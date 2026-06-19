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Vergewaltigungsvorwurf
Marokko-Star Hakimi muss vor Gericht

Schwere Vorwürfe gegen Marokkos Achraf Hakimi. Eine Frau wirft ihm vor, sie vergewaltigt zu haben. Jetzt muss der PSG-Star vor Gericht antraben.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Achraf Hakimi muss sich vor Gericht verantworten.
Foto: CameraSport via Getty Images

Während Achraf Hakimi (27) mit Marokko an der WM weilt, kommen aus Frankreich schlechte News für den Verteidiger. Er muss sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten.

Dies vermeldet das Berufungsgericht Versailles am Freitag. Wann der PSG-Star vor dem Strafgericht des Départements Hauts-de-Seine antraben muss, ist noch nicht klar.

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2023 sagte eine damals 24-jährige Frau gegenüber der Polizei aus, dass sie von Hakimi vergewaltigt worden sei. Der Fussballer bestritt die Vorwürfe stets und sagt, er sei das Opfer einer Verleumdung.

Hakimi wehrt sich

Am Freitag meldet er sich zu Wort. «Die Justiz hat mir in die Augen gesehen und zu mir gesagt: ‹Wenn Sie nicht bekannt wären, hätte es nie einen Fall gegeben.› Ich habe mich jahrelang entschieden, zu schweigen. Ich dachte, dass es richtig wäre, würdevoll zu bleiben, geduldig zu sein und der Justiz zu vertrauen», schreibt er auf X.

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Die Seite von Hakimi wirft der Frau zudem vor, die Ermittlungen zu behindern, weil sie medizinische Untersuchungen verweigert hat. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Paris Saint-Germain
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