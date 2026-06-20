Die Türkei erwischt gegen Paraguay einen Fehlstart und kassiert den ersten Gegentreffer bereits früh in der zweiten Minute. In der Folge übernehmen die Türken das Spieldiktat und drücken, was das Zeug hält. Das Spiel wird von beiden Mannschaften hart geführt. Doch zu strittigen Szenen kommt es kaum.
Bis Schiedsrichter Cisneros in der Nachspielzeit vor der Pause vom VAR an den Bildschirm zitiert wird. Paraguays Almiron soll sich bei einem Wortgefecht mit einem Gegenspieler den Mund mit der Hand verdeckt haben. Der Schiedsrichter zieht nach der Videokonsultation die Rote Karte und stellt den Südamerikaner vom Platz. Es handelt sich dabei um eine neue Regel, bei der die Spieler während Gesprächen mit Gegnern den Mund nicht verdecken dürfen. Eingeführt wurde sie nach dem Wortgefecht zwischen Prestianni und Vinicius Junior während der Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0