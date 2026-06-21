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Joker mit Tor-Garantie
Lässt Nagelsmann Undav endlich von Beginn an ran?

Julian Nagelsmann setzt in der Startelf lieber auf Kai Havertz statt auf Deniz Undav. Der Stuttgarter sticht als Joker immer wieder verlässlich. Bleibt der DFB-Trainer seiner Linie weiterhin treu?
Publiziert: vor 26 Minuten
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Deniz Undav musste bisher mit der Joker-Rolle im DFB-Team vorliebnehmen.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deniz Undav führt mit drei WM-Toren in zwei Spielen die Torschützenliste an
  • Nagelsmann setzt Undav trotz Top-Leistungen nur als Joker ein
  • 11 Einsätze seit 2024, 6 Tore, 2 Vorlagen für die deutsche Nationalmannschaft
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Im Alter von 17 Jahren spielte Deniz Undav (29) noch in der deutschen Regionalliga Nord beim TV Havelse und arbeitete nebenbei als Maschinenführer. Mittlerweile führt der deutsche Mittelstürmer die WM-Torjägerliste nach zwei Spielen zusammen mit Argentiniens Lionel Messi und Kanadas Jonathan David an und bringt Nationaltrainer Julian Nagelsmann damit in Erklärungsnot. 

Dreimal hat Undav bereits getroffen und dafür am wenigsten Spielzeit von allen benötigt. Denn Nagelsmann setzt den Mittelstürmer beinahe ausschliesslich als Joker ein. Seit 2024 stand Undav vor der WM 21 Mal im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Dreimal davon in der Startelf, sechsmal wird er eingewechselt und 12-mal lässt ihn Nagelsmann gar nicht aufs Feld. Dabei erzielt Undav sechs Treffer und bereitet zwei Tore vor.

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Nagelsmann sieht Undav nicht in der Startelf

Als zweitbester Bundesliga-Torschütze hinter Harry Kane liefert Undav Argumente für eine Startelf-Rolle in der Nationalmannschaft. Doch Nagelsmann bleibt seiner Linie während der WM-Vorbereitung treu und setzt den Mittelstürmer lediglich als Joker ein. Gegen Ghana verhindert der Stuttgarter mit seinem Treffer in der Schlussphase eine deutsche Blamage

Darauf angesprochen, ob sich Undav damit in die Startelf spielt, antwortet Nagelsmann im ARD-Interview mit «unwahrscheinlich». Zum rettenden Treffer sagt der Trainer: «Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiss ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann.»

Undav überzeugt auch an der WM

Bei dieser Meinung ist Nagelsmann wohl geblieben. Zwar entschuldigt sich der Trainer noch im Vorfeld der WM für seine Aussage, doch in der Startelf setzt er beim Turnier in Nordamerika bisher auf Kai Havertz statt auf Undav. Und wieder rettet der Stuttgarter die Deutschen vor einer Blamage. Gegen die Elfenbeinküste kommt der Mittelstürmer beim Stand von 0:1 in der 60. Minute aufs Feld und dreht das Spiel mit zwei Toren im Alleingang. 

Reicht das nun für die Startelf? Deutsche Medien gehen davon aus, dass er zumindest im für die DFB-Elf unbedeutenden letzten Gruppenspiel gegen Ecuador von Beginn an spielt. So oder so: Undavs Aufstieg vom Regionalliga-Kicker zum Bundesliga-Tor-Garanten ist bemerkenswert.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
1
0
1
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Deutschland
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