Am Tag vor dem Duell mit der Schweiz hatte Sergej Barbarez (54) noch erklärt, er habe nichts gegen die an dieser WM eingeführten Hydration Breaks. Möglich, dass der bosnische Coach seine Meinung nach der 1:4-Niederlage gegen die Nati aber geändert hat. Schliesslich steht es noch immer 0:0, als Schiedsrichter Joao Pinheiro nach etwa 70 Minuten zur Trinkpause pfeift. Und Bosnien & Herzegowina hat gerade seine beste Phase der gesamten Partie.

Doch dann bringt Murat Yakin (51) in der Trinkpause mit Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow endlich seine ersten drei neuen Spieler. Es ist der Knackpunkt in diesem Spiel. Manzambi trifft doppelt, Vargas einfach und Sow holt einen Penalty heraus, den Xhaka verwandelt. Weil auch Bosnien einmal trifft, erleben die Fans im Los Angeles Stadium am Ende die torreichste Schlussviertelstunde der WM-Geschichte!

Doch warum hat Yakin seine Super-Joker nicht schon früher eingewechselt? «In der ersten Halbzeit hat der Gegner in der Hydration Break das System gewechselt», so der Nati-Trainer. Nachdem Bosnien & Herzegowina zu Beginn mit einer Viererkette aufläuft, stellt Barbarez Mitte der ersten Halbzeit auf eine Fünferkette um. Danach hat die Schweizer Offensive deutlich mehr Mühe als noch in der Startphase.

Genau darum wartet Yakin nach der Pause bis zur Zwangspause, um seine ersten Wechsel vorzunehmen. «So kann der Gegner nicht selbst in der Hydration Break darauf reagieren. Das war heute matchentscheidend», erklärt der Nati-Trainer seinen Schachzug.

Akanji ist kein Zwangspausen-Fan

Manuel Akanji findet aber trotzdem: «Ich bin weiterhin kein grosser Fan der Hydration Breaks.» Der Nati-Verteidiger ist der Meinung, dass der Unterbruch vor allem spielstarken Mannschaften mit viel Ballbesitz nicht entgegenkommen würde. «Ich hatte schon gegen Australien und Katar das Gefühl, es nimmt das Momentum aus dem Spiel. Vor allem wenn wir einen Gegner dominieren, kann es diesem helfen, damit er taktische Veränderungen vornehmen kann», sagt Akanji.

Ihm sei völlig klar, dass die Fifa die Hydration Breaks dafür nutze, den TV-Sendern die Möglichkeit zu geben, Werbung einzuspielen. «Um etwas zu trinken reicht aber auch eine statt drei Minuten», so Akanji. Dieser Meinung war ein Tag zuvor auch schon Barbarez gewesen. Gegen die Schweiz hätte der bosnische Trainer in der zweiten Halbzeit trotzdem am liebsten komplett auf die WM-Neuheit verzichtet.

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