Der 20-jährige Keeto Thermoncy aus dem Kanton Freiburg ist der jüngste Haitianer, der jemals für eine WM nominiert wurde. Trotz des Ausscheidens des Karibikstaats lebt der YB-Junior seinen «Kindheitstraum».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Keeto Thermoncy spielt für Haiti an der WM

Er ist der jüngste haitianische WM-Spieler und stammt aus Marly im Kanton Freiburg

U21-Spieler von YB berichtet von seinem Abenteuer

Bastien Feller Sportjournalist

«Ob ich mein Trikot mit einem Brasilianer getauscht habe? Nein, ich habe es meiner Familie geschenkt, die auf der Tribüne sass», sagt Keeto Thermoncy nach dem grössten Highlight seiner noch jungen Fussballerkarriere. Nach dem Spiel gegen Brasilien im Lincoln Financial Field in Philadelphia erscheint der 20-jährige Nationalspieler Haitis zum Blick-Interview. Das hat einen Grund: Der Verteidiger ist ein U21-Spieler von YB und stammt aus dem Kanton Freiburg. Haiti ist das Herkunftsland seines Vaters.

Der grosse Underdog aus der Karibik hat 0:3 gegen die brasilianischen Weltstars um den Doppeltorschützen und Ex-Sion-Spieler Matheus Cunha verloren. «Das ist schade, denn unser Ziel war wirklich, diese erste Runde zu überstehen», sagt Thermoncy, der natürlich weiss, dass nach der 0:1-Startniederlage gegen Schottland nur eine Sensation gereicht hätte. Gleichzeitig strahlt Thermoncy beim Interview auf der grossen Fussball-Bühne. Zu schön ist die Geschichte für ihn.

Thermoncy stammt aus Marly und kickt im YB-Nachwuchs, bei den Bernern hat er vereinzelt Profi-Luft geschnuppert, zum Debüt kams bisher jedochh nicht. Dennoch hat er es ins WM-Kader des Underdogs geschafft. Der Promotion-League-Spieler ist beeindruckt. «Das ist etwas Einzigartiges, grösser als alles andere. Es ist wirklich ein Kindheitstraum.»

Der Kampf für ein gebeuteltes Land

Mit 20 Jahren ist der Innenverteidiger der jüngste Spieler in der Geschichte Haitis, der für eine WM nominiert wurde. Das Land ist nach dem Debüt 1974 zum zweiten Mal dabei. Die Sicherheitslage in Haiti ist prekär, es herrscht eine grosse Kriminalität. Die Schweizer Behörden raten von einer Reise in den Karibikstaat ab. Seit 2021 hat Haiti deshalb auch keine Heimspiele im eigenen Land mehr bestritten, und Thermoncy konnte seine Familie vor Ort seit Jahren nicht mehr besuchen.

Einen grossen Bezug zum Land hat er dennoch. «Ich war dort, als ich klein war, und habe viel vom Land entdeckt. Wir waren im Norden, am Kap und vor allem in Port-au-Prince sowie in Jacmel, wo mein Vater herkommt. Es ist sehr schön», erzählte er im Berner Wankdorf vor dem Aufbruch zur WM gegenüber Blick.

Und nun will er mit seinen Mitspielern trotz verfrühtem Out das gebeutelte Land stolz machen. «Ich liebe Haiti, es ist mein Land und es ist mir eine Ehre, es zu vertreten. Wir werden alles geben. Für den Stolz des Landes und um Hoffnung zu geben, damit sich die aktuelle Situation vielleicht ändern kann.»

Noch stand Thermoncy nicht im Einsatz. Möglich, dass sich das beim dritten Gruppenspiel am Mittwoch in Miami gegen Marokko ändert. «Ich hoffe, ein paar Minuten Spielzeit zu ergattern. Das würde mich sehr freuen.» Ein Auftritt wäre ein riesiges Highlight, das Stadion in Atlanta fasst 68'000 Zuschauer. Die Spiele vor den vielen Fans stacheln ihn zusätzlich an. «Das gibt mir viel Motivation, um zu versuchen, in vier Jahren wieder dabei zu sein», sagt der Freiburger.