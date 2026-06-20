Schiedsrichter Cisneros muss im Spiel zwischen der Türkei und Paraguay vor der Pause bereits einmal die Rote Karte zücken. Er wendet somit zum ersten Mal eine neue Regel an.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Türkei erwischt gegen Paraguay einen Fehlstart und kassiert den ersten Gegentreffer bereits früh in der zweiten Minute. In der Folge übernehmen die Türken das Spieldiktat und drücken, was das Zeug hält. Das Spiel wird von beiden Mannschaften hart geführt. Doch zu strittigen Szenen kommt es kaum.

Bis Schiedsrichter Cisneros in der Nachspielzeit vor der Pause vom VAR an den Bildschirm zitiert wird. Paraguays Almiron soll sich bei einem Wortgefecht mit einem Gegenspieler den Mund mit der Hand verdeckt haben. Der Schiedsrichter zieht nach der Videokonsultation die Rote Karte und stellt den Südamerikaner vom Platz. Es handelt sich dabei um eine neue Regel, bei der die Spieler während Gesprächen mit Gegnern den Mund nicht verdecken dürfen. Eingeführt wurde sie nach dem Wortgefecht zwischen Prestianni und Vinicius Junior während der Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon.