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Hier macht Almiron die Geste mit der Hand
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Rote Karte wegen neuer Regel:Hier macht Almiron die Geste mit der Hand

Erstmals angewendet
Paraguay-Star fliegt wegen neuer Regel vom Platz

Schiedsrichter Cisneros muss im Spiel zwischen der Türkei und Paraguay vor der Pause bereits einmal die Rote Karte zücken. Er wendet somit zum ersten Mal eine neue Regel an.
Publiziert: 06:25 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
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Schiedsrichter Cisnero steht im Mittelpunkt.
Foto: Anadolu via Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Türkei erwischt gegen Paraguay einen Fehlstart und kassiert den ersten Gegentreffer bereits früh in der zweiten Minute. In der Folge übernehmen die Türken das Spieldiktat und drücken, was das Zeug hält. Das Spiel wird von beiden Mannschaften hart geführt. Doch zu strittigen Szenen kommt es kaum. 

Bis Schiedsrichter Cisneros in der Nachspielzeit vor der Pause vom VAR an den Bildschirm zitiert wird. Paraguays Almiron soll sich bei einem Wortgefecht mit einem Gegenspieler den Mund mit der Hand verdeckt haben. Der Schiedsrichter zieht nach der Videokonsultation die Rote Karte und stellt den Südamerikaner vom Platz. Es handelt sich dabei um eine neue Regel, bei der die Spieler während Gesprächen mit Gegnern den Mund nicht verdecken dürfen. Eingeführt wurde sie nach dem Wortgefecht zwischen Prestianni und Vinicius Junior während der Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Türkei
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