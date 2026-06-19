Johan Manzambi begeistert mit seinen beiden Joker-Toren gegen Bosnien und Herzegowina nicht nur die Fussball-Schweiz. Gleich drei deutsche Weltmeister loben den Nati-Star in den höchsten Tönen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johan Manzambi trifft zweimal gegen Bosnien, Schweiz gewinnt nach schwachem Start

Experten wie Schweinsteiger loben den 20-Jährigen als Spielentscheider

Manzambi mit 2 Toren, Freiburg-Abgang wahrscheinlich nach 3 Jahren

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen Katar zeigt die Nati auch im zweiten Spiel gegen Bosnien und Herzegowina lange keinen guten Auftritt. Für den entscheidenden Schwung im Spiel der Schweizer sorgt erst Super-Joker Johan Manzambi, der nach seiner Einwechslung zwei Treffer erzielt und sich so zum Mann des Spiels krönt.

0:11 Erstes persönliches WM-Tor: Manzambi erlöst die Nati mit Direktabnahme

Von Blick gibt es für diesen Glanzauftritt die Note 6. Doch der 20-Jährige sorgt nicht nur in der Schweiz für Begeisterung. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (41) schwärmt beispielsweise auf X: «Manchmal reichen schon ein paar Minuten, um ein Spiel zu entscheiden. Johan Manzambi wird in der 72. Minute eingewechselt, erzielt zwei Tore und forciert dabei sogar noch eine Rote Karte. Merkt euch den Namen.»

Lob von deutschen Weltmeistern

Lob gibt es auch von Schweinsteigers langjährigem Bayern-Teamkollegen Thomas Müller. «Man spürt die Flexibilität und Unbekümmertheit, aber auch schon eine gewisse Reife. Ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut», so der Magenta-Experte. Und der 36-Jährige hat gleich noch einen Rat für seinen Ex-Verein parat: «Das ist für mich einer, den sich auch der FC Bayern mal genauer anschauen sollte.»

Experten-Kollege Mats Hummels (37) hat da offenbar einen anderen Wunsch und antwortet sofort: «Oder der BVB.» Ganz offensichtlich ist also auch der Ex-Dortmund-Verteidiger grosser Fan des Genfers. «Er war ganz klar der Kreativste in der Offensive. Er war immer der, der Aktionen initiiert und mit seiner individuellen Qualität am meisten kreiert hat.»

«Noch längst nicht am Limit»

Ob es Manzambi nun zu Bayern, dem BVB oder sonst wo hinzieht, ist noch unklar. Dass er den SC Freiburg nach drei Jahren verlässt, wohl schon. Das glaubt auch die «Sportschau», die titelt: «Manzambi schiesst sich das Tor zum Fussball-Himmel auf». Nach dem «Joker-Kunstwerk» würden wohl Angebote reinflattern, die die Breisgauer «nicht ablehnen können», heisst es weiter. Die Gründe dafür: «Manzambi ist blutjung, hat eine herausragende Technik, ist auf der grössten Bühne nervenstark und noch längst nicht am Limit angekommen.»

Ähnlich grosse Worte wählt der «Spiegel». «Manzambi ist der Funke, der die Schweiz anzündet», titelt die deutsche Zeitung. «Joker-Duo verzaubert die Schweiz», schreibt «Sport1» – und meint damit neben Manzambi auch Ruben Vargas (27). Die beiden hätten Wucht in ein bis dahin ideenloses Spiel gebracht, heisst es weiter. Manzambi habe die Schweiz dabei mit seinem Doppelpack «wachgeküsst».

Und selbst in England sind sie vom Auftritt des 20-Jährigen begeistert. «Nachdem er der Schweiz mit seinem Glanzauftritt aus einer schwierigen Lage befreit hat, wird sich der Hype um ihn noch weiter verstärken», schreibt «The Guardian».