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«Diese Gruppe ist die schwächste des Turniers»
Belgien-Stars nach Iran-Remis heftig in der Kritik

Nach zwei Partien steht Belgien an der WM mit dem Rücken zur Wand. Zuletzt gab es gegen Iran nur ein torloses Remis. Die Stars der goldenen Generation geraten in die Kritik.
Publiziert: 09:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Die Belgier hadern nach dem 0:0 gegen den Iran.
Foto: ISI Photos via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Belgien enttäuscht bei der WM 2026 mit Remis gegen Ägypten und Iran
  • Roy Keane kritisiert schlechte Leistungen, trotz Chancen kein Treffer erzielt
  • Lukaku seit 9 WM-Spielen torlos, Belgien muss Samstag gegen Neuseeland siegen
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Julian SigristRedaktor Sport

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren vor grossen Turnieren über Belgien als Geheimfavorit gesprochen. Weiter als bis in den Halbfinal an der WM 2018 schaffte es die goldene Generation um Thibaut Courtois (34), Kevin de Bruyne (34), Romelu Lukaku (33) und Co. allerdings nie.

Und auch in den USA, Mexiko und Kanada enttäuschen die Roten Teufel bislang auf ganzer Linie. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Ägypten kommen die Belgier auch gegen den Iran nicht über ein Remis hinaus. ITV-Experte und ManUtd-Legende Roy Keane (54) findet für den Auftritt klare Worte: «Die Qualität des Spiels war Müll, wirklich schlecht. Belgien hatte natürlich ein paar gute Chancen, aber das Niveau des Passspiels, der Laufwege und der Entscheidungsfindung war einfach miserabel.»

Dass Belgien am Ende trotz deutlichem Chancenplus ohne Treffer aus der Partie geht, liegt zwar auch am glänzend aufgelegten Alireza Beiranvand (33) im Iran-Tor, vor allem aber am eigenen Unvermögen, so Keane weiter. «Wenn Spieler Chancen aus drei oder vier Metern vergeben, welche Chancen hat man dann noch? Ihnen fehlte es an Überzeugung, sowohl beim Abschluss als auch im gesamten Spiel. Ich war wirklich enttäuscht von ihnen.»

«Schwächste Gruppe des Turniers»

Ähnlich geht es Toby Alderweireld (37). «Mit Ausnahme von Courtois bringen die Schlüsselspieler nicht die gewünschte Leistung. Das ist problematisch. Es muss insgesamt einfach besser werden», so der 127-fache belgische Nationalspieler. «Diese Gruppe ist die schwächste des Turniers. Da muss man einfach Erster werden.»

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Das sieht Trainer Rudi Garcia (62) anders. «Die Gruppe ist nicht schwach», stellt er klar. Dennoch hätte sein Team die Partie gegen den Iran «gewinnen müssen». «Wir haben dominiert, also haben wir taktisch und was den Spielplan angeht, so gespielt, wie wir spielen wollten. Aber wir waren zu verschwenderisch mit unseren Chancen und waren nicht effizient genug. Wir hätten mit drei Toren Vorsprung gewinnen können.»

In die gleiche Kerbe schlägt Lukaku, der seit neun WM-Partien auf einen Treffer wartet: «Wir hatten viele Chancen, konnten aber kein Tor erzielen. In den entscheidenden Momenten des Spiels haben wir zu emotional gespielt.» Deshalb ist nun klar: «Wir müssen das nächste Spiel gewinnen.» Punkten die Belgier am Samstag (5 Uhr) gegen Neuseeland nämlich nicht, ist das Turnier bereits nach der Gruppenphase zu Ende.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Iran
Iran
WM 2026
WM 2026
Belgien
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