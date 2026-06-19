Die ganze Welt ist im WM-Fieber – und mein Mann Silvan mittendrin. Für viele sind es Wochen voller Vorfreude, Spannung und grosser Emotionen. Für mich auch. Vor allem aber sind es Wochen voller Stolz.

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Ich bin unglaublich stolz darauf, dass sich Silvan mit harter Arbeit, Disziplin und Ehrgeiz erneut einen Platz im WM-Kader der Schweizer Nati erkämpft hat. Gleichzeitig gehören zu einem grossen Turnier auch die schwierigen Momente. Einer davon ist jedes Mal der Abschied.

Am Pfingstmontag, dem Tag des Einrückens ins WM-Trainingslager, feierte unsere ältere Tochter Alissa ihren achten Geburtstag. Deshalb haben wir ausnahmsweise bereits am Sonntag mit der ganzen Familie gefeiert. Es tat gut, noch einmal gemeinsam Zeit zu verbringen und Kraft zu tanken für die intensiven Wochen, die vor uns liegen.

«Mir kamen beinahe die Tränen»

Als dann der Moment des Abschieds kam, wurde mir bewusst, wie schnell unsere Töchter gross werden. Alissa und ihre jüngere Schwester Zoé verstehen mittlerweile genau, was eine Weltmeisterschaft bedeutet. Sie wissen, dass Papa nicht einfach ein paar Tage weg ist, sondern über Wochen hinweg fehlen wird. Entsprechend lang war die Umarmung der beiden mit ihrem Papi. Und ich gebe zu: Mir kamen beinahe die Tränen.

Während Silvan im Mannschaftshotel in St. Gallen einrückte, machte ich mich mit den Mädchen auf den Weg nach Hause nach Deutschland. Dort wartete bereits das nächste Programm. Geburtstagskuchen für die Schule backen, die Feier mit den Schulfreundinnen organisieren und am nächsten Tag neun Mädchen beschäftigen. Wir bastelten Badebomben, assen Glace und feierten Alissa gebührend. Langweilig wird es bei uns selten.

Silvan ist ein unglaublich präsenter Vater. Normalerweise teilen wir uns die Aufgaben zu Hause sehr gut auf. Wenn er über längere Zeit weg ist, bedeutet das für mich vor allem eines: noch besser planen. Unsere Mädchen gehen schwimmen, spielen Tennis, Gitarre und gehen ins Ballett sowie ins Judo. Gleichzeitig wartet die Arbeit nicht. Ich habe in München die neue Kollektion meiner Schmuckmarke Aloé präsentiert und war für einen Junggesellinnenabschied in Mykonos. Zum Glück kann ich dabei auf die Unterstützung meiner Eltern zählen.

«Seine Reaktion hat mich beeindruckt»

Und Silvan ist trotz der Distanz immer dabei. Täglich bekommt er unzählige Fotos aufs Handy. Wir telefonieren mehrmals am Tag und versuchen, ihn so gut wie möglich am Familienalltag teilhaben zu lassen. So rief er mich auch an, als klar wurde, dass er im ersten WM-Spiel gegen Katar nicht in der Startelf stehen würde.

Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass das keine Enttäuschung gewesen ist. Natürlich hatte auch er gehofft zu spielen. Umso mehr beeindruckt mich seine Reaktion. Silvan akzeptiert solche Entscheidungen, stellt das Team über sich selbst und richtet den Fokus sofort wieder auf das grosse Ganze. Dieses Mindset fasziniert mich bis heute.

Nachricht nach Katar-Remis zu früh abgeschickt

Vielleicht war ich deshalb beim ersten WM-Spiel sogar etwas entspannter als sonst. Natürlich habe ich die Schweiz von unserem Sofa in Deutschland aus lautstark unterstützt. Aber wenn der eigene Mann auf dem Platz steht, sind die Emotionen noch einmal ganz andere. Als in der Schlussphase klar wurde, dass Silvan nicht mehr eingewechselt werden würde, schrieb ich ihm bereits meine Nachricht für nach dem Spiel. Das ist bei uns Tradition. Nach jedem Match bekommt er von mir ein paar Zeilen und ein «Ich liebe dich».

Dieses Mal war ich allerdings etwas zu früh. Ich schickte die Nachricht beim Stand von 1:0 ab. Als die Schweiz in der Nachspielzeit noch das Gegentor kassierte, musste ich eine Ergänzung hinterherschicken. Immerhin sorgte das nach dem Schlusspfiff noch für ein Schmunzeln bei Silvan. Natürlich hatte auch er sich den WM-Start anders vorgestellt. Doch statt sich über die eigene Situation oder das Resultat zu ärgern, richtete er den Blick sofort nach vorne. Auf das nächste Spiel. Auf die Chance, gegen Bosnien den ersten Sieg einzufahren.

Töchter wollen die Harry-Potter-Welt sehen

Zwischen den beiden WM-Spielen feiern wir unser 14-jähriges Jubiläum. Und auch nach all diesen Jahren beeindruckt mich seine Haltung noch immer. Diese Fähigkeit, sich auf das Positive zu konzentrieren und nie den Blick für das Wesentliche zu verlieren.

Ich würde mir wünschen, dass auch die Fans in der Schweiz sich auf das Positive fokussieren. Die Mannschaft spürt, wenn die Menschen zu Hause an sie glauben. Wenn sie unterstützt wird. Zoé, Alissa und ich werden das ab dem Bosnien-Spiel vor Ort machen.

Es heisst: Koffer packen. Nach einer letzten Prüfung und den Zeugnisgesprächen in der Schule geht es für uns nach Los Angeles zum zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien. Die Vorfreude bei mir und den Mädchen ist riesig. Zum einen freuen wir uns, Silvan endlich wiederzusehen. Doch Zoé und Alissa haben mir auch noch eine klare To-do-Liste mitgegeben. Ganz oben steht ein Wunsch: die Harry-Potter-Welt in den Universal Studios.