Den 4:1-Sieg der Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina verfolgt auch Haris Seferovic auf der Tribüne in Los Angeles. Beim Ex-Nati-Knipser schlagen zwei Herzen in der Brust.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Haris Seferovic (34) verfolgt Nati-Spiel gegen Bosnien im Los Angeles Stadium

Ehemaliger Nati-Star trägt neutrales weisses Shirt, Familie in Bosnien-Trikots

93 Länderspiele, 25 Tore: letztes Spiel 2023, jetzt Fan beider Teams

Auch Haris Seferovic (34) lässt sich den Knüller zwischen der Nati und Bosnien & Herzegowina nicht entgehen. Seit ein paar Tagen weilt er mit seiner Familie in Kalifornien in den Ferien, die Partie im spektakulären und stimmungsvollen Los Angeles Stadium verfolgt er auf der Tribüne inmitten der Fans.

Während seine Frau und die Kinder wie die grosse Mehrheit der Zuschauer in Bosnien-Trikots gekleidet sind, trägt der ehemalige Nati-Knipser ein weisses T-Shirt. «Ich bin heute neutral», sagt er vor dem Spiel lachend zu Blick.

Für Seferovic ist es ein besonderes Spiel, trägt er doch zwei Herzen in seiner Brust. «Es ist sehr speziell, aber auch sehr schön. Meine Wurzeln sind in Bosnien, und ich bin dort noch heute regelmässig auf Besuch. Aber ich bin in der Schweiz aufgewachsen.» Seferovics Mutter Sefika und Vater Hamza stammen aus Bosnien-Herzegowina und sind vor dem Jugoslawien-Krieg gemeinsam in die Schweiz gekommen. Haris ist das mittlere Kind der fünfköpfigen Familie und kommt 1992 in Sursee LU zur Welt. Auch die Familie seiner Frau Amina, die er während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt kennenlernte, stammt aus Bosnien & Herzegowina.

«Klar wäre ich gern noch dabei»

Für Seferovic ist es aber auch aus einem anderen Grund ein ganz spezieller Tag, hat er doch die letzten drei Weltmeisterschaften als Nati-Spieler vor Ort miterlebt. Zehn WM-Spiele bestritt er für die Schweiz, mit seinem Tor zum 2:1 in der Nachspielzeit gegen Ecuador im Schweizer Auftaktspiel an der WM 2014 in Brasilien verewigte er sich in der SFV-Geschichte. Entsprechend herzlich wird Seferovic vor dem Spiel von seinen Ex-Teamkollegen auf dem Platz empfangen, als er für SRF ein Interview gibt. Mit Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez, mit denen er 2009 U17-Weltmeister geworden ist, hatte er auch im Vorfeld des Turniers immer wieder mal Kontakt.

«Klar wäre ich gern noch dabei», sagt Seferovic, der bei United FC in Dubai spielt und dort noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Sein letztes von 93 Länderspielen (25 Tore) bestritt Seferovic vor exakt drei Jahren in Luzern gegen Rumänien. Doch dieses Kapitel ist inzwischen abgeschlossen. Nun geniesst er die WM als Fan und drückt beiden Teams für den weiteren Verlauf des Turniers die Daumen. Das Gute ist: Während die Nati nach dem 4:1-Sieg praktisch durch ist, hat auch Bosnien & Herzegowina weiterhin die Chance, sich mit einem Sieg zum Abschluss gegen Katar für die K.o.-Phase zu qualifizieren.

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