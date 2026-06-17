Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Partie des zweiten Spieltags der Gruppe B, in der nach dem ersten Spieltag alle 4 Teams punkt- und torgleich nur durch die Fairplaywertung bzw. sogar aufgrund ihrer Weltranglistenplatzierung voneinander getrennt sind. Ab Mitternacht MEZ-Zeit rollt der Ball zwischen Kanada und Katar.