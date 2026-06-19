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«Ich glaube nicht, dass ich heute Abend schlafen kann»
1:01
Nati-Held Manzambi:«Ich glaube nicht, dass ich heute Abend schlafen kann»

Weltmeiser geraten wegen Manzambi ins Schwärmen
«Einer, den sich der FC Bayern genauer anschauen sollte»

Johan Manzambi begeistert mit seinen beiden Joker-Toren gegen Bosnien und Herzegowina nicht nur die Fussball-Schweiz. Gleich drei deutsche Weltmeister loben den Nati-Star in den höchsten Tönen.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Die Nati schlägt Bosnien und Herzegowina im zweiten Gruppenspiel an der WM mit 4:1.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Johan Manzambi trifft zweimal gegen Bosnien, Schweiz gewinnt nach schwachem Start
  • Experten wie Schweinsteiger loben den 20-Jährigen als Spielentscheider
  • Manzambi mit 2 Toren, Freiburg-Abgang wahrscheinlich nach 3 Jahren
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Julian SigristRedaktor Sport

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen Katar zeigt die Nati auch im zweiten Spiel gegen Bosnien und Herzegowina lange keinen guten Auftritt. Für den entscheidenden Schwung im Spiel der Schweizer sorgt erst Super-Joker Johan Manzambi, der nach seiner Einwechslung zwei Treffer erzielt und sich so zum Mann des Spiels krönt.

Manzambi erlöst die Nati mit Direktabnahme
0:11
Erstes persönliches WM-Tor:Manzambi erlöst die Nati mit Direktabnahme

Von Blick gibt es für diesen Glanzauftritt die Note 6. Doch der 20-Jährige sorgt nicht nur in der Schweiz für Begeisterung. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (41) schwärmt beispielsweise auf X: «Manchmal reichen schon ein paar Minuten, um ein Spiel zu entscheiden. Johan Manzambi wird in der 72. Minute eingewechselt, erzielt zwei Tore und forciert dabei sogar noch eine Rote Karte. Merkt euch den Namen.»

Lob von deutschen Weltmeistern

Lob gibt es auch von Schweinsteigers langjährigem Bayern-Teamkollegen Thomas Müller. «Man spürt die Flexibilität und Unbekümmertheit, aber auch schon eine gewisse Reife. Ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut», so der Magenta-Experte. Und der 36-Jährige hat gleich noch einen Rat für seinen Ex-Verein parat: «Das ist für mich einer, den sich auch der FC Bayern mal genauer anschauen sollte.»

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Experten-Kollege Mats Hummels (37) hat da offenbar einen anderen Wunsch und antwortet sofort: «Oder der BVB.» Ganz offensichtlich ist also auch der Ex-Dortmund-Verteidiger grosser Fan des Genfers. «Er war ganz klar der Kreativste in der Offensive. Er war immer der, der Aktionen initiiert und mit seiner individuellen Qualität am meisten kreiert hat.»

«Noch längst nicht am Limit»

Ob es Manzambi nun zu Bayern, dem BVB oder sonst wo hinzieht, ist noch unklar. Dass er den SC Freiburg nach drei Jahren verlässt, wohl schon. Das glaubt auch die «Sportschau», die titelt: «Manzambi schiesst sich das Tor zum Fussball-Himmel auf». Nach dem «Joker-Kunstwerk» würden wohl Angebote reinflattern, die die Breisgauer «nicht ablehnen können», heisst es weiter. Die Gründe dafür: «Manzambi ist blutjung, hat eine herausragende Technik, ist auf der grössten Bühne nervenstark und noch längst nicht am Limit angekommen.»

Ähnlich grosse Worte wählt der «Spiegel». «Manzambi ist der Funke, der die Schweiz anzündet», titelt die deutsche Zeitung. «Joker-Duo verzaubert die Schweiz», schreibt «Sport1» – und meint damit neben Manzambi auch Ruben Vargas (27). Die beiden hätten Wucht in ein bis dahin ideenloses Spiel gebracht, heisst es weiter. Manzambi habe die Schweiz dabei mit seinem Doppelpack «wachgeküsst».

Und selbst in England sind sie vom Auftritt des 20-Jährigen begeistert. «Nachdem er der Schweiz mit seinem Glanzauftritt aus einer schwierigen Lage befreit hat, wird sich der Hype um ihn noch weiter verstärken», schreibt «The Guardian». 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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SC Freiburg
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WM 2026
WM 2026
Schweiz
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