEZ).

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
0:0
2
0
2
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0:0
2
0
2
3
Kanada
Kanada
1
0
1
4
Katar
Katar
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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