Die Schweiz gewinnt das zweite WM-Gruppenspiel gegen Bosnien 4:1. Nach der Partie sind die Nati-Stars im SRF-Interview sichtlich zufrieden. Und Captain Granit Xhaka spricht über die letzten Tage.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Granit Xhaka (Nati-Captain)

Zum Spiel: «Wenn es Lob geben muss, dann gibt es das auch von meiner Seite. Wenn es schlecht ist, kritisiere ich auch. Wir haben eine starke Schweiz gesehen. Wir waren eine Einheit, mit dem Ball, ohne Ball. Wir haben auch mal dreckige Läufe gemacht und wichtige Zweikämpfe gewonnen. Wir haben über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir wussten, dass wir als Einheit auftreten müssen. Ja, wir haben individuelle Klasse in der Mannschaft. Heute haben die, die reingekommen sind, den Unterschied gemacht. Wir brauchen jeden einzelnen Spieler. Wir mussten auch im Kopf bereit sein, auch wenn man nicht von Beginn an spielt.»

Zur Kritik der letzten Tage: «Die Leute wissen, wer ich bin. Es gibt gewisse Menschen, die mit Kritik nicht umgehen können. Und ich bin einer, der sich selbst kritisiert, bevor ich jemand anderen kritisiere. Es kommt immer anders rüber, wenn ich etwas sage – aber ich kenne es nicht anders. Die Schweiz kann stolz sein, dass sie einen Spieler mit 148 Spielen hat, für die Farben, für die Nation und mit purem Stolz dahinter. Aber vielleicht brauche ich das, ich provoziere auch ein bisschen. Wichtig ist für mich, dass die Mannschaft hinter mir steht. Wir müssen gemeinsam auftreten, alles andere hat mich noch nie interessiert. Auf dem Platz zählt es. Es ist nicht immer einfach. Ich würde lügen, wenn es da rein und da raus geht. Es tut weh, weil es Sachen gibt, die ich nicht verstehe. Es wurde viel geschrieben. Es gab einen grossen Artikel vorgestern, der nicht an einem vorbeigeht. Für mich ist aber wichtig, was ich auf dem Platz beeinflussen kann – alles andere kann ich nicht beeinflussen. Ich habe nicht das Gefühl, dass jemand auch nur schon ein Prozent nicht hinter mit steht. Ich bin hier für den Erfolg und den suche ich, solange ich hier bin.»

Murat Yakin (Nati-Coach)

«Wichtig sind die drei Punkte. Wir haben verdient gewonnen – es hat viel gepasst, die Taktik, die Einwechslung, die Mannschaftsleistung. Das nehmen wir. Ich beurteile das, was auf dem Platz passiert, alles andere blenden wir aus. Wir haben Geduld bewiesen und im richtigen Moment zugestochen.»

Über die Kritik an Captain Granit Xhaka: «Für Granit war es nicht angenehm. Er ist der Captain und übernimmt Verantwortung, er war der Dirigent auf dem Platz – das, was wir von Granit kennen. Es ist klar, dass es nach dem 1:1 Kritik gehagelt hat, aber umso schöner und wichtiger ist es, dass er die Mannschaft zum Sieg geführt hat.»

Johan Manzambi (Man of the Match)

«Das ist wie ein Traum. Dass ich eine WM spielen kann, zwei Tore schiesse und Player of the Match werde. Heute kann ich sicher nicht schlafen. Wir wollten einfach gewinnen. Wir wussten, dass wir alles geben müssen. Das gegen Katar war nicht gut, wir wollten es besser machen. Wenn ich spiele, will ich immer Einfluss nehmen. Auch wenn ich reinkomme, will ich mein Bestes geben und der Mannschaft helfen. Das ist mir heute gut gelungen. Ich weiss, dass die Fans nicht so glücklich waren. Deshalb hoffe ich, dass sie jetzt umso stolzer sind.»

Manuel Akanji (Nati-Verteidiger)

Zum Tor von Vargas: «Ruben und ich waren gestern zusammen in der Physio. Wir haben das Tor von Luis Diaz von Kolumbien gesehen, sein Schuss war nicht überragend, ging aber rein. Ich sagte zu ihm, dass er das genau so machen soll. Ruben hat ihn sogar noch besser getroffen.»

Zum Spiel: «Wir mussten die Ruhe bewahren. Vor allem, als wir in die zweite Halbzeit gekommen sind. Wenn du so ein Spiel dominierst und Möglichkeiten hast, aber immer das letzte Stück noch fehlt, wird man schnell zu offensiv. Ich habe allen versucht zu sagen, dass wir den Kopf nicht verlieren dürfen. Wir sind drangeblieben und nach vorne gegangen. Die Einwechselspieler haben den grossen Unterschied für uns gemacht. Wir haben unter der Woche hart gearbeitet und Dinge angesprochen, die nicht gut waren. Wir haben einiges besser gemacht. Wir haben vier Tore geschossen, leider auch wieder eines nach einem Standard bekommen, was sehr nervt. Wir brauchen das weiterhin, dass alle hart arbeiten. Wir brauchen die Spieler, die nicht so oft zum Einsatz kommen, dass sie im Training Gas geben, weil man nie weiss, wann ihre Chance kommt.»