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Enttäuschte Bosnier verlassen Public Viewing
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Nach 3:0 für die Schweiz:Enttäuschte Bosnier verlassen Public Viewing in Biel

Weisses Shirt als Statement
Ex-Nati-Star Seferovic sieht Nati-Sieg mitten unter Bosnien-Fans

Den 4:1-Sieg der Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina verfolgt auch Haris Seferovic auf der Tribüne in Los Angeles. Beim Ex-Nati-Knipser schlagen zwei Herzen in der Brust.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Haris Seferovic und seine Familie während des Spiels zwischen Schweiz und Bosnien & Herzegowina.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Haris Seferovic (34) verfolgt Nati-Spiel gegen Bosnien im Los Angeles Stadium
  • Ehemaliger Nati-Star trägt neutrales weisses Shirt, Familie in Bosnien-Trikots
  • 93 Länderspiele, 25 Tore: letztes Spiel 2023, jetzt Fan beider Teams
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Christian Finkbeiner und Toto Marti

Auch Haris Seferovic (34) lässt sich den Knüller zwischen der Nati und Bosnien & Herzegowina nicht entgehen. Seit ein paar Tagen weilt er mit seiner Familie in Kalifornien in den Ferien, die Partie im spektakulären und stimmungsvollen Los Angeles Stadium verfolgt er auf der Tribüne inmitten der Fans.

Während seine Frau und die Kinder wie die grosse Mehrheit der Zuschauer in Bosnien-Trikots gekleidet sind, trägt der ehemalige Nati-Knipser ein weisses T-Shirt. «Ich bin heute neutral», sagt er vor dem Spiel lachend zu Blick.

Für Seferovic ist es ein besonderes Spiel, trägt er doch zwei Herzen in seiner Brust. «Es ist sehr speziell, aber auch sehr schön. Meine Wurzeln sind in Bosnien, und ich bin dort noch heute regelmässig auf Besuch. Aber ich bin in der Schweiz aufgewachsen.» Seferovics Mutter Sefika und Vater Hamza stammen aus Bosnien-Herzegowina und sind vor dem Jugoslawien-Krieg gemeinsam in die Schweiz gekommen. Haris ist das mittlere Kind der fünfköpfigen Familie und kommt 1992 in Sursee LU zur Welt. Auch die Familie seiner Frau Amina, die er während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt kennenlernte, stammt aus Bosnien & Herzegowina.

«Klar wäre ich gern noch dabei»

Für Seferovic ist es aber auch aus einem anderen Grund ein ganz spezieller Tag, hat er doch die letzten drei Weltmeisterschaften als Nati-Spieler vor Ort miterlebt. Zehn WM-Spiele bestritt er für die Schweiz, mit seinem Tor zum 2:1 in der Nachspielzeit gegen Ecuador im Schweizer Auftaktspiel an der WM 2014 in Brasilien verewigte er sich in der SFV-Geschichte. Entsprechend herzlich wird Seferovic vor dem Spiel von seinen Ex-Teamkollegen auf dem Platz empfangen, als er für SRF ein Interview gibt. Mit Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez, mit denen er 2009 U17-Weltmeister geworden ist, hatte er auch im Vorfeld des Turniers immer wieder mal Kontakt.

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«Klar wäre ich gern noch dabei», sagt Seferovic, der bei United FC in Dubai spielt und dort noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Sein letztes von 93 Länderspielen (25 Tore) bestritt Seferovic vor exakt drei Jahren in Luzern gegen Rumänien. Doch dieses Kapitel ist inzwischen abgeschlossen. Nun geniesst er die WM als Fan und drückt beiden Teams für den weiteren Verlauf des Turniers die Daumen. Das Gute ist: Während die Nati nach dem 4:1-Sieg praktisch durch ist, hat auch Bosnien & Herzegowina weiterhin die Chance, sich mit einem Sieg zum Abschluss gegen Katar für die K.o.-Phase zu qualifizieren.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Schweiz
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