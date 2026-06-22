Nach zwei Partien steht Belgien an der WM mit dem Rücken zur Wand. Zuletzt gab es gegen Iran nur ein torloses Remis. Die Stars der goldenen Generation geraten in die Kritik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Belgien enttäuscht bei der WM 2026 mit Remis gegen Ägypten und Iran

Roy Keane kritisiert schlechte Leistungen, trotz Chancen kein Treffer erzielt

Lukaku seit 9 WM-Spielen torlos, Belgien muss Samstag gegen Neuseeland siegen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren vor grossen Turnieren über Belgien als Geheimfavorit gesprochen. Weiter als bis in den Halbfinal an der WM 2018 schaffte es die goldene Generation um Thibaut Courtois (34), Kevin de Bruyne (34), Romelu Lukaku (33) und Co. allerdings nie.

Und auch in den USA, Mexiko und Kanada enttäuschen die Roten Teufel bislang auf ganzer Linie. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Ägypten kommen die Belgier auch gegen den Iran nicht über ein Remis hinaus. ITV-Experte und ManUtd-Legende Roy Keane (54) findet für den Auftritt klare Worte: «Die Qualität des Spiels war Müll, wirklich schlecht. Belgien hatte natürlich ein paar gute Chancen, aber das Niveau des Passspiels, der Laufwege und der Entscheidungsfindung war einfach miserabel.»

Dass Belgien am Ende trotz deutlichem Chancenplus ohne Treffer aus der Partie geht, liegt zwar auch am glänzend aufgelegten Alireza Beiranvand (33) im Iran-Tor, vor allem aber am eigenen Unvermögen, so Keane weiter. «Wenn Spieler Chancen aus drei oder vier Metern vergeben, welche Chancen hat man dann noch? Ihnen fehlte es an Überzeugung, sowohl beim Abschluss als auch im gesamten Spiel. Ich war wirklich enttäuscht von ihnen.»

«Schwächste Gruppe des Turniers»

Ähnlich geht es Toby Alderweireld (37). «Mit Ausnahme von Courtois bringen die Schlüsselspieler nicht die gewünschte Leistung. Das ist problematisch. Es muss insgesamt einfach besser werden», so der 127-fache belgische Nationalspieler. «Diese Gruppe ist die schwächste des Turniers. Da muss man einfach Erster werden.»

Das sieht Trainer Rudi Garcia (62) anders. «Die Gruppe ist nicht schwach», stellt er klar. Dennoch hätte sein Team die Partie gegen den Iran «gewinnen müssen». «Wir haben dominiert, also haben wir taktisch und was den Spielplan angeht, so gespielt, wie wir spielen wollten. Aber wir waren zu verschwenderisch mit unseren Chancen und waren nicht effizient genug. Wir hätten mit drei Toren Vorsprung gewinnen können.»

In die gleiche Kerbe schlägt Lukaku, der seit neun WM-Partien auf einen Treffer wartet: «Wir hatten viele Chancen, konnten aber kein Tor erzielen. In den entscheidenden Momenten des Spiels haben wir zu emotional gespielt.» Deshalb ist nun klar: «Wir müssen das nächste Spiel gewinnen.» Punkten die Belgier am Samstag (5 Uhr) gegen Neuseeland nämlich nicht, ist das Turnier bereits nach der Gruppenphase zu Ende.