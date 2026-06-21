Julian Nagelsmann setzt in der Startelf lieber auf Kai Havertz statt auf Deniz Undav. Der Stuttgarter sticht als Joker immer wieder verlässlich. Bleibt der DFB-Trainer seiner Linie weiterhin treu?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deniz Undav führt mit drei WM-Toren in zwei Spielen die Torschützenliste an

Nagelsmann setzt Undav trotz Top-Leistungen nur als Joker ein

11 Einsätze seit 2024, 6 Tore, 2 Vorlagen für die deutsche Nationalmannschaft

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Im Alter von 17 Jahren spielte Deniz Undav (29) noch in der deutschen Regionalliga Nord beim TV Havelse und arbeitete nebenbei als Maschinenführer. Mittlerweile führt der deutsche Mittelstürmer die WM-Torjägerliste nach zwei Spielen zusammen mit Argentiniens Lionel Messi und Kanadas Jonathan David an und bringt Nationaltrainer Julian Nagelsmann damit in Erklärungsnot.

Dreimal hat Undav bereits getroffen und dafür am wenigsten Spielzeit von allen benötigt. Denn Nagelsmann setzt den Mittelstürmer beinahe ausschliesslich als Joker ein. Seit 2024 stand Undav vor der WM 21 Mal im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Dreimal davon in der Startelf, sechsmal wird er eingewechselt und 12-mal lässt ihn Nagelsmann gar nicht aufs Feld. Dabei erzielt Undav sechs Treffer und bereitet zwei Tore vor.

Nagelsmann sieht Undav nicht in der Startelf

Als zweitbester Bundesliga-Torschütze hinter Harry Kane liefert Undav Argumente für eine Startelf-Rolle in der Nationalmannschaft. Doch Nagelsmann bleibt seiner Linie während der WM-Vorbereitung treu und setzt den Mittelstürmer lediglich als Joker ein. Gegen Ghana verhindert der Stuttgarter mit seinem Treffer in der Schlussphase eine deutsche Blamage.

Darauf angesprochen, ob sich Undav damit in die Startelf spielt, antwortet Nagelsmann im ARD-Interview mit «unwahrscheinlich». Zum rettenden Treffer sagt der Trainer: «Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiss ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann.»

Undav überzeugt auch an der WM

Bei dieser Meinung ist Nagelsmann wohl geblieben. Zwar entschuldigt sich der Trainer noch im Vorfeld der WM für seine Aussage, doch in der Startelf setzt er beim Turnier in Nordamerika bisher auf Kai Havertz statt auf Undav. Und wieder rettet der Stuttgarter die Deutschen vor einer Blamage. Gegen die Elfenbeinküste kommt der Mittelstürmer beim Stand von 0:1 in der 60. Minute aufs Feld und dreht das Spiel mit zwei Toren im Alleingang.

Reicht das nun für die Startelf? Deutsche Medien gehen davon aus, dass er zumindest im für die DFB-Elf unbedeutenden letzten Gruppenspiel gegen Ecuador von Beginn an spielt. So oder so: Undavs Aufstieg vom Regionalliga-Kicker zum Bundesliga-Tor-Garanten ist bemerkenswert.