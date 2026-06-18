Nach seiner Fabel-Leistung beim 0:0 gegen Spanien berichtete Kap-Verde-Held Vozinha emotional von den Einreiseproblemen seiner Mutter. Diese sind nun behoben – auch dank des Eingreifens hochrangiger US-Politiker.

Mutter von Kap-Verde-Held darf nun doch in die USA reisen

Mutter von Kap-Verde-Held darf nun doch in die USA reisen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Tränen von Vozinha nach dem sensationellen 0:0 gegen Spanien waren nicht nur solche der Freude: Der Torhüter von WM-Debütant Kap Verde bedauerte auch, dass seine Mutter in Atlanta nicht dabei sein konnte.

«Ich habe auch geweint, weil meine Mama aufgrund des Visums nicht einreisen konnte. Ich hätte sie gerne hier gehabt», erzählte der 40-Jährige nach Schlusspfiff. Die für kapverdische Staatsbürger notwendige Kaution von rund 12'000 Franken sei zu teuer gewesen.

Kaution gilt nicht für Angehörige der Spieler

Die traurige Botschaft hat im Nachgang auch die höchsten Kreise der US-Politik erreicht. Hakeem Jeffries (55), demokratischer Fraktionsvorsitzender im Repräsentantenhaus, schreibt auf seinem X-Account: «Ich habe mit Aussenminister Marco Rubio gesprochen und ihn darum gebeten, alles Mögliche zu tun, dass seine Mutter am nächsten Spiel von Kap Verde dabei sein kann. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Vozinhas Mutter rechtzeitig ein Visum erhalten wird.»

Wie ein Beamter des Aussenministeriums gegenüber CNN bestätigt, laufen die dafür notwendigen Prozesse nun auf Hochtouren. Gleichzeitig erklärt er, dass die Kaution für Angehörige der Spieler eigentlich erlassen werde. Vozinhas Mutter habe allerdings gar nie versucht, ein Visum für die USA zu erlangen.

Das Missverständnis ist nun offenbar aus der Welt geschafft worden – gerade rechtzeitig für Vozinhas zweiten WM-Auftritt mit dem kapverdischen Nationalteam gegen Uruguay in Miami (Montag um 0.00 Uhr MEZ).