Absolutes Highlight für jeden Fussball-Fan: Gemeinsam mit Motorola verlosen wir eine Reise ans WM-Spiel der Schweizer Nati gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Unterstütze die Mannschaft um Granit Xhaka vor Ort und erlebe ein einzigartiges WM-Fest.

Ein unvergesslicher Fussballsommer steht uns bevor! Bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen so viele Teams wie noch nie um den Weltmeistertitel. Die Schweizer Nati ist in der Gruppe B Favorit und trifft auf Katar, Bosnien-Herzegowina und Kanada. Dank einer überzeugenden WM-Qualifikation ohne Niederlage qualifizierte sich die Schweiz zum fünften Mal in Folge für eine Weltmeisterschaft.

Offizieller Smartphone‑Partner der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ Pressebild Motorola ist der offizielle Smartphone-Partner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und unterstreicht damit seine Verbindung zum Sport, die seine Kernwerte widerspiegelt: Leidenschaft, Innovation und Energie. Als Ausstatter stellt Motorola Smartphones bereit, die den Turnierbetrieb unterstützen. Zudem präsentierte der Hersteller in diesem Rahmen auch die streng limitierte motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition. Die Geräte sind nur in den Gastgeberländern Kanada und den USA erhältlich. Zudem kannst du bald ein Exemplar in unserem WM-Tippspiel gewinnen. Pressebild Motorola ist der offizielle Smartphone-Partner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und unterstreicht damit seine Verbindung zum Sport, die seine Kernwerte widerspiegelt: Leidenschaft, Innovation und Energie. Als Ausstatter stellt Motorola Smartphones bereit, die den Turnierbetrieb unterstützen. Zudem präsentierte der Hersteller in diesem Rahmen auch die streng limitierte motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition. Die Geräte sind nur in den Gastgeberländern Kanada und den USA erhältlich. Zudem kannst du bald ein Exemplar in unserem WM-Tippspiel gewinnen.

Am 18. Juni kommt es an der WM zum europäischen Duell zwischen der Schweiz und der Mannschaft aus Bosnien-Herzegowina, die sich in einem hoch spannenden Playoffspiel gegen Italien durchsetzen konnte und zum zweiten Mal nach 2014 an einer Weltmeisterschaft dabei ist. Austragungsort dieses Krachers ist Los Angeles. Das hochmoderne Stadion in der Millionenmetropole fasst 70'000 Zuschauer und wurde 2020 eingeweiht.

Dank Blick und Motorola kannst du am 18. Juni die Schweizer Nati live vor Ort unterstützen! Gewinne eine Reise für zwei Personen ans WM-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina in Los Angeles im Wert von 20'000 Franken. Im Preis inbegriffen sind neben zwei Tickets der Kategorie Bronze Cat. 1 auch der Flug von der Schweiz nach Los Angeles und zurück sowie zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 7. Juni 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Das Datum (17. bis 19. Juni 2026) für die Reise ist verbindlich und kann nicht verschoben werden. Die Teilnehmer müssen sich vorab über die Gültigkeit ihres Reisepasses, über eine eventuelle Visumpflicht und über die Einreisebestimmungen selbst informieren. Der ESTA-Antrag für die USA muss eigenständig beantragt werden und vor der Flugbuchung vorliegen. Anreise vom und zum Flughafen sowohl in der Schweiz als auch in den USA sind selber zu tragen. Weitere Spesen sind ebenfalls nicht im Gewinn inkludiert. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.