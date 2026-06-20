Matheus Cunha erzielt im Spiel Brasiliens gegen Haiti (3:0) einen Doppelpack. Im Interview mit Blick direkt danach drückt der Stürmer von Manchester United seine Wertschätzung für seine einstige Station in der Schweiz aus – zur Verwunderung seiner Landsleute.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Matheus Cunha erzielt beim 3:0-Sieg Brasiliens gegen Haiti zwei Tore

Der Ex-FC-Sion-Spieler dankt danach seinem früheren Klub

Für das Interview auf Französisch weist er sogar seine Landsleute ab

Bastien Feller

Brasil-Stürmer Matheus Cunha (27) ist in der Mixed Zone in Philadelphia ein gefragter Mann. Beim 3:0 der Seleção gegen Underdog Haiti erzielte er die ersten beiden Tore (23./36.). Natürlich umgarnen ihn danach die brasilianischen Medien. Doch mitten in diesem Trubel spricht ihn Blick auf den FC Sion an. Und plötzlich spitzt Matheus Cunha die Ohren!

«Zwei Fragen», wird Cunha gebeten. «Kein Problem, wir machen das auf Französisch», antwortet er direkt und weist dabei die Nachfragen seiner Landsleute zurück. Diese sind überrascht, dass Cunha plötzlich Französisch spricht.

Für die Walliser spielte Cunha in der Saison 2017/18. Für den damaligen 18-Jährigen war Sion die erste Station in Europa. Er schlug sofort ein, nach einem Jahr verkaufte ihn Sion-Boss Christian Constantin für 17 Millionen Franken an Leipzig in die Bundesliga weiter. Ein Jackpot.

Hat Brasilien endlich seine Nummer 9 gefunden?

Hätte sich Cunha damals, als er beim FC Sion spielte, jemals vorstellen können, eines Tages für Brasilien bei einer WM einen Doppelpack zu erzielen? «Ehrlich gesagt, nein, das war noch viel zu weit weg, als dass ich mir so etwas hätte vorstellen können. Ich danke Sion für alles, was sie für mich getan haben», erinnert sich der Stürmer nach seinem 25. Länderspiel.

Die beiden Cunha-Tore erlauben es den Brasilianern, wieder Selbstvertrauen zu tanken und die Tabellenführung in der Gruppe C zu übernehmen – punktgleich mit Marokko. Das komplizierte Auftaktspiel gegen die «Löwen vom Atlas» (1:1) hat bei der stolzen Fussballnation Brasilien sicher auch gewisse Zweifel hinterlassen.

Und Cunha selber dürfte die Glanzleistung helfen, sich noch ein etwas mehr in die Herzen der Brasilianer zu spielen und sich für den Platz als Mittelstürmer in Position zu bringen. Die Seleção sucht seit Jahren eine richtige Nummer 9, die das Team tragen kann.

Es sind grosse Fragen, dich sich plötzlich um Cunha drehen. Doch obwohl dieser neun Jahre nach der Ankunft in Sion mittlerweile Stürmer von Manchester United ist und Startspieler für Brasilien an der WM, sind die Anfänge bei ihm noch sehr präsent. Der FC Sion sei ein Meilenstein für ihn gewesen. «Das ist eine Zeit in meinem Leben, die mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin – vielen Dank dafür.»

«Einen dicken Kuss an euch in der Schweiz

Brasilien, das Land mit 200 Millionen Einwohnern, bedankt sich bei Cunha für die beiden Tore. Wie hat er diesen Moment übrigens erlebt? «Ich kam mir ganz klein vor. Ich wollte weinen, jubeln, alles gleichzeitig tun», lächelt er vor dem Blick-Mikrofon.

«Das ist Fussball, das sind die Emotionen, die er auslöst», fügt er hinzu, bevor er sich mit einem «dicken Kuss an euch in der Schweiz» verabschiedet. Klasse.