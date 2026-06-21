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Curaçao feiert historischen WM-Punkt mit Königspaar
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Royale Party nach 0:0:Curaçao feiert historischen WM-Punkt mit Königspaar

Party nach historischem Punkt
Holländisches Königspaar tanzt in Kabine von WM-Neuling

Mit Holland und Curaçao sind gleich zwei Länder des Königreichs der Niederlande an der WM mit dabei. In der Nacht auf Sonntag stehen beide im Einsatz – auch unter den Augen von König Willem-Alexander.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Hoher Besuch in Houston: Der holländische König Willem-Alexander, Königin Maxima und Prinzessin Ariane sind beim Spiel gegen Schweden live dabei.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • König Willem-Alexander besucht WM-Spiele von Holland und Curaçao in den USA
  • Curaçao holt erstmals einen Punkt bei der WM, König feiert mit
  • 25 von 26 Curaçao-Spielern sind in Holland geboren
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ein Abend, zwei Spiele: Für Willem-Alexander (59), König der Niederlande, und seine Frau Maxima (55) ist die Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit dicht gefüllt. Denn: Gleich zwei ihrer Untertanengebiete stehen an der WM in Nordamerika innert weniger Stunden im Einsatz.

Da ist zum einen Holland, das um 19 Uhr Schweizer Zeit im texanischen Houston auf Schweden trifft – und den Skandinaviern beim 5:1-Sieg keine Chance lässt. Auf der Tribüne jubeln auch das Königspaar und Tochter Ariane (19) mit, alle passend gekleidet in orangefarbenen Schals.

Auch bei historischem Punkt im Stadion

Sieben Stunden später sind diese eingetauscht – gegen das Blau von Curaçao. Der WM-Neuling tritt in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri gegen Ecuador an und holt sich nach hartem Kampf mit einem 0:0 den ersten Punkt seiner WM-Geschichte. Dies ebenfalls unter den Augen von Willem-Alexander, zu dessen Königreich Curaçao wie die Nachbarinsel Aruba und das deutlich weiter nördlich gelegene Sint Marteen nach wie vor gehört.

«Es ist eine besonders spezielle Endrunde, weil wir Holland und Curaçao dabei haben. So haben wir zwei Teams, die wir anfeuern können», sagt der König am Rand der Partie gegenüber RTL. Nach der Partie besuchen Willem-Alexander und seine Frau Maxima auch die Kabine des Karibikstaats – und lassen sich ein gemeinsames Tänzchen nicht nehmen.

Noch einen dritten Favoriten?

Wenig überraschend sind auch die fussballerischen Beziehungen zwischen den Ländern eng: 25 der 26 Spieler des Kaders von Curaçao sind in Holland zur Welt gekommen, unter ihnen auch FCZ-Spieler Livano Comenencia (22). Auch Curaçao-Trainer Dick Advocaat (78) hat die «Elftal» in den vergangenen 30 Jahre mehrmals trainiert.

Neben Holland und Curaçao dürfte Willem-Alexander noch einer dritten Nation ein wenig die Daumen drücken: Argentinien, dem Heimatland seiner Frau Maxima. Allzu laut wird der Support für die Südamerikaner aufgrund seines Titels allerdings kaum sein.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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WM 2026
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Curaçao
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Holland
Holland
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