Undav bewahrt Deutschland vor Blamage

Als Deutschland gegen Ghana auf ein Remis zusteuert, schlägt Publikumsliebling Deniz Undav zu und erzielt den Siegtreffer. Wird der Edeljoker von Bundestrainer Nagelsmann bald befördert?

Wann lässt Julian Nagelsmann Deniz Undav von der Leine? Diese Frage stellt sich aktuell ganz Fussball-Deutschland. Nachdem der 18-Tore-Stürmer vom VfB Stuttgart schon gegen die Schweiz keine Minute sah, sitzt er auch am Montag gegen Ghana zu Beginn auf der Bank.

DFB-Trainer Nagelsmann betont gegenüber der ARD, dass er für Undav nur eine Jokerrolle vorgesehen hat. Stattdessen beginnt ganz vorne der formschwache Nick Woltemade. Dieser vergibt prompt die erste dicke Deutschland-Chance nach Vorarbeit des erneut überragenden Florian Wirtz.

Bis die Deutschen ihre Überlegenheit auf die Resultattafel bringen, dauert es bis zu einem Handspenalty kurz vor der Pause, den Kai Havertz versenkt. Nach dem Seitenwechsel darf endlich auch Undav ran, den seine Fans in Stuttgart während der ersten Halbzeit schon lautstark fordern.

In der 70. Minute gleicht Ghana, das die letzten drei Tests alle verloren hat und gegen Österreich mit 1:5 unterging, zum 1:1 aus. Deutschland steuert auf eine Blamage zu. Verhindert wird diese – natürlich – von Deniz Undav, der in der 88. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielt.

Ob Nagelsmann weiterhin an der Jokerrolle für den Publikumsliebling festhält? Die beiden letzten Testspiele vor der WM gegen Finnland und die USA werden es zeigen.