Schiri-Legende Pierluigi Collina hat die für die WM neu geltenden Regeln allen 48 Coaches der teilnehmenden Teams vorgestellt. Die letzten Änderungen werden bis zur WM durch das IFAB bearbeitet. Hier ist die Übersicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erstmals kommen diese neuen Fifa-Regeln für schnelleren Fussball an einem grossen Turnier zum Einsatz.

Einwurf und Abstoss mit 5-Sekunden-Regel, VAR erhält erweiterte Befugnisse.

22 Minuten Spielzeit, dann Trinkpause; Nachspielzeit mindestens 3 Minuten.

Alain Kunz Reporter Fussball

Das Ziel ist klar. Pierluigi Collina, charismatischer Top-Schiedsrichter der Jahrtausendwende – er pfiff den WM-Final 2002 – und heutiger Vorsitzender der Fifa-Schiedsrichterkommission, umreisst dieses mit aller Deutlichkeit: «Wir wollen mehr Tempo im Spiel!»

Die total 170 WM-Unparteiischen – unter ihnen die Schweizer Sandro Schärer, Fedayi San (VAR) und Stéphane de Almeida (Assistent) – sind in den letzten drei Jahren daraufhin gedrillt worden. Ab dem 11. Juni gilt es nun ernst. Die Neuheiten kommen erstmals an einem grossen Turnier zum Einsatz. Ein Teil ist fix, weil sie schon im Februar beschlossen wurden. Weitere werden in den nächsten Tagen vom IFAB, dem International Football Association Board, behandelt und sollen bis zur WM homologiert sein.

Verzögert ein Spieler den Einwurf, kommt die 5-Sekunden-Regel zur Anwendung: Der Schiedsrichter gibt dem Spieler fünf Sekunden, um den Einwurf auszuführen. Schafft dieser das nicht, geht der Ball an den Gegner. Diesen Countdown zeigt der Ref mit erhobenem Arm an.

Das Gleiche gilt beim Abstoss. Ist dieser fünf Sekunden nach dem Start des virtuellen Countdowns nicht ausgeführt, kommt es zu einem Corner für den Gegner.

Bei Auswechslungen hat ein Spieler fortan nach dem Anzeigen seiner Nummer auf der Auswechseltafel zehn Sekunden Zeit, das Feld zu verlassen. Und zwar beim nächsten Punkt der Spielfeldbegrenzung. Tut er das nicht in der gebotenen Zeit, darf der Einwechselspieler erst beim nächsten Unterbruch aufs Feld, wobei mindestens eine Minute vergangen sein muss.

Laut Collina wird die Zehn-Sekunden-Regel bei Auswechslungen in der amerikanischen MLS seit Jahren praktiziert. «Sie hat sich als sehr effektiv erwiesen.»

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Um den Spielfluss zu beschleunigen, haben die Regelhüter auch die Regeln beim Umgang mit verletzten Spielern geändert.

Ein verletzter Spieler, der auf dem Spielfeld vom medizinischen Personal betreut wurde, darf das Spielfeld erst wieder nach einer Minute betreten. Ausnahmen sind unter anderen, wenn der Goalie verletzt ist, zwei Spieler desselben Teams zusammenstossen, sich ein Spieler eine schwere Verletzung zuzieht, vor allem am Kopf, oder wenn die Verletzung die Folge eines Fouls ist, für das der Gegenspieler Gelb oder Rot sieht.

Ab sofort tritt auch die Lex Prestianni in Kraft. Diese ist eine Folge des Vorfalls anlässlich des Champions-League-Spiels zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid im Februar, als der argentinische Benfica-Spieler Reals Vinicius Junior offenbar rassistisch beleidigt und ein Lippenlesen verunmöglicht hatte, weil er seinen Mund mit der Hand bedeckt hatte. Und auch der turbulente Final am Afrika-Cup zwischen Marokko und Senegal hat eine Regeländerung zur Folge.

Ein Spieler, der seinen Mund mit der Hand, dem Arm oder dem Shirt bei einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Gegenspieler bedeckt, wird des Feldes verwiesen.

Ein Spieler, der das Spielfeld aus Protest gegen eine Ref-Entscheidung verlässt, wird vom Platz gestellt. Ebenso ein Offizieller, der einen Spieler dazu anstachelt.

Im Hinblick auf die WM werden obligatorische Trinkpausen eingeführt. Diese finden jeweils bei Mitte beider Halbzeiten statt und dauern mindestens drei Minuten. Dementsprechend beträgt die Nachspielzeit in beiden Halbzeiten mindestens drei Minuten.

Im Weiteren erhält auch der VAR weitere Befugnisse. Er darf bei folgenden Ereignissen intervenieren:

Bei einer klar unkorrekten, zweiten Verwarnung wird er dem Ref eine Empfehlung abgeben, sich dies am Bildschirm anzuschauen. Die erste Verwarnung kann nach wie vor nicht gecheckt werden.

Bei einer Gelben oder Roten Karte für den falschen Spieler oder für einen des falschen Teams.

Bei einem klar inkorrekt gegebenen Corner, solange dieser Entscheid umgehend korrigiert werden kann, ohne die Fortsetzung des Spiels zu verzögern.

Den letzten Fall checkt ausschliesslich der VAR. Es gibt keine On-Field-Review des Schiedsrichters. Noch mehr VAR-Theater also? Auf die Frage, ob die Fussballfans das wirklich wollen und akzeptieren werden, kontert Collina: «Ist der Fan eines Teams glücklicher, wenn dieses wegen eines klaren Fehlentscheids verliert?»

Deswegen sind die Regelhüter bestrebt, bis zum WM-Start noch weitere Änderungen abzusegnen. Ein Foul, das kurz vor der Ausführung eines Freistosses oder Corners begangen wird, darf derzeit nicht sanktioniert werden, weil der Ball noch nicht im Spiel ist. Collina: «Das ist total unfair, denn so wird unter Umständen ein Tor erzielt, weil ein Spieler aus dem Spiel genommen wurde. Und es passiert nichts, wenn der Schiedsrichter das nicht gesehen hat.» Nun soll deshalb eine VAR-Intervention möglich sein, die zu einer Wiederholung des Freistosses oder Corners führt. Nicht aber zu einem Penalty oder einem Freistoss. Denn nach wie vor gilt: Diese Sanktionen sind nur möglich, wenn der Ball im Spiel ist.

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