K.o.-Phase praktisch fix

Die Nati hat sich mit dem 4:1 gegen Bosnien und Herzegowina den Einzug in die Sechzehntelfinals praktisch gesichert. Ob sie die Gruppe B als Sieger abschliessen wird, entscheidet sich im Duell mit Kanada am 24. Juni.

Was der Nati zum Gruppensieg fehlt – und was danach kommt

Was der Nati zum Gruppensieg fehlt – und was danach kommt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati kann mit Sieg gegen Kanada die Gruppe B gewinnen

Teilnahme an K.o.-Phase ist der Schweiz kaum mehr zu nehmen

Als Gruppensieger droht Portugal im Achtelfinal

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Nach dem zweiten Schweizer WM-Spiel ist klar: Die Nati braucht zum Abschluss am 24. Juni gegen Kanada in Vancouver einen Sieg, um die Gruppe B als Erster abzuschliessen. Spielt sie gegen den Gastgeber Unentschieden, ist sie Zweiter. Auch bei einer knappen Niederlage dürfte das Yakin-Team die Gruppe wohl auf Platz 2 abschliessen.

Der zweite Spieltag sorgte in der Gruppe B für eine Zäsur. Dank den klaren Siegen der Nati (4:1 gegen Bosnien und Herzegowina) und von Kanada (6:0 gegen Katar) haben beide Teams ihren Platz in der K.o.-Runde praktisch auf sicher. Da die besten acht der zwölf Gruppendritten auch in die Sechzehntelfinals kommen, ist ein Ausscheiden mit vier Punkten nach der Vorrunde so gut wie unmöglich.

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Die fast sichere Quali für die K.o.-Phase gibt der Nati die Möglichkeit zu taktieren. Denn ob Erster oder Zweiter: Beide Szenarien haben Vor- und Nachteile. Siegt die Schweiz gegen Kanada, würde sie als Gruppensieger vorerst in Vancouver bleiben. Denn sowohl der Sechzehntelfinal als auch der allfällige Achtelfinal würde in der Olympiastadt von 2010 stattfinden. Zudem hätten Xhaka und Co. mehr als eine Woche Pause. Vor vier Jahren war die kurze Regenerationszeit zwischen der Gruppenphase und dem Achtelfinal gegen Portugal (1:6) ein Problem.

Als Gruppensieger droht Portugal im Achtelfinal

Der Nachteil ist: Als Gruppensieger träfe die Nati zwar zuerst auf einen Gruppendritten. Geht es aber nach Papierform, könnte es danach im Achtelfinal zum neuerlichen Aufeinandertreffen mit Portugal kommen, sofern die Portugiesen ihrer Favoritenrolle in der Gruppe K doch noch gerecht werden und sich in der ersten K.o.-Runde durchsetzen.

Als Gruppenzweiter müsste die Nati bereits am 28. Juni wieder antreten; gegen den Zweiten der Gruppe mit Mexiko, Südkorea, Tschechien und Südafrika – und das wiederum in Los Angeles. Eine machbare Aufgabe. Danach würde der Sieger der Gruppe F mit Schweden und Holland oder der Zweite der Gruppe C mit Marokko und Brasilien warten.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Nati die Gruppe doch nur auf dem dritten Rang abschliessen sollte, würde das Yakin-Team auf einen Gruppensieger treffen. Dafür müsste die Schweiz aber am nächsten Mittwoch wohl hoch verlieren und Katar im Spiel gegen Bosnien einen Kantersieg feiern. Bosnien kann seinerseits nicht mehr an der Schweiz vorbeiziehen, da bei Punktgleichheit die Direktbegegnung zählt.

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